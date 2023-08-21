Лед и пламень Ирины Слуцкой: как фигуристка несправедливо лишилась золота Олимпиады и нашла личное счастье

На протяжении двадцати лет фигуристка Ирина Слуцкая борется с неизлечимой болезнью – васкулитом, которое вредит сосудами и может привести к поражению иммунной системы. Единственное, что спасает фигуристку, – это постоянный прием гормональных препаратов.
Когда Ирине было 23 года, врач сказал ей, что это приговор. Однако это не помешало спортсменке стать семикратной чемпионкой мира, серебряным призером Олимпиады, любимой женой и многодетной матерью.
А еще Ирина Слуцкая – первая женщина в истории фигурного катания, которая исполнила тройной каскад лутц – риттбергер. Тяжелейший фигурный элемент, подвластный только виртуозам своего дела!
О тернистом пути Ирины к личному и профессиональному счастью рассказывает Teleprogramma.pro.
Ирина Слуцкая: детство и родители
Ирина Слуцкая родилась 9 февраля 1979 года в Москве в семье, не связанной с миром спорта. Ее отец работал в автомобильном техникуме, а мама - инженером на автокомбинате. На лед будущая чемпионка встала уже в четырехлетнем возрасте, когда родители отдали ее в спортклуб «Сокольники», поскольку Ира часто болела, и нужно было укреплять ее здоровье.
А уже через год девочку перевели в спортшколу «Москвич», где ее тренером стала Жанна Громова. Именно под ее началом Ирина добивалась блестящих результатов на протяжении всей спортивной карьеры.
Ирина Слуцкая в детстве. Фото: соцсети
Интересно, что сначала многие тренеры не верили в спортивные таланты фигуристки, считали непластичной и неартистичной, однако, повзрослев, Ирина не только отточила технику исполнения, но и развила в себе женственность и артистичность, столь необходимые для побед.
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Первые победы на льду
Свою первую победу она одержала уже в восемь лет. Еще с юного возраста Ирина поняла: чтобы добиться успеха, нужно соблюдать дисциплину: придерживаться правильного режима питания, рано вставать, упорно тренироваться.
Интересно, что в определенный период в своем насыщенном тренировками графике Ирина умудрялась находить время и для занятий балетом и посещения музыкальной школы. Но, конечно, в первую очередь ставка делалась на спорт.
Первая крупная победа досталась Ирине на турнире «Небелхорн Трофи» в 1993 году, в 1994 году она завоевала третье место на Юниорском мировом чемпионате, а в 1995-м – уже первое.
В том же сезоне фигуристка сумела выиграть бронзовую медаль на чемпионате России, пятое место в чемпионате Европы и седьмое на чемпионате мира. Затем Ирина станет постоянно получать ведущие места на самых престижных чемпионатов Европы и мира.
Ирина Слуцкая. Фото: Global Look Press
Как Ирину Слуцкую несправедливо лишили «золота»
Например, в 2002 году она завоевала золотую медаль на чемпионате мира и серебряную награду на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Хотя, как уверена сама Ирина и не только она, а еще многие другие спортсмены, должна была получить первую награду.
Вообще, 2002 год был очень знаковым для российских фигуристов. Тогда пара Елена Бережная и Антон Сихарулидзе завоевали золотую медаль в парном катании, Ирина Лобачева и Илья Авербух получили «серебро» в танцах. И все наблюдали за вечным противостоянием Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, которые разделили между собой «золото» и «серебро». По прогнозам спортивных комментаторов, самая высшая награда должна была достаться и Ирине, но что-то пошло не так…
На Олимпиаде в Солт-Лейк- Сити главными соперницами Ирины Слуцкой считались три американские фигуристки Мишель Кван, Сара Хьюз и Саша Коэн. В то время не существовало нынешней системы оценок, и многое зависело от оценок за артистизм, которые нередко являются субъективными.
