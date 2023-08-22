Модель, актриса, жена Фрэнка Синатры и муза Вуди Аллена: кто такая Миа Фэрроу

Личные отношения и дети

В 1980-х годах Фэрроу начала свое сотрудничество с режиссером Вуди Алленом как на экране, так и за его пределами. Она появилась в нескольких фильмах Аллена, в том числе в «Пурпурная роза Каира» (1985), «Ханна и ее сестры» (1986) и «Мужья и жены» (1992).

Миа Фэрроу была замужем за Фрэнком Синатрой с 1966 по 1968 год. Позже, в 1970 году, Фэрроу вышла замуж за Андре Превина. У них трое общих детей, а также три дочери, которых они усыновили во время брака. Пара развелась в 1979 году.

У Фэрроу были длительные отношения с Алленом, и у них был один общий ребенок. Пара рассталась в 1992 году после того, как Фэрроу обнаружила, что Аллен и ее приемная дочь Сун Йи состояли в отношениях. В 1997 году Сун Йи и Аллен и поженились в 1997 году.

После того, как их отношения закончились, Фэрроу и Аллен вступили в ожесточенную борьбу за опеку, и в итоге Фэрроу получила единоличную опеку над их детьми, а Аллен был вынужден выплатить ей 3 миллиона долларов. Помимо своих детей от Превина и Аллена, Фэрроу также самостоятельно усыновляла детей.