Скандальная красавица с восточной внешностью: биография участницы проекта «Дом-2» Таты Блюменкранц

Биография звезды

Телепроект «Дом-2» полюбился зрителям из-за интриг и скандалов, которые творятся в пределах периметра и вне его. Участница с необычным именем Тата Блюменкранц стала одним из знаковых персонажей шоу. Красотка со стальным характером навсегда вписала свое имя в историю проекта.

Пережила развод родителей, училась в китайской школе

Тата Абрамсон (настоящая фамилия звезды) родилась 27 февраля 1993 года. В детстве девочка пережила развод родителей. Мама Марина Тристановна в 2005 году вместе с детьми уехала в Китай для развития бизнеса по продаже обуви.

В интервью Тата говорила, что мама была больше занята собственной карьерой, нежели детьми. Из-за этого воспитанием девочки занималась няня. О своем отце Тата рассказывать журналистам не любит.

В Пекине будущая звезда реалити поступила в школу при российском посольстве, а после получения аттестата о среднем образовании подала документы в экономический вуз. Тата росла умным и сообразительным ребенком, учеба давалась ей легко. Будучи студенткой, она могла говорить на пяти иностранных языках. Девушка неоднократно принимала участие в съемках рекламы.