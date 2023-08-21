Три брака и четыре сына Дениса Матросова: почему звезда сериала «Две судьбы» не воспитывал первенцев, из-за чего развелся с Марией Куликовой и как снова остался один

В это же время 17-летний Денис стал телеведущим. Он начал работать в программе «В гостях у сказки» на Первой программе Центрального телевидения, которая стала очень популярна не только у молодежи, но и у взрослых.

Театральная карьера

Когда диплом о театральном образовании у Матросова был в кармане, его призвали в армию. Службу актