Тайны личной жизни «такой противоречивой» Марины Дюжевой: почему звезда «Покровских ворот» развелась с первым мужем

Еще одна заметная роль Дюжевой – бывшая однокурсница главных героев, которых сыграли Александр Панкратов-Черный и Владимир Меньшов. С приходом 2000-х в жизнь актрисы вошли сериалы – «Папины дочки», «Моя любимая свекровь» и другие.

Озвучивала сериалы и мультфильмы

Нежный «девичий» голос Марины Дюжевой помог ей сделать карьеру и в сфере озвучивания. Например, ее голосом говорит одна из героинь популярного французского сериала «Элен и ребята», а также персонаж «Ключи от форта Боярд» и многие мультипликационные героини.

Эксперименты на театральной сцене

Много лет Марина Михайловна была актрисой Театра-студии киноактера, затем выходила на сцену Пензенского драмтеатра и других театров. В 2018 году она приняла участие в эксперименте – интерактивном детективном спектакле «Ножницы», который актеры «делали» вместе со зрителями и до самого финала не знали, чем закончится действие. Это было сложно – ведь приходилось постоянно импровизировать. Зато спектакль имел огромный успех у зрителей.

Участие в телешоу

