Обаятельная актриса с лучезарной улыбкой и аристократичной внешностью: кто такая Аннетт Бенинг

Краткий обзор
Аннетт Бенинг родилась 29 мая 1958 года в Топеке, штат Канзас, и до работы в кино выступала на сцене Сан-Франциско и Нью-Йорка. Она получила восторженные отзывы за роль аферистки в фильме «Кидалы» и снялась в фильме Уоррена Битти «Багси».
Они поженились в 1992 году. Бенинг получила признание за несколько фильмов, в том числе «Красота по-американски», «Театр» и «Детки в порядке». Она получила четыре номинации на «Оскар».
Аннетт Бенинг. Фото: кадр из к/ф «Театр» (2004)
Ранняя жизнь
Актриса Аннетт Бенинг родилась 29 мая 1958 года в Топеке, штат Канзас, в семье Гранта Бенинга, страхового агента, и Ширли Бенинг, церковной певицы. У Бенинг, младшей из четырех детей, есть два брата и одна сестра. Семья жила в Сан-Диего, где Бенинг закончила обучение в средней школе имени Патрика Генри всего за три года.
Бенинг изучала драматургию в колледже Сан-Диего, когда получила работу танцовщицы в «Зеленом шоу» возле Старого театра «Глобус» в Сан-Диего. Этот опыт привел к участию в постановке Шекспира и нескольких пьесах в Репертуарном театре Сан-Диего. Она переехала в Сан-Франциско, чтобы поступить в Университет Сан-Франциско. После окончания школы Бенинг была принята в театр Американской консерватории, где она стажировалась, а позже присоединилась к актерской труппе.
Бенинг переехала в Нью-Йорк, где была номинирована на премию «Тони» и получила премию Кларенса Дервента в 1986 году за выдающийся дебютный спектакль сезона за свою работу в фильме Тины Хоу «Беспорядки на побережье».
Дебют в кино
Аннетт дебютировала в кино в фильме «На лоне природы» (1988), незабываемой комедии с Дэном Эйкройдом и Джоном Кэнди в главных ролях. В следующем году она блестяще сыграла маркизу де Мертей в фильме Милоша Формана «Вальмон» (1989), вызвав внимание режиссера Стивена Фрирза, который выпустил «Опасные связи» - свою собственную версию той же истории - всего за шесть месяцев до этого.
Аннетт Бенинг. Фото: кадр из к/ф «Вальмон» (1989)
Роль-прорыв
Фрирс снял Бенинг в роли молодой аферистки в своем стильном фильме нуар «Кидалы» (1990). Хотя сцены обнаженной натуры Бенинг получили львиную долю рекламы, фильм и игра Бенинг были высоко оценены критиками. За эту роль она получила номинацию на лучшую женскую роль второго плана, а также премию Национального общества кинокритиков как лучшая актриса второго плана.
Уоррен Битти был настолько впечатлен, что пригласил ее на роль Вирджинии в фильме «Багси» (1991). Во время съемок этого фильма Бенинг и Битти полюбили друг друга. После того, как ее развод с первым мужем Дж. Стивеном Уайтом стал окончательным в 1991 году, она вышла замуж за Битти, ранее боявшегося обязательств, в феврале 1992 года.
Аннетт Бенинг, Харви Кейтель и Уоррен Битти. Фото: кадр из к/ф «Багси» (1991)
Коммерческий успех
Бенинг взяла трехлетний перерыв в своей актерской карьере, чтобы поселиться с Битти и создать семью. Когда она вернулась, она снялась вместе с Битти в римейке слезливого фильма 1939 года «Любовный роман» 1994 года.
Она получила известность как комедийная актриса в «Американском президенте» в 1995 году с Майклом Дугласом и изобразила королеву Елизавету в адаптации Яна Маккеллена шекспировского «Ричарда III» (1995).
Бенинг присоединилась к актерскому ансамблю для «Марс атакует!» в 1996 году. Она снялась в триллере «Осада» (1998), который, как сообщается, заработал ей 3 миллиона долларов, и в роли женщины, которая устанавливает телепатическую связь с серийным убийцей (которого играет Роберт Дауни-младший) в мрачном психологическом триллере «Сновидения». (1999).
В том же 1999 году она отлично сыграла материалистичного агента по недвижимости в пригороде в мрачно-забавном популярном фильме «Красота по-американски», получив номинацию на премию Оскар за лучшую женскую роль. В 2000 году она снялась в фильме «С какой ты планеты?» в роли женщины, вышедшей замуж за инопланетного захватчика, которого играет Гарри Шендлинг.
В 2005 году Бенинг получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль за роль в комедии «Театр». Бенинг также получила премию «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль за роль Ник в фильме «Детки в порядке» (2010). В 2016 году Бенинг получила еще одну номинацию на «Золотой глобус» за роль матери-одиночки в полуавтобиографической комедии-драме Майка Миллса «Женщины XX века».
Бенинг также вернулась на сцену, сыграв главную роль в комедии «Самка вида» в театре Геффена в Лос-Анджелесе в 2010 году и вместе с Джоном Литгоу в «Короле Лире» Публичного театра в Шекспире в парке в Нью-Йорке в 2014 году.
У Аннетт и Уоррена Битти четверо детей: Кэтлин Элизабет, Бен, Изабель Айра Эшли и Элла Коринн.
Аннетт Бенинг и Уоррен Битти на 83-й церемонии вручения премии «Оскар» Фото: Global Look Press