Рост - популярности не помеха: биография комика, продюсера и режиссера Дэнни ДеВито

Ранняя жизнь

Дэнни ДеВито (Дэниел Майкл ДеВито-младший) родился 17 ноября 1944 года в Нептуне, штат Нью-Джерси. Его отец, Дэнни-старший, был владельцем малого бизнеса, чьи различные предприятия включали химчистку, закусочную, молочную и бильярдную.

Девито посещал гимназию Богоматери Маунт-Кармел и подготовительную среднюю школу ораторского искусства в Саммите, штат Нью-Джерси, где он впервые попробовал свои силы в актерском мастерстве, сыграв главную роль в школьных постановках «Святой Франциск Ассизский» и «Святой на миллиард долларов».

Миниатюрный Девито ростом 4 фута 10 дюймов (1,5 м) говорит, что в юности мечтал быть выше. Он вспоминает:

«Я был измучен; я не мог танцевать медленный танец с девушками, с которыми хотел, потому что мое лицо было бы в таком месте, где меня могли бы неправильно понять».

Его рост также сделал его мишенью для соседских хулиганов.

«Я получил много ударов. Но у меня было много друзей, которые помогали мне и присматривали за мной», - вспоминает ДеВито.

Школу ДеВито окончил в 1962 году, и актерскую карьеру он тогда не считал жизнеспособной:

«Я не был уверен, чем хочу заниматься, когда закончил среднюю школу. Колледж не казался вероятным или желанным вариантом, и я не хотел уезжать слишком далеко».

Однажды ДеВито бездельничал дома, когда его старшая сестра предложила ему поработать парикмахером в принадлежащем ей салоне.