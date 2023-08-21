Ум, талант и красота в одной женщине: биография звезды 90-х Шэрон Стоун

Ранняя карьера

Шарон Ивонн Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвилле, штат Пенсильвания. Дочь фабричного рабочего, Стоун выиграла стипендию в Пенсильванском университете Эдинборо в возрасте 15 лет. В Эдинборо она изучала творческое письмо и изобразительное искусство.

После окончания учебы победительница конкурса красоты «Мисс Пенсильвания» решила продолжить карьеру модели в Нью-Йорке, где подписала контракт с агентством Ford. К концу 1970-х годов Стоун была очень востребованной моделью, появляясь как в печатной, так и в телевизионной рекламе по всей стране.

В 1980-х годах Стоун решила заняться актерским мастерством, снявшись в нескольких телевизионных фильмах на протяжении десятилетия. Она сыграла запоминающуюся роль Блейк Чандлер в номинированной на «Золотой глобус» комедии 1984 года «Непримиримые противоречия». Она также заслужила смех в популярном комедийном фильме «Полицейская академия 4: Граждане в дозоре» (1987).