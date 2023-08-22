Режиссер, актер, продюсер, четырехкратный обладатель «Оскара» и писатель: чем известен Вуди Аллен

Кто такой Вуди Аллен?
Вуди Аллен — американский кинорежиссер, сценарист, актер и автор, который наиболее известен своими романтическими комедийными фильмами, содержащими элементы пародии и фарса. Аллен был режиссером и снялся в двух своих самых известных фильмах — «Энни Холл» и «Манхэттен».
Среди его главных исполнительниц были Дайан Китон и Миа Фэрроу, с обеими из которых у него были романтические отношения. Позже Аллен попал под огонь критики за свои отношения с приемной дочерью Фэрроу Сун-Йи Превин.
Вуди Аллен. Фото: Global Look Press
Жена Сун-Йи Превин
Аллен попал в заголовки таблоидов в 1992 году, встречаясь и в конечном итоге женившись на приемной дочери своей подруги Мии Фэрроу, Сун-И Превин, что положило начало двухлетней борьбе за опеку. В конце концов Фэрроу добилась единоличной опеки над их детьми, и Аллену было приказано выплатить Фэрроу 3 миллиона долларов.
«Я влюбился в эту девушку, женился на ней. Но люди все время называют это скандалом, и мне это в некотором роде нравится, потому что, уходя, я хотел бы сказать, что в моей жизни был один по-настоящему пикантный скандал», - рассказывал Аллен
Аллен и Сун-И поженились в 1997 году и усыновили двух дочерей — Беше и Мэнзи Тио. В интервью в 2015 году Аллен сказал о своих отношениях с Сун Йи:
«Я был женат уже 20 лет, и это было хорошо».
Вуди Аллен и Сун-И Превин. Фото: Global Look Press
«Что случилось, тигровая лилия?»
Будучи активным сценаристом и режиссером, Аллен часто появлялся в собственных пьесах и фильмах,. Например, в таких, как «Что нового, кошечка?» в 1965 году и его первой пьесе «Не пей воду» на Бродвее в следующем году.
Он дебютировал в качестве режиссера в 1966 году с фильмом «Что случилось, тигровая лилия?». Его карьера по-настоящему пошла в гору в 1969 году с фильмом «Хватай деньги и беги».
«Бананы», «Все, что вы хотели знать о сексе»
Затем последовали «Бананы» (1971), «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» (1972), «Сыграй это снова», «Сэм» (1972) и «Спящий» (1973). Режиссер также написал юмористические короткие прозаические пьесы, многие из которых первоначально были опубликованы в журнале New Yorker.
Вуди Аллен, Роми Шнайдер и Питер О’Тул в фильме «Что нового, кошечка?» (1965). Фото: Global Look Press
«Энни Холл», «Манхэттен»
Прорыв в карьере Аллена произошел в 1977 году с фильмом «Энни Холл», где в главной роли сыграла Дайан Китон, с которой у Аллена завязались романтические отношения.
Он снялся в главной роли, выступил режиссером и соавтором сценария фильма (с Маршаллом Брикманом), и фильм получил четыре премии «Оскар», в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучший сценарий.
«Манхэттен», вышедший на экраны в 1979 году, был его данью уважения любимому Нью-Йорку, декорацией для многих его будущих фильмов.
«Сексуальная комедия в летнюю ночь», «Ханна и ее сестры»
В течение следующих двух десятилетий Аллен создавал в основном хиты, но было и несколько промахов.
В1982 году вышла «Сексуальная комедия в летнюю ночь» — первый из фильмов Аллена с участием его новой любви, Мии Фэрроу. В 1986 году фильм «Ханна и ее сестры» принес Аллену его второй «Оскар» (лучший оригинальный сценарий) и побил рекорды кассовых сборов, собрав 18 миллионов долларов.
Он и Фэрроу поддерживали отношения в течение этого периода, но так и не поженились. У них был один общий биологический ребенок, сын по имени Сэтчел (ныне Ронан), 1987 года рождения, и они усыновили двух других детей, дочь по имени Дилан и сына по имени Мозес.
Вуди Аллен, Дайан Китон в фильме «Энни Холл» (1977). Фото: Global Look Press
«Мужья и жены», «Пули над Бродвеем»
К 1990-м годам Аллен по большей части игнорировал Голливуд, снимая малобюджетные фильмы, среди которых «Мужья и жены» (1992), «Пули над Бродвеем» (1994), «Великая Афродита» (1995) и «Сладкий и гадкий» (1999).
«Вики Кристина Барселона», «Полночь в Париже», «Жасмин»
Аллен начал новое тысячелетие с череды комедий и неоднозначных отзывов, включая «Матч Поинт» в 2005 году, «Вики Кристина Барселона» в 2008 году и романтическую комедию «Полночь в Париже» в 2011 году, за которую он получил «Оскар» 2012 года за лучший оригинальный сценарий.
«Римские приключения», комедия 2012 года с участием международного актерского состава, стала его первой ролью на экране за шесть лет. Два года спустя Аллен был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Жасмин» (2013).
«Магия лунного света», «Иррациональный человек»
В 2014 году Аллен выпустил романтическую комедию «Магия лунного света», в которой снялся Колин Ферт. В 2015 году он вернулся к драматургии с выходом своего фильма «Иррациональный человек», в котором Хоакин Феникс и Эмма Стоун сыграли главные роли.
Затем Аллен снял две исторические пьесы: «Светская жизнь», о Голливуде 1930-х годов, и «Колесо чудес», действие которого происходит на Кони-Айленде 1950-х годов.
Мэрил Стрип и Вуди Аллен в фильме «Манхэттен». Фото: Global Look Press
«Дождливый день в Нью-Йорке»
«Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селеной Гомес и Джудом Лоу в главных ролях ознаменовал для режиссера возвращение на знакомую территорию романтической комедии. После того, как оригинальный дистрибьютор Amazon Studios отказался выпускать фильм, «Дождливый день в Нью-Йорке» наконец появился в кинотеатрах Европы летом 2019 года.
Вуди Аллен и Мия Фэрроу на съемочной площадке. Фото: Global Look Press
Скандал с мемуарами
В начале марта 2020 года Hachette Book Group объявила, что опубликует мемуары Аллена «Ни с того ни с сего» в следующем месяце. Однако эти планы были отменены после того, как сотрудники Hachette устроили забастовку в знак протеста против участия компании в работе директора.
«Ни с того ни с сего» вскоре попала в издательство Arcade Publishing, которое выпустило мемуары в конце марта. Обращаясь к полемике вокруг автора, соучредительница Arcade Жаннетт Сивер опубликовала заявление, в котором говорилось:
«Мы считаем крайне важным услышать более одной стороны истории и, что более важно, не ущемлять право писателя быть услышанным».
Вуди Аллен. Фото: Global Look Press