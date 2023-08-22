Режиссер, актер, продюсер, четырехкратный обладатель «Оскара» и писатель: чем известен Вуди Аллен

«Энни Холл», «Манхэттен»

Прорыв в карьере Аллена произошел в 1977 году с фильмом «Энни Холл», где в главной роли сыграла Дайан Китон, с которой у Аллена завязались романтические отношения.

Он снялся в главной роли, выступил режиссером и соавтором сценария фильма (с Маршаллом Брикманом), и фильм получил четыре премии «Оскар», в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучший сценарий.

«Манхэттен», вышедший на экраны в 1979 году, был его данью уважения любимому Нью-Йорку, декорацией для многих его будущих фильмов.

«Сексуальная комедия в летнюю ночь», «Ханна и ее сестры»

В течение следующих двух десятилетий Аллен создавал в основном хиты, но было и несколько промахов.

В1982 году вышла «Сексуальная комедия в летнюю ночь» — первый из фильмов Аллена с участием его новой любви, Мии Фэрроу. В 1986 году фильм «Ханна и ее сестры» принес Аллену его второй «Оскар» (лучший оригинальный сценарий) и побил рекорды кассовых сборов, собрав 18 миллионов долларов.

Он и Фэрроу поддерживали отношения в течение этого периода, но так и не поженились. У них был один общий биологический ребенок, сын по имени Сэтчел (ныне Ронан), 1987 года рождения, и они усыновили двух других детей, дочь по имени Дилан и сына по имени Мозес.