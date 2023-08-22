Выпускница Йеля, говорящая на французском: как Джоди Фостер с юных лет покоряла Голливуд

Ранняя карьера и образование

Настоящее имя Джоди Фостер - Алисия Кристиан Фостер, позже ее прозвали «Джоди». Она родилась 19 ноября 1962 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Дочь Эвелин «Бренди» Эллы и Люциуса Фишера Фостер III, Фостер является младшей из четырех детей. Будущая обладательница премии «Оскар» начала свою актерскую карьеру в возрасте 3 лет с телевизионной рекламы популярного бренда лосьона для загара.

Не по годам развитый и сообразительный ребенок с самого начала, Фостер начала говорить в девять месяцев и научилась читать к тому времени, когда ей исполнилось 3 года. Несмотря на то, что она никогда не посещала курсы актерского мастерства, она с головой окунулась в шоу-бизнес в 1968 году со своим первым телевизионным шоу «Мэйберри». Оттуда она продолжила насыщенную карьеру детской актрисы, а Бренди Фостер всегда была рядом с ней, играя двойную роль менеджера и матери.

«Моя мама управляла мной, когда я была маленькой», - позже вспоминал Фостер. «Я до сих пор ценю ее влияние. Она была очень сильной, самообразованной, но не напористой. Она оставалась в трейлере и читала журналы, пока я работала».

Первым выходом Фостер на большой экран стали роли в диснеевских фильмах «Наполеон и Саманта» (1972) и «Один маленький индеец» (1973). Все это время Фостер училась во французской частной подготовительной школе Lycée de Los Angeles, справляясь со сложной учебной нагрузкой зато свободно владея французским языком.

Фостер сыграла свою противоречивую роль в кино, когда ей было всего 12 лет. Она приняла участие в фильме «Таксист» (1976) - культовой и мрачной картине Скорсезе, действие которой разворачивается в суровом пригороде Нью-Йорка 1970-х годов.

«Таксист» принес Фостер номинацию на «Оскар», утвердив ее как звезду-подростка и приведя к ролям в популярных фильмах, таких как «Чумовая пятница» (1976) и «Лисы» (1980), что еще больше укрепило ее положение любимицы Голливуда.