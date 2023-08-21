Ум, талант и красота в одной женщине: биография звезды 90-х Шэрон Стоун

Кто такая Шэрон Стоун?
До начала съемок Шэрон Стоун работала моделью, получив роли в таких фильмах, как «Непримиримые противоречия» и «Вспомнить все».
Она наделала много шума своей блестящей главной ролью в «Основном инстинкте», а также более поздними ролями в «Щепке», «Глории» и «Если бы эти стены могли говорить 2». Она была номинирована на премию «Оскар» и получила «Золотой глобус» за фильм «Казино».
Ранняя карьера
Шарон Ивонн Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвилле, штат Пенсильвания. Дочь фабричного рабочего, Стоун выиграла стипендию в Пенсильванском университете Эдинборо в возрасте 15 лет. В Эдинборо она изучала творческое письмо и изобразительное искусство.
После окончания учебы победительница конкурса красоты «Мисс Пенсильвания» решила продолжить карьеру модели в Нью-Йорке, где подписала контракт с агентством Ford. К концу 1970-х годов Стоун была очень востребованной моделью, появляясь как в печатной, так и в телевизионной рекламе по всей стране.
В 1980-х годах Стоун решила заняться актерским мастерством, снявшись в нескольких телевизионных фильмах на протяжении десятилетия. Она сыграла запоминающуюся роль Блейк Чандлер в номинированной на «Золотой глобус» комедии 1984 года «Непримиримые противоречия». Она также заслужила смех в популярном комедийном фильме «Полицейская академия 4: Граждане в дозоре» (1987).
Шэрон Стоун и Стив Гуттенберг. Фото: кадр из к/ф «Полицейская академия 4: Граждане в дозоре» (1987)
Роль прорыва
Ее прорывная роль в кино пришлась на 1990 год в фильме Филипа К. Боевик Дика «Вспомнить все». Стоун сыграла Лори, великолепную, но смертельно опасную жену Дугласа Куэйда (его играет Арнольд Шварценеггер).
Фильм имел успех у фанатов, собрав в прокате США более 100 миллионов долларов. В попытке раскрутить фильм Стоун также появился в том году на развороте журнала Playboy. Ее фотосессия принесла ей место в списке журнала «25 самых сексуальных звезд века».
В 1992 году Стоун получил незабываемую роль женщины, подозреваемой в убийстве, в блокбастере «Основной инстинкт». Много споров было вокруг сцены в фильме, когда актриса скрещивала ноги таким образом, чтобы было видно, что на ней нет нижнего белья. Изначально Шэрон утверждала, что не знала об уровне обнаженности, который будет показан в картине, но позже отреклась от своих слов.
Фильм стал хитом и принес Стоун номинации на «Золотой глобус» и «Сатурн». Она также попала в список «50 самых красивых людей» журнала People вскоре после выхода ленты.
Шэрон Стоун. Фото: кадр из к/ф «Основной инстинкт» (1992)
Основные моменты карьеры
Последующие фильмы, в том числе «Щепка» (1993) и «Специалист» (1994), не пользовались таким успехом у критиков или поклонников. Затишье в ее карьере заставило некоторых утверждать, что ее успех был больше связан с ее бурлящей сексуальностью, чем с актерской игрой.
Но Стоун доказала неправоту критиков в 1995 году фильмом Мартина Скорсезе «Казино». Фильм принес Стоун «Золотой глобус», а также номинацию на премию «Оскар» и вернул Стоун в центр внимания.
После победы она сыграла ряд драматических ролей, включая «Быстрый и мертвый» (1995) и «Последний танец» (1996). Она закончила десятилетие с несколькими неровными фильмами, включая «Сферу» в 1998 году и «Глорию» в 1999 году, но получила похвалу за свою комедийную игру в «Музе» в том же году.
Актриса поправилась и вернулась на большой экран в 2004 году в качестве партнерши по фильму «Женщина-кошка» с Бенджамином Браттом и Холли Берри.
В последние годы Стоун снялся в нескольких небольших независимых фильмах, включая «Сломанные цветы» с Биллом Мюрреем в главной роли и «Бобби» по сценарию актера Эмилио Эстевеса. В 2020 году она появилась в телешоу «Рэтчед».
Шэрон Стоун. Фото: кадр из к/ф «Казино» (1995)
Личная жизнь
Шэрон Стоун вышла замуж за продюсера Майкла Гринбурга в 1984 году. Через три года пара развелась. В 1998 году она снова вышла замуж, на этот раз за исполнительного редактора San Francisco Chronicle Фила Бронштейна. Пара усыновила мальчика Роана Джозефа до развода в 2004 году. С тех пор Стоун усыновила еще двух сыновей: Лэрда Вонна (2005 г.) и Куинна Келли (2006 г.).
Шэрон Стоун с сыном Роаном. Фото: Global Look Press