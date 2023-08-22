Выпускница Йеля, говорящая на французском: как Джоди Фостер с юных лет покоряла Голливуд

Кто такая Джоди Фостер?
Джоди Фостер получила номинацию на «Оскар» в возрасте 12 лет за роль в фильме Мартина Скорсезе «Таксист» (1976), а также получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и премию «Оскар» за фильм «Обвиняемые» (1988).
Затем она снялась в популярном фильме «Молчание ягнят» (1991). В последние годы Фостер работает как успешный кинорежиссер и продюсер.
Джоди Фостер с наградой на 61-й церемонии вручения наград премии «Оскар» 29.03.1989 г. Фото: Global Look Press
Ранняя карьера и образование
Настоящее имя Джоди Фостер - Алисия Кристиан Фостер, позже ее прозвали «Джоди». Она родилась 19 ноября 1962 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Дочь Эвелин «Бренди» Эллы и Люциуса Фишера Фостер III, Фостер является младшей из четырех детей. Будущая обладательница премии «Оскар» начала свою актерскую карьеру в возрасте 3 лет с телевизионной рекламы популярного бренда лосьона для загара.
Не по годам развитый и сообразительный ребенок с самого начала, Фостер начала говорить в девять месяцев и научилась читать к тому времени, когда ей исполнилось 3 года. Несмотря на то, что она никогда не посещала курсы актерского мастерства, она с головой окунулась в шоу-бизнес в 1968 году со своим первым телевизионным шоу «Мэйберри». Оттуда она продолжила насыщенную карьеру детской актрисы, а Бренди Фостер всегда была рядом с ней, играя двойную роль менеджера и матери.
«Моя мама управляла мной, когда я была маленькой», - позже вспоминал Фостер. «Я до сих пор ценю ее влияние. Она была очень сильной, самообразованной, но не напористой. Она оставалась в трейлере и читала журналы, пока я работала».
Первым выходом Фостер на большой экран стали роли в диснеевских фильмах «Наполеон и Саманта» (1972) и «Один маленький индеец» (1973). Все это время Фостер училась во французской частной подготовительной школе Lycée de Los Angeles, справляясь со сложной учебной нагрузкой зато свободно владея французским языком.
Фостер сыграла свою противоречивую роль в кино, когда ей было всего 12 лет. Она приняла участие в фильме «Таксист» (1976) - культовой и мрачной картине Скорсезе, действие которой разворачивается в суровом пригороде Нью-Йорка 1970-х годов.
«Таксист» принес Фостер номинацию на «Оскар», утвердив ее как звезду-подростка и приведя к ролям в популярных фильмах, таких как «Чумовая пятница» (1976) и «Лисы» (1980), что еще больше укрепило ее положение любимицы Голливуда.
Джоди Фостер. Фото: кадр из к/ф «Таксист» (1976)
Но Фостер чувствовала себя неуютно из-за своей растущей популярности. Желая быть как все, она поступила в Йельский университет после окончания средней школы. Знаменитая строгость «Лиги плюща», похоже, не испугала молодую актрису, поскольку она сразу же записалась на курсы французского языка высшего уровня.
«Я выбрала Йель в основном из-за писательства и литературы», - говорит она. «Конечно, ты не можешь быть уверен — ты получаешь свою первую двойку и можешь выбрать специализацию по химии».
В 1981 году неуравновешенный мужчина по имени Джон Хинкли-младший разрушил мечту молодой актрисы о спокойной жизни в колледже, когда попытался убить президента США Рональда Рейгана, заявив, что сделал это, чтобы произвести на нее впечатление. Пока она училась в колледже, Хинкли стал одержим Фостер, писал ей любовные письма и звонил ей по телефону.
В конце концов она дала показания на суде над Хинкли и призналась, что была сильно потрясена произошедшим. Тем не менее, вскоре после инцидента Фостер вернулась к работе, снявшись в фильме «Свенгали» вместе с Питером О'Тулом, найдя в актерской игре освобождение от пристального и нежелательного внимания, которое привлекли к ней действия Хинкли.
Известная актриса и режиссер
После окончания Йельского университета Фостер прошла путь от детской звезды до зрелой актрисы, появившись в серии в основном ничем не примечательных картин до середины 1980-х годов. Ее следующая широко известная роль появилась в другой напряженной и суровой картине - «Обвиняемые» (1988). За эту работу она получила премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, что сделало ее одной из самых уважаемых серьезных актрис Голливуда.
Фостер снова произвела сильное впечатление в 1991 году своим исполнением роли агента ФБР Кларис Старлинг в блокбастере «Молчание ягнят» (1991), в котором героиня Фостер сталкивается лицом к лицу с незабываемым психопатом Ганнибалом Лектером, которого сыграл Энтони Хопкинс. За эту роль Фостер получила свою вторую премию «Оскар» и «Золотой глобус».
Джоди Фостер, Энтони Хопкинс и Скотт Гленн на постере к к/ф «Молчание ягнят» (1991). Фото: Global Look Press
Прочно утвердившись в качестве одной из крупнейших звезд Голливуда и наслаждаясь профессиональной и финансовой свободой, позволяющей пойти другим путем, Фостер обратился к режиссуре. Когда ее спросили о различиях между актерством и режиссурой, она сказала:
«Ну, у вас есть контроль, но у вас также задействовано 175 человек. Актерство, для меня, утомительно. Я всегда так заряжаюсь энергией, когда режиссирую. Это более интенсивный режиссерский процесс. Я могу заскочить и выразить себя, а затем снова выскочить. Это огромная страсть для меня».
Ее режиссерский дебют в полнометражном фильме, «Маленький человек Тейт» (1991), получил широкую поддержку критиков.
В перерывах между эпизодическими режиссерскими проектами Фостер продолжала сниматься в таких популярных фильмах, как «Нелл» (1994) «Контакт» (1997) и «Комната страха» (2002).
Выбор сценариев Фостер простирается от блокбастеров до независимых и зарубежных. В фильме «Опасные игры» (2002) она сыграла монахиню, сестру Ассумпту, одновременно являясь продюсером фильма. Снявшись в небольшой роли во французском фильме «Долгая помолвка» (2004), Фостер в 2005 году вернулась в высокобюджетный голливудский прокат с фильмом «Иллюзия полета».
Джоди Фостер и Кристен Стюарт. Фото: кадр из к/ф «Комната страха» (2002)
Более поздняя карьера
В последние годы Фостер очень избирательно относилась к своим проектам. Она воссоединилась со своим коллегой-индивидуалистом Мелом Гибсоном в необычной драме «Бобер» (2011). В фильме Фостер выступила в качестве режиссера и напарницей Гибсона.
Примерно в это же время она также работала с Романом Полански над его драматической комедией «Резня» (2011). Фостер и Джон К. Рейли играют пару из Нью-Йорка, которая в фильме оказывается втянутой в спор с другой парой (Кейт Уинслет и Кристофом Вальцем).
В последние годы Фостер продолжала заниматься кинопроизводством. Она снялась вместе с Мэттом Деймоном в научно-фантастическом фильме «Элизиум» (2013). Примерно в то же время она начала работать над новым режиссерским проектом «Финансовый монстр» (2016), фильмом о телезвезде, которая становится гуру Уолл-стрит благодаря советам инсайдеров.
В 2021 году Фостер получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана за свою работу на Маврикии.
Джоди Фостер, Джон Рейли, Кристоф Вальц, Кейт Уинслет. Фото: кадр из к/ф «Резня» (2011)
Премия Сесила Б. Демилля
В январе 2013 года Фостер получила премию Сесила Б. Демилла, почетную премию «Золотой глобус», которая ежегодно присуждается исполнителю за «выдающийся вклад в мир развлечений» Голливудской ассоциацией иностранной прессы.
Джоди Фостер с главными актерами ее режиссерского проекта «Финансовый монстр» (2016) Джорджем Клуни и Джулией Робертс на 69-м Каннском международном фестивале 12.05.2016 г. Фото: Global Look Press