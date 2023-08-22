Модель, актриса, жена Фрэнка Синатры и муза Вуди Аллена: кто такая Миа Фэрроу

Кто такая Миа Фэрроу?
Миа Фэрроу — американская актриса, известная по роли в классическом фильме «Ребенок Розмари». Фэрроу была замужем за Фрэнком Синатрой, Андре Превином и встречалась с Вуди Алленом до того, как выяснилось, что Аллен вступил в отношения с ее приемной дочерью. В 2009 году Фэрроу дала показания против бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.
Начало карьеры
Фэрроу родилась 9 февраля 1945 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье режиссера Джона Фэрроу и актрисы Морин О'Салливан. Фэрроу известна своими ролями в таких фильмах, как «Ребенок Розмари» (1968), «Великий Гэтсби» (1974) и «Ханна и ее сестры» (1986).
Несмотря на то что у нее была роль в фильме своего отца «Джон Пол Джонс» (1959), Фэрроу начала серьезно заниматься актерской карьерой в 1963 году, дебютировав в бродвейской постановке «Важность серьезности». В следующем году она стала телевизионной звездой, сыграв Элисон Маккензи в драме «Пейтон Плейс».
Миа Фэрроу на заре карьеры. Фото: соцсети звезды
После двух лет работы в сериале Фэрроу ушла, чтобы сниматься в кино. В фильме Романа Полански «Ребенок Розмари» Фэрроу сыграла главную роль женщины, которая оказалась окруженной сатанистами. В фильме «Великий Гэтсби» (1974) она сыграла Дейзи Бьюкенен вместе с Робертом Редфордом в роли Джея Гэтсби.
Рут Гордон и Миа Фэрроу в фильме «Ребенок Розмари». Фото: Global Look Press
Личные отношения и дети
В 1980-х годах Фэрроу начала свое сотрудничество с режиссером Вуди Алленом как на экране, так и за его пределами. Она появилась в нескольких фильмах Аллена, в том числе в «Пурпурная роза Каира» (1985), «Ханна и ее сестры» (1986) и «Мужья и жены» (1992).
Миа Фэрроу была замужем за Фрэнком Синатрой с 1966 по 1968 год. Позже, в 1970 году, Фэрроу вышла замуж за Андре Превина. У них трое общих детей, а также три дочери, которых они усыновили во время брака. Пара развелась в 1979 году.
У Фэрроу были длительные отношения с Алленом, и у них был один общий ребенок. Пара рассталась в 1992 году после того, как Фэрроу обнаружила, что Аллен и ее приемная дочь Сун Йи состояли в отношениях. В 1997 году Сун Йи и Аллен и поженились в 1997 году.
После того, как их отношения закончились, Фэрроу и Аллен вступили в ожесточенную борьбу за опеку, и в итоге Фэрроу получила единоличную опеку над их детьми, а Аллен был вынужден выплатить ей 3 миллиона долларов. Помимо своих детей от Превина и Аллена, Фэрроу также самостоятельно усыновляла детей.
Вуди Аллен и Миа Фэрроу. Фото: Global Look Press
Трагедии
В 2000 году приемная дочь Мии Тэм Фэрроу умерла после продолжительной болезни. В декабре 2008 года Фэрроу снова столкнулась с трагедией, когда ее приемная дочь Ларк Сонг Превин умерла при нераскрытых обстоятельствах. 15 июня 2009 года брат Фэрроу, художник Патрик Фэрроу, был найден мертвым в своей нью-йоркской художественной галерее.
Поздние годы
Фэрроу продолжает работать в кино и на телевидении. В период с 2000 по 2003 год она снялась в нескольких эпизодах телевизионной драмы «Третья смена» и появилась в роли злой няни в ремейке классического фильма ужасов «Омен» в 2006 году.
В том же году Фэрроу сыграла роль в комедии «Экс-любовник» (2006) с Заком Браффом, Джейсоном Бейтманом и Амандой Пит. В 2008 году она снялась вместе с Джеком Блэком, Мосом Дефом и Дэнни Гловером в фильме «Перемотка».
Недавно Фэрроу появилась в мультфильмах «Артур и большое приключение» (2009) и «Артур 3: Война двух миров» (2010), а также в драме-комедии «Темная лошадка» (2011).
Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу. Фото: соцсети звезды
В октябре 2013 года Фэрроу попала в заголовки газет, когда заявила, что Синатра может быть отцом ее 25-летнего сына Ронана, единственного официального биологического ребенка Фэрроу от Аллена. На вопрос, может ли Синатра быть отцом Ронана в интервью Vanity Fair, Фэрроу ответила: «Возможно».
Также во время интервью она назвала Синатру любовью всей своей жизни, сказав: «На самом деле мы никогда не расставались». В ответ на шумиху вокруг комментариев его матери Ронан в шутку написал в соцсети:
«Послушайте, мы все, «возможно», сыновья Фрэнка Синатры».
У Фэрроу шестеро детей: дочери Сун-Йи, Ларк Сонг, Дилан и Каэли-Ша, а также сыновья Ронан и Мозес.
21 сентября 2016 года приемный сын Фэрроу, страдающий параличом нижних конечностей, Таддеус покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет.
Миа Фэрроу с сыном Ронаном. Фото: Global Look Press