Обаятельная актриса с лучезарной улыбкой и аристократичной внешностью: кто такая Аннетт Бенинг

Коммерческий успех

Бенинг взяла трехлетний перерыв в своей актерской карьере, чтобы поселиться с Битти и создать семью. Когда она вернулась, она снялась вместе с Битти в римейке слезливого фильма 1939 года «Любовный роман» 1994 года.

Она получила известность как комедийная актриса в «Американском президенте» в 1995 году с Майклом Дугласом и изобразила королеву Елизавету в адаптации Яна Маккеллена шекспировского «Ричарда III» (1995).

Бенинг присоединилась к актерскому ансамблю для «Марс атакует!» в 1996 году. Она снялась в триллере «Осада» (1998), который, как сообщается, заработал ей 3 миллиона долларов, и в роли женщины, которая устанавливает телепатическую связь с серийным убийцей (которого играет Роберт Дауни-младший) в мрачном психологическом триллере «Сновидения». (1999).

В том же 1999 году она отлично сыграла материалистичного агента по недвижимости в пригороде в мрачно-забавном популярном фильме «Красота по-американски», получив номинацию на премию Оскар за лучшую женскую роль. В 2000 году она снялась в фильме «С какой ты планеты?» в роли женщины, вышедшей замуж за инопланетного захватчика, которого играет Гарри Шендлинг.

В 2005 году Бенинг получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль за роль в комедии «Театр». Бенинг также получила премию «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль за роль Ник в фильме «Детки в порядке» (2010). В 2016 году Бенинг получила еще одну номинацию на «Золотой глобус» за роль матери-одиночки в полуавтобиографической комедии-драме Майка Миллса «Женщины XX века».

Бенинг также вернулась на сцену, сыграв главную роль в комедии «Самка вида» в театре Геффена в Лос-Анджелесе в 2010 году и вместе с Джоном Литгоу в «Короле Лире» Публичного театра в Шекспире в парке в Нью-Йорке в 2014 году.

У Аннетт и Уоррена Битти четверо детей: Кэтлин Элизабет, Бен, Изабель Айра Эшли и Элла Коринн.