Скандальная красавица с восточной внешностью: биография участницы проекта «Дом-2» Таты Блюменкранц

Биография звезды
Телепроект «Дом-2» полюбился зрителям из-за интриг и скандалов, которые творятся в пределах периметра и вне его. Участница с необычным именем Тата Блюменкранц стала одним из знаковых персонажей шоу. Красотка со стальным характером навсегда вписала свое имя в историю проекта.
Пережила развод родителей, училась в китайской школе
Тата Абрамсон (настоящая фамилия звезды) родилась 27 февраля 1993 года. В детстве девочка пережила развод родителей. Мама Марина Тристановна в 2005 году вместе с детьми уехала в Китай для развития бизнеса по продаже обуви.
В интервью Тата говорила, что мама была больше занята собственной карьерой, нежели детьми. Из-за этого воспитанием девочки занималась няня. О своем отце Тата рассказывать журналистам не любит.
В Пекине будущая звезда реалити поступила в школу при российском посольстве, а после получения аттестата о среднем образовании подала документы в экономический вуз. Тата росла умным и сообразительным ребенком, учеба давалась ей легко. Будучи студенткой, она могла говорить на пяти иностранных языках. Девушка неоднократно принимала участие в съемках рекламы.
Тата Блюменкранц до пластических операций. Фото: кадр из выпуска реалити-шоу «Дом-2»
Появление на телестройке и знакомство с Валерием Блюменкранцем
На телестройку красавица пришла 25 марта 2015 года. Тата давно смотрела «Дом-2», поэтому попасть на кастинг программы стало для нее мечтой. Крашеная блондинка поразила внешностью и артистичностью мужскую часть проекта.
Девушка почти сразу положила глаз на Федора Стрелкова. Абрамсон заявила о том, что ей нравятся молодые и спортивные парни, а Федя как раз подходил под эти параметры. Однако ведущий лобного места Влад Кадони решил развеять обстановку и пошутил про умственные способности Стрелкова, а Тата поддержала всеобщий задор. Федор после такого скандала затаил на Тату обиду и не стал ухаживать за ней.
Позже сердце грузинки попытался завоевать неоднократный участник реалити Семен Фролов. Баянист проявлял знаки внимания, однако Тате не было до них дела. Однако чуть позже девушка все-таки приняла ухаживания парня. Отношения этой пары оказались скоротечны. Ребята довольно быстро разъехались после череды скандалов.
Тата Блюменкранц и Валерий Блюменкранц. Фото: соцсети
На проекте Тата была участницей и легких интрижек. Так, девушка некоторое время состояла в отношениях с Алексеем Секириным.
Вскоре в личной жизни Абрамсон произошли большие перемены. Девушке удалось встретить избранника, им стал Валерий Блюменкранц. Молодой человек, будучи поклонником проекта, долго присматривался к белокурой участнице, после чего появился на поляне с предложением о создании пары.
После периода безоблачного совместного счастья влюбленные начали ссориться и развивать конфликтные ситуации из-за пустяков. Также на темпераменте участницы телестройки сказалась беременность. Она стала более скандальной и вспыльчивой.
Маму Таты пригласили в периметр, чтобы утихомирить пыл дочери, однако между родственницами происходили ежедневные конфликты. Бубочек (так называли пару Валерия и Таты фанаты телестройки) даже выгнали на время с проекта за неподобающее поведение и эмоциональные срывы Абрамсон.
Однако в 2018 году пара после недолгого перерыва вернулась на проект. Супруги вылетели на «остров любви», но на новом месте между ними участились конфликтные ситуации. Позже появилась информация, что Валерий планировал отношения с другой участницей телестройки.
Тата Блюменкранц. Фото: соцсети
Однако от своего избранника Тата не отставала. У нее появился поклонник — 22-летний молодой человек по имени Александр, с которым она познакомилась в караоке-баре. Молодые люди продолжили общение в социальных сетях.
В сентябре стало известно, что Валерий все-таки изменил жене с Марианной Петрей. Узнав об этом, Тата покинула с дочкой периметр, перед этим устроив драку с соперницей.
Тата Блюменкранц с дочерью Беатрисой. Фото: соцсети
Грузинские и еврейские корни Таты и многочисленные пластические операции
Поклонникам Тата запомнилась красивой восточной внешностью. Она утверждала, что ее национальность определяют две крови — грузинская и еврейская. Однако некоторые хейтеры девушки считают, что красивая история о еврейском происхождении — это только красивая сказка, а на деле девушка родилась на Кавказе.
Известно, что Тата является фанаткой пластических операций. Участница «Дома-2» увеличила губы и сделала ринопластику: ее нос стал острее и тоньше, чем был до проекта.
Мнения поклонников телепередачи, которые сравнивают фотографии Таты до и после пластики, противоположны. Одни считают, что девушка стала выглядеть куда лучше, другие уверены, что вмешательства только изуродовали внешность грузинки.
Тата Блюменкранц до и после пластических операций. Фото: кадр из шоу «Дом-2»
Ходили слухи, что звезда реалити даже планировала коррекцию формы ушей и операцию по увеличению груди. На маммопластику Тата решилась после рождения ребенка.
Свадьба с Блюменкранцем
Эмоциональные отношения Абрамсон с Блюменкранцем на телестройке завершились предложением руки и сердца. Перед свадьбой пары в Сети появились слухи о том, что Тата беременна не от жениха. Однако никто так и не прокомментировал эти сплетни.
В апреле 2017 года состоялась свадьба Абрамсон и Блюменкранца. Они стали 15-й парой в истории проекта, которая решилась на создание семьи. Для церемонии бракосочетания невеста выбрала бежевое платье со шлейфом и диадему.
Влюбленные отметили торжество среди участников реалити на следующий день после росписи в ЗАГСе. Ведущим на вечере выступил Андрей Черкасов, а торт предоставил знаменитый кондитер Ренат Агзамов. После бракосочетания Тата взяла фамилию мужа.
Тата Блюменкранц и Валерий Блюменкранц. Фото: соцсети
Уже к лету семья ожидала появления ребенка. В положенный срок на свет появилась дочь Беатриса. Родители девочки решили остаться в периметре и после рождения ребенка. Вместе с молодоженами на проект после недолгого перерыва вернулась и мама Таты.
Однако уже осенью 2018 года пара подала на развод. После полуторагодового брака Тата получила все совместно нажитое имущество, дочь осталась с матерью.
Жизнь Таты после развода
После расставания с мужем Тата недолго была одна. Уже в конце 2018 года у нее случился роман с богатым иностранцем. Миллионер Винсент пригласил возлюбленную к себе в Монако. К избраннику Блюменкранц отправилась вместе с дочерью Бетти. Многочисленные ссоры ребят все же привели к расставанию.
Подписчики экс-участницы «Дома-2» отметили, что переезд не пошел на пользу красавице. Она похудела и изменилась внешне не в лучшую сторону. Тем не менее уезжать из Европы Блюменкранц не торопилась: у нее появился новый ухажер по имени Андреа. В Сети появились слухи, что девушка занимается эскортом.
Позже выяснилось, что мужчина официально женат и вовсе не так состоятелен, как демонстрировал: у него было много долгов, а дорогие машины он брал напрокат.
Тата Блюменкранц и Винсент. Фото: соцсети
Позже в СМИ появились слухи о романе Таты с мужем телеведущей Ксении Бородиной. Причиной таких выводов стал совместный ужин с Курбаном Омаровым, но Блюменкранц официально заявила, что встреча носила исключительно деловой и дружеский характер.
Весной 2022 года журналисты писали о новом возлюбленном Таты по имени Игорь. Но и эти отношения долго не продержались. Сейчас об отношениях девушки с мужчинами неизвестно.
Блюменкранц сейчас
Сейчас Тата позиционирует себя как ведущую, блогера и инфлюенсера. Но в 2022-м ее официальная страница в соцсетях подверглась атаке, и экс-участница «Дома-2» потеряла к ней доступ. Блюменкранц была вынуждена завести новый аккаунт, посредством которого она по сей день общается с фолловерами.