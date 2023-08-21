Лед и пламень Ирины Слуцкой: как фигуристка несправедливо лишилась золота Олимпиады и нашла личное счастье

На протяжении двадцати лет фигуристка Ирина Слуцкая борется с неизлечимой болезнью – васкулитом, которое вредит сосудами и может привести к поражению иммунной системы. Единственное, что спасает фигуристку, – это постоянный прием гормональных препаратов.

Когда Ирине было 23 года, врач сказал ей, что это приговор. Однако это не помешало спортсменке стать семикратной чемпионкой мира, серебряным призером Олимпиады, любимой женой и многодетной матерью.

А еще Ирина Слуцкая – первая женщина в истории фигурного катания, которая исполнила тройной каскад лутц – риттбергер. Тяжелейший фигурный элемент, подвластный только виртуозам своего дела!

О тернистом пути Ирины к личному и профессиональному счастью рассказывает Teleprogramma.pro.

Ирина Слуцкая: детство и родители

Ирина Слуцкая родилась 9 февраля 1979 года в Москве в семье, не связанной с миром спорта. Ее отец работал в автомобильном техникуме, а мама - инженером на автокомбинате. На лед будущая чемпионка встала уже в четырехлетнем возрасте, когда родители отдали ее в спортклуб «Сокольники», поскольку Ира часто болела, и нужно было укреплять ее здоровье.

А уже через год девочку перевели в спортшколу «Москвич», где ее тренером стала Жанна Громова. Именно под ее началом Ирина добивалась блестящих результатов на протяжении всей спортивной карьеры.