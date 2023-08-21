Песня про Ирину Шейк, черный пиар и любовный треугольник: что известно о блогере Володе XXL

Биография скандального блогера
Блогер Володя XXL в начале своей карьеры имел репутацию обаятельного парня, который стал звездой благодаря соцсетям. После череды скандалов поклонников у юноши немного поубавилось, однако он до сих пор является одним из самых востребованных блогеров. Молодой человек завоевывает популярность съемками видео, песнями и игрой в футбол.
Всерьез занимался спортом, хотел стать знаменитым
Володя XXL родился 1 марта 2001 года в городе Курске. Настоящее имя исполнителя — Владимир Горяинов. У блогера есть младший брат, с которым он очень дружен.
Уже в детстве Вова увлекался спортом, в пять лет его отвели на занятия по футболу. Позже он начал играть в молодежном составе команды «Авангард», но популярным Горяинова сделало не это, а активность в Сети.
Владимир Горяинов до популярности. Фото: соцсети
По словам молодого человека, блогером он стал случайно. Вместе с товарищами по команде спортсмен воспользовался молодежной соцсетью и снял забавное видео, чтобы отправить друзьям. Он не знал, что ролик попадет в общий доступ, но уже на следующий день простой парень из Курска проснулся знаменитым. Забавные клипы получили положительные отзывы среди молодежи.
Это вдохновило Вову снимать новые видео. Аудитория канала стремительно росла, подписчиков привлекали яркая внешность и природное обаяние блогеров. Вскоре Горяинов начал объединяться с другими популярными коллегами по цеху, с которыми создавал милые и смешные ролики. Тогда творчество стало приносить приличный доход.
Володя XXL и Егор Шип. Фото: соцсети
Вместе с этим Володя XXL зарегистрировал страницу в соцсети, где делился фото из повседневной жизни. Слава парня возрастала, подписчики начали создавать фан-аккаунты, где активно обсуждали деятельность кумира.
Увлечение музыкой и запись треков
Дебютным треком парня стала песня с интересным названием «Пурпурный брабус», выход сопровождался забавным видео, в котором блогер спускается по эскалатору в кигуруми. Композицию оценили не все, многие отметили посредственные вокальные данные и простоту текста Вовы.
Весной 2021 года вышел дебютный альбом Володи Bad Trip. По словам музыканта, в этом альбоме все про жизнь, людей и отношения с девушками.
28 марта в Москве прошел первый музыкальный фестиваль Fashion House Award. TikTok blogger. На мероприятии выступали, а также получали награды известные блогеры. В номинации «Самый лучший тренд» победил Володя XXL.
Владимир Горяинов. Фото: соцсети
Скандал с участием блогера
В сентябре 2020 года Володя сообщил, что известная модель Ирина Шейк подала на него в суд из-за оскорбительного трека «Милкшейк». Якобы знаменитость потребовала не выпускать порочащую ее песню. Несмотря на скрины повестки и серию видео о ситуации, многие не поверили блогеру, назвав ситуацию хайпом. В 2021 году он все же признался, что это была пиар-история.
Личная жизнь Володи
Парень часто выкладывает фото с девушками, но личную жизнь предпочитает не комментировать. Благодаря занятиям спортом блогер остается в идеальной форме, при росте 179 см он поддерживает здоровый вес.
Некоторое время поклонники считали, что у блогера роман с Лизой Василенко. Парень предпочитал не комментировать, в каких они отношениях, пообещав в случае изменений в личной жизни не скрывать ничего от подписчиков. В 2021 году открылась правда об отношениях звезд.
Володя XXL и Лиза Василенко. Фото: соцсети
Позже стало известно о любовном треугольнике между Валей Карнавал, Егором Шипом и Володей. Однако в интервью Владимир опроверг слухи, сказав, что это была только интернет-история, ни во что серьезное она не вылилась. А заодно и признался: между ним и Лизой действительно была влюбленность, но они не встречались.
Володя сейчас
Владимир на данный момент являлся одним из участников популярного блогерского дома XO team. Также он продолжает музыкальную карьеру, новинкой 2022 года стал трек «Кругом голова».
При этом молодой человек не забывает и о своем увлечение футболом. Молодой человек вошел в ФК «На спорте». Участники этого клуба преимущественно музыкальные и интернет-звезды, медийные личности.