После короткой программы места расположились следующим образом: Кван, Слуцкая, Коэн и Хьюз. Причем наша фигуристка уступала американке всего на один балл. Впереди спортсменок ждала произвольная программа, которая должна была расставить все точки над I. У Ирины имелись все шансы на победу.
Однако Мишель Кван упала, Саша Коэн допустила кучу ошибок, а вот Сара Хьюз показала весьма неплохое катание. Но с четвертым местом в короткой программе претендовать на золото было, скорее, самонадеянностью.
Чтобы выбиться в абсолютные лидеры, Ирине Слуцкой достаточно было откататься чисто. Каталась она под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Ирина выполнила свою программу достойно, но единственный момент, из-за которого, к ней могли придраться, - это помарка на выезде с флипа.
Ирина Слуцкая. Фото: Global Look Press
Но судьи заметили не эту ошибку, а поставили очень низкие оценки за артистизм - трое судей -5.7, а двое — немецкий и итальянский — и вовсе 5.6. В итоге первое место досталось Саре Хьюз.
Представители Федерации фигурного катания России подали протест, но результаты Олимпиады в Солт-Лейк-Сити так и не были пересмотрены. Сама Ирина была уверена в том, что победу у нее украли и долго переживала за эту ситуацию. На следующей Олимпиаде в Турине в 2006 году Ирина Слуцкая, кстати, восстановившаяся после тяжелой болезни сосудов - васкулита, уже получила бронзовую медаль.
Также она дважды выигрывала чемпионат мира и семь раз — чемпионат Европы. В том же 2006 году фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.
Ирина Слуцкая – многократная чемпионка Европы и мира, дважды призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, первая исполнившая каскад из трех прыжков и навсегда вписавшая свое имя в историю фигурного катания, – с такими результатами она подошла к завершению одного из самых ярких этапов в своей жизни.
Жизнь после спорта: телепроекты и кино
Конечно, жизнь на этом не закончилась, а стала не менее яркой, чем была до фигурного катания. Ирина начала участвовать в телевизионных шоу, сниматься в кино и даже впоследствии подалась в политику.
Так, Ирина Слуцкая стала вести ледниковые проекты Первого канала: шоу «Звезды на льду» с Евгением Плющенко, «Ледниковый период» с Маратом Башаровым в одном сезоне, а в другом – с Алексеем Ягудиным. На льду Ирина побывала и в качестве участницы проекта – в паре с артистом балета Гедиминасом Тарандой.
Ирина Слуцкая и Алексей Ягудин на проекте «Ледниковый период». Фото: Global Look Press
Ирина пробовала себя и в кино. Так, вместе с другими известными фигуристами она снималась в телесериале «Жаркий лед», в романтичной комедии «Трое и снежинка», а также играла в театре, в постановке «Удачная сделка».
Кроме того, Ирина является представителем Международного еврейского спортивного зала Славы, была Послом XXII Олимпиады в Сочи, возглавила Добровольный физкультурный союз.
Политическая деятельность
А в 2016 году в возрасте 37 лет стала депутатом областной Думы от партии «Единая Россия» и практически сразу же начала внедрять полезные социальные инициативы. Например, в начале 2017-го выступила с предложением о создании в клинике Якутии отделения лечебной физкультуры. Ее предложение тут же нашло поддержку.
В 2018 году Ирина Слуцкая запустила ледовое шоу «Фиксики на льду. Большая игра», в котором главными героями стали персонажи одноименного мультсериала, играющие в хоккей с роботами. Целью такого проекта было познакомить детей и их родителей с игровыми видами спорта, которые могли бы привлечь маленьких зрителей на лед.
Ирина Слуцкая. Фото: Global Look Press
В начале 2019 года на территории курорта «Доброград», недалеко от Владимира, спортсменка презентовала новую программу «Бесконечная история», в которой приняли участие Татьяна Навка, Алексей Ягудин, а также воспитанники школ фигурного катания Владимирской области.
Фишка постановки заключалась в том, что в качестве сценической площадки использовался лед природного озера. Вся программа проходила в сопровождении светового шоу.
Первый муж Сергей Михеев
Личная жизнь Ирины также всегда била ключом. Так, со своим первым мужем Сергеем Михеевым – учителем физкультуры и бывшим боксером – Ирина Слуцкая познакомилась, когда ей было всего 16 лет. Как признавался сам Сергей, он увидел будущую жену по телевизору и тут же влюбился.
«К тому времени, как мы встретились, я уже выиграла чемпионат Европы. У меня была коллега, девушка-подружка, которая и пригласила меня в оздоровительный лагерь. Там мы и встретились на шашлыках», — рассказывала спортсменка в интервью программе «Судьба человека».
Ирина Слуцкая и Сергей Михеев. Фото: соцсети
По словам Ирины, Сергей Михеев ухаживал за ней два года. Это было как раз в то время, когда она готовилась к чемпионату мира и по собственному признанию, не разрешала себе выносить на лед что-то из личной жизни.
А потом, в августе 1999 года, они сыграли свадьбу. И причем это именно Ирина предложила своему избраннику : «А давай поженимся», на что получила удовлетворительный ответ.
В 2006 году у пары родился сын Артем, в 2009-м – дочка Варвара. А в 2016 году поползли слухи о разводе супругов. О разрыве фигуристка лишь скупо сообщила в соцсетях, написав, что теперь их трое – она и дети. И опять же инициативу здесь проявила Ирина Слуцкая.
Ирина Слуцкая с дочерью Варварой. Фото: Global Look Press
В качестве причины развода она называла тот факт, что они с мужем стали слишком разными. Мол, супругу было комфортно находиться в предлагаемых обстоятельствах, а ей же хотелось развиваться дальше.
«В какой-то момент я поняла, что разговариваю сама с собой. На сегодняшний день мои дети счастливы. У них нет запретов на общение с отцом. Они могут побыть с ним в любое время. Но я с ним не общаюсь. Мы стали разными», - отмечала Ирина.
Второй муж Алексей Говырин
Со своим будущим вторым мужем – бизнесменом Алексеем Говыриным - Ирина была давно знакома по работе над некоторыми проектами. Но ни о какой страсти и любви с первого взгляда речи не шло. Это были просто рабочие товарищеские отношения.
Хотя Алексей все чаще и чаще стал предпринимать попытки перевести их в разряд романтических: звонил, отправлял сообщения, интересовался, как прошел день, приглашал на ужин. Ирина же пока не отвечала взаимностью, опасаясь снова наступить на одни и те же грабли. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Когда заболела мама фигуристки, Алексей помог найти хороших врачей и окружил ее такой заботой, о которой только может мечтать каждая женщина. После этого чемпионка мира растаяла.
Ирина Слуцкая и Алексей Говырин. Фото: соцсети
Предложение руки и сердца прозвучало 14 февраля, однако фигуристка не сразу приняла его. Но после настойчивых попыток Алексея все согласилась. Влюбленные расписались 23 февраля, а саму свадьбу отпраздновали уже позже, в усадьбе Алексея Говырина под Ковровом во Владимирской области. Только вдвоем!
А 4 декабря 2019 года у пары родилась дочка Кира. Кстати, у Алексея, так же, как у Ирины, двое детей – от предыдущего брака. В своих интервью Ирина неоднократно признавалась, что очень счастлива с Алексеем.
Ирина Слуцкая: Рост и вес
Рост Ирины Слуцкой - 160 сантиметров, вес - 51 килограмм.
Ирина Слуцкая сейчас
Сегодня фигуристка руководит детской юношеской спортивной школой фигурного катания имени Ирины Слуцкой в поселке Заречье. Там могут заниматься дети разных возрастов.
Ирина Слуцкая. Фото: Global Look Press
Кроме того, Ирина участвует в различных шоу и время от времени выступает в роли спортивного комментатора.
И самое главное – она окружена заботой и любовью своей семьи. Что еще нужно для счастья?