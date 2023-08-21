Песня про Ирину Шейк, черный пиар и любовный треугольник: что известно о блогере Володе XXL

Биография скандального блогера

Блогер Володя XXL в начале своей карьеры имел репутацию обаятельного парня, который стал звездой благодаря соцсетям. После череды скандалов поклонников у юноши немного поубавилось, однако он до сих пор является одним из самых востребованных блогеров. Молодой человек завоевывает популярность съемками видео, песнями и игрой в футбол.

Всерьез занимался спортом, хотел стать знаменитым

Володя XXL родился 1 марта 2001 года в городе Курске. Настоящее имя исполнителя — Владимир Горяинов. У блогера есть младший брат, с которым он очень дружен.

Уже в детстве Вова увлекался спортом, в пять лет его отвели на занятия по футболу. Позже он начал играть в молодежном составе команды «Авангард», но популярным Горяинова сделало не это, а активность в Сети.