Рост - популярности не помеха: биография комика, продюсера и режиссера Дэнни ДеВито

Кто такой Дэнни ДеВито?
У актера Дэнни ДеВито был большой прорыв, когда он снялся в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). Он прославился в ситкоме «Такси» (1978-1983), за который получил премии «Золотой глобус» и «Эмми». Позже он продюсировал и срежиссировал множество фильмов, включая «Матильду» (1996), вместе со своей женой, с которой прожил более 30 лет, актрисой Реей Перлман. С 2006 года Девито также получил одну из главных ролей в телесериале «В Филадельфии всегда солнечно».
Ранняя жизнь
Дэнни ДеВито (Дэниел Майкл ДеВито-младший) родился 17 ноября 1944 года в Нептуне, штат Нью-Джерси. Его отец, Дэнни-старший, был владельцем малого бизнеса, чьи различные предприятия включали химчистку, закусочную, молочную и бильярдную.
Девито посещал гимназию Богоматери Маунт-Кармел и подготовительную среднюю школу ораторского искусства в Саммите, штат Нью-Джерси, где он впервые попробовал свои силы в актерском мастерстве, сыграв главную роль в школьных постановках «Святой Франциск Ассизский» и «Святой на миллиард долларов».
Миниатюрный Девито ростом 4 фута 10 дюймов (1,5 м) говорит, что в юности мечтал быть выше. Он вспоминает:
«Я был измучен; я не мог танцевать медленный танец с девушками, с которыми хотел, потому что мое лицо было бы в таком месте, где меня могли бы неправильно понять».
Его рост также сделал его мишенью для соседских хулиганов.
«Я получил много ударов. Но у меня было много друзей, которые помогали мне и присматривали за мной», - вспоминает ДеВито.
Школу ДеВито окончил в 1962 году, и актерскую карьеру он тогда не считал жизнеспособной:
«Я не был уверен, чем хочу заниматься, когда закончил среднюю школу. Колледж не казался вероятным или желанным вариантом, и я не хотел уезжать слишком далеко».
Однажды ДеВито бездельничал дома, когда его старшая сестра предложила ему поработать парикмахером в принадлежащем ей салоне.
«Ну, я ничем другим не занимаюсь, и я мог бы познакомиться там со многими девушками», - подумал он тогда
Переход к актерскому мастерству
Проработав 18 месяцев в салоне своей сестры, ДеВито решил переключиться на более прибыльную профессию косметолога. Он подал заявление на занятия по гриму в Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке.
Кандидаты должны произнести монолог, чтобы попасть в любую из школьных программ, и после того, как его монолог получил положительные отзывы, ДеВито также начал посещать уроки актерского мастерства. Он быстро понял, что актерское мастерство было его истинным призванием.
ДеВито окончил Американскую академию в 1966 году и некоторое время работал в Театральном центре Юджина О'Нила в Уотерфорде, штат Коннектикут, где он познакомился с коллегой-актером Майклом Дугласом и подружился с ним.
Находясь в Коннектикуте, Дэнни прочитал «Хладнокровно» Трумена Капоте. Увидев рекламу прослушиваний для участия в экранизации книги в Голливуде, ДеВито переехал в Лос-Анджелес.
Дэнни не получил роль в фильме «Хладнокровно» или в чем-либо другом в начале своей карьеры. У него были длинные волосы,он носил плащ и кроссовки, дружил с хиппи и зарабатывал на жизнь тем, что парковал чужие автомобили.
Вскоре ДеВито вернулся в Нью-Йорк, где получил роли в нескольких внебродвейских пьесах.
Дэнни ДеВито и Билли Кристал на постере к к/ф «Сбрось маму с поезда» (1987). Фото: Global Look Press
Рост
Рост ДеВито 4 фута 10 дюймов (150 см). Его маленький рост обусловлен болезнью Фэрбанка, также называемой множественной эпифизарной дисплазией (MED), которая представляет собой генетическое нарушение роста костей.
«Пролетая над гнездом кукушки»
В 1971 году Девито получил роль Мартини в бродвейской постановке классического романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Эта роль привела к большому прорыву Девито: четыре года спустя, когда Дуглас продюсировал экранизацию «Пролетая над гнездом кукушки», попросил ДеВито возродить его сценическую роль.
Фильм «Пролетая над гнездом кукушки», получивший широкую оценку критиков, в 1976 году получил пять главных премий «Оскар» («Лучший фильм», «Актер, актриса», «Режиссер и сценарий»), благодаря чему ДеВито оказался в центре внимания всей страны.
Дэнни ДеВито, Джек Николсон и др. Фото: кадр из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
«Такси»
В 1978 году Девито прошел прослушивание для нового телесериала под названием «Такси». Прежде чем начать свое прослушивание, ДеВито швырнул сценарий на стол и потребовал: «Прежде чем мы начнем, я хочу знать одну вещь: кто написал это дерьмо?»
Эта демонстрация едкого остроумия принесла ему роль очаровательно деспотичного диспетчера такси Луи Депалмы. Шоу шло пять лет, с 1978 по 1983 год, и Девито получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в 1981 году.
«Язык нежности», «Близнецы» и «Бэтмен возвращается»
ДеВито продолжал сниматься во множестве фильмов на протяжении 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. Он снялся с Джеком Николсоном в фильме 1983 года «Язык нежности» и снялся вместе с Арнольдом Шварценеггером в комедии 1988 года «Близнецы».
В 1992 году ДеВито заслужил восторженные отзывы за свою роль мстительного злодея Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается». Среди других известных фильмов - «Роман с камнем» (1984), «Безжалостные люди» (1986), «Сбрось маму с поезда» (1987), «Война супругов Роуз» (1989), «Секреты Лос-Анджелеса» (1997) и «Крупная рыба» (2003).
Дэнни ДеВито и Арнольд Шварценеггер. Фото: кадр из к/ф «Близнецы» (1988)
«В Филадельфии всегда солнечно»
Девито вернулся на телевидение в 2005 году, сыграв одну из главных ролей в культовом сериале «В Филадельфии всегда солнечно».
В этом проекте ДеВито и его коллеги по актерскому составу, включая Чарли Дэя, Роба Макэлхенни и Гленна Хауэртона, превзошли все ожидания критиков. ДеВито сыграл отца с моральными проблемами.
Дэнни ДеВито c актерским составом сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Фото: Global Look Press
«Сексоголик», «Лоракс», «Дамбо»
На последнем этапе своей карьеры Девито снялся в нескольких фильмах. Он появился вместе с Дугласом и Сьюзан Сарандон в драме «Сексоголик» (2009) и в романтической комедии «Однажды в Риме» (2010) с Кристен Белл и Джошем Дюамелем. В 2012 году Девито озвучил главного героя в популярном анимационном фильме «Лоракс», основанном на популярной книге доктора Сьюза.
После напряженного 2016 года, в котором он появился в фильме «Такса», Девито озвучил анимацию «Зверокрекеры» (2017). Затем он снялся в роли инспектора манежа Макса Медичи в экранизации «Дамбо» Тима Бертона (2019).
Дэнни ДеВито. Фото: кадр из к/ф «Дамбо»
Режиссер и продюсер
Помимо актерской игры, Девито также добился значительного успеха как режиссер и продюсер. Девито снял несколько эпизодов сериала «Такси» и дебютировал в качестве режиссера в полнометражном фильме с мрачной комедией «Сбрось маму с поезда», в которой он также снялся вместе с Билли Кристалом.
С тех пор он снял полдюжины других художественных фильмов. Девито владеет собственной продюсерской компанией Jersey Films, зарабатывая на продюсировании таких известных фильмов, как «Криминальное чтиво» (1994), «Эрин Брокович» (2000) и «Будь круче!» (2005).
За более чем четыре десятилетия работы в Голливуде в качестве актера, режиссера и продюсера Девито повидал хорошее, плохое и уродливое в киноиндустрии.
«Голливуд - это джунгли», - однажды сказал он. «Здесь полно зыбучих песков, паразитов и плотоядных тварей. Создание фильма - это не прогулка по парку. Каждый фильм подобен путешествию по опасной местности».
Тем не менее, ДеВито говорит, что он процветает благодаря беспощадной природе кинобизнеса.
«Сражаться в битве и побеждать - это весело», - однажды сказал он, добавив: «И этот бизнес - это весело. Я люблю его. Это величайший бизнес в мире».
Жена
Во время съемок в бродвейской постановке 1970 года «Уменьшающаяся невеста» ДеВито познакомился с актрисой Реей Перлман, наиболее известной своей давней ролью в телевизионном ситкоме «Приветствия». ДеВито и Перлман съехались через две недели после знакомства и поженились в 1982 году.
У них трое детей: Люси (1983 г.р.), Грейси (1985 г.р.) и Джейк (1987 г.р.), прежде чем они объявили о разводе в октябре 2012 года, после более чем трех десятилетий вместе. В 2013 году, после нескольких месяцев разлуки, пара воссоединилась.
Дэнни ДеВито с семьей на церемонии получения звезды на голливудской «Аллее славы». Фото: Global Look Press