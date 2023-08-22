Тайны личной жизни «такой противоречивой» Марины Дюжевой: почему звезда «Покровских ворот» развелась с первым мужем

Зрители запомнили Марину Дюжеву по ролям в фильмах «По семейным обстоятельствам», «Покровские ворота» и многих других. В юности актриса была настолько застенчивой и нерешительной, что вышла замуж за первого, кто сделал предложение.
Детство в атмосфере любви
Марина Дюжева в детстве. Фото: соцсети
Марина Кукушкина (настоящая фамилия актрисы) родилась 9 октября 1955 года в Москве, в семье военного и домохозяйки. Она была поздним ребенком и росла в атмосфере всеобщей любви и обожания. Девочку баловали настолько, что она не умела ни готовить, ни даже заваривать чай, - научилась, уже будучи замужем.
Марина не думала об актерской карьере. Она сочиняла стихи, а одно время увлеклась криминалистикой и хотела стать патологоанатомом, чтобы помогать раскрывать преступления. Но после школы неожиданно поступила в ГИТИС – просто пришла туда с подружкой, чтобы поддержать ее.
«По семейным обстоятельствам» и другие фильмы
Марина Дюжева в юности. Фото: кадр из фильма "Засекреченный город"
Марина училась старательно и успешно – потому что с раннего детства привыкла к любому делу относиться ответственно. Уже на первом курсе девушка снялась в кино – сыграла пионервожатую в детском фильме «Засекреченный город».
Марина Дюжева в фильме "Мимино". Фото: кадр из фильма
А вскоре зрители увидели ее в комедии Георгия Данелия «Мимино», в роли начинающего адвоката Светланы Георгиевны. Известность Марины закрепил фильм «По семейным обстоятельствам», где она сыграла молодую жену героя Евгения Стеблова.
Марина Дюжева в фильме "По семейным обстоятельствам". Фото: кадр из фильма
Приходилось ей играть и драматические роли – например, в фильме «Трактир на Пятницкой». А в популярной картине «Покровские ворота» она появилась в образе одной из подружек ловеласа Костика – Анны Адамовны, той самой, которая «вся такая противоречивая».
Марина Дюжева в фильме "Покровские ворота". Фото: кадр из фильма
Еще одна заметная роль Дюжевой – бывшая однокурсница главных героев, которых сыграли Александр Панкратов-Черный и Владимир Меньшов. С приходом 2000-х в жизнь актрисы вошли сериалы – «Папины дочки», «Моя любимая свекровь» и другие.
Озвучивала сериалы и мультфильмы
Нежный «девичий» голос Марины Дюжевой помог ей сделать карьеру и в сфере озвучивания. Например, ее голосом говорит одна из героинь популярного французского сериала «Элен и ребята», а также персонаж «Ключи от форта Боярд» и многие мультипликационные героини.
Эксперименты на театральной сцене
Много лет Марина Михайловна была актрисой Театра-студии киноактера, затем выходила на сцену Пензенского драмтеатра и других театров. В 2018 году она приняла участие в эксперименте – интерактивном детективном спектакле «Ножницы», который актеры «делали» вместе со зрителями и до самого финала не знали, чем закончится действие. Это было сложно – ведь приходилось постоянно импровизировать. Зато спектакль имел огромный успех у зрителей.
Участие в телешоу
Марина Дюжева в фильме "Трактир на Пятницкой". Фото: кадр из фильма
Марина Дюжева не раз появлялась на телеэкранах в качестве участницы различных шоу. Например, в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» актриса откровенно рассказала о своей семье и личной жизни, а также о сложностях профессии. Сотрудников программы «Идеальный ремонт» она допустила в свою квартиру и позволила им преобразить прихожую и кухню. Результаты она одобрила, хотя многие зрители отмечали, что им не понравились произведенные изменения.
Заработки Марины Дюжевой в кино и театре
Сейчас у Марины Дюжевой и ее мужа – большой дом, где актриса с удовольствием наводит уют и принимает гостей. Но материальные блага никогда не были для нее самым главным в жизни – разочаровавшись в первом супруге, она ушла от него с одним чемоданчиком, не захотела заниматься разделом имущества и покинула очень обеспеченный дом дипломата в чем была, не претендуя ни на что.
Точные суммы заработков актрисы неизвестны, но, надо полагать, она не бедствует: Марина Дюжева много снимается в кино и играет в театре.
Ранний брак с Николаем Дюжевым и жизнь в «золотой клетке»
Свадьба Марины Дюжевой и Юрия Гейко. Фото: соцсети
Студенткой театрального училища Марина познакомилась с Николаем Дюжевым – сыном дипломата. Застенчивая робкая девушка, воспитанная на романтических книгах, сразу решила: вот он, избранник, один и на всю жизнь. Она вышла замуж, но жизнь в доме высокопоставленного чиновника оказалась совсем не такой, какой ожидала Марина.
В ее семье все любили и уважали друг друга, никогда не повышали голос. А в доме свекра то и дело происходили громкие скандалы. Пришлось научиться защищаться и отстаивать свою току зрения. И все же спустя три года Марина собрала вещи и ушла из этого дома, подав на развод, - не смогла простить Николаю измены. Фамилию бывшего мужа она менять не стала. Некоторые зрители считают, что Марина – родственница известного актера Дмитрия Дюжева, но это не так – они просто однофамильцы.
Барышня и каскадер
Марина Дюжева и Юрий Гейко. Фото: соцсети
Марина с головой окунулась в новую жизнь. На съемках одного из фильмов, которая проходила в Ялте, она познакомилась с каскадером и журналистом Юрием Гейко. Он сразу ей понравился. На тот момент Юрий находился в процессе развода с первой женой.
Ему тоже приглянулась высокая стройная актриса (ее рост – 170 см), но она производила впечатление очень «правильной» девушки, и он долго не решался проявить свои чувства. Пришлось Марине самой проявить инициативу. Они подолгу гуляли, любуясь закатами, а потом, после окончания съемок, поняли, что уже не могут друг без друга.
Михаил, старший сын Марины Дюжевой. Фото: соцсети
В ЗАГСе они расписались уже после того, как у них родился сын Михаил. А вскоре на свет появился их второй сын - Григорий. У Марины Михайловны есть внук по имени Мирон. Марина Дюжева и Юрий Гейко вместе вот уже четыре десятилетия. Но до сих пор лучшее время для них – когда они вместе. За прошедшие годы они много раз доказывали свою взаимную любовь – не словами, а делами.
Новые роли в театре
Григорий, младший сын Марины Дюжевой. Фото: соцсети
Сегодня главное дело для Марины Дюжевой – работа в Театре комедии. В спектакле «8 любящих женщин» она играет вместе с Еленой Захаровой, Наталией Антоновой и Ириной Лачиной. А в постановке «Похороните меня за плинтусом» по книге Павла Санаева она исполняет роль бабушки главного героя.
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Даже случившийся не так давно перелом руки не помешал актрисе выходить на сцену – она продолжала делать это с рукой в гипсе. И зрители горячо поддерживали любимую актрису аплодисментами. Марина Дюжева и в самом деле «вся такая внезапная… противоречивая вся» - нежная и сильная, хрупкая и несгибаемая, застенчивая и принципиальная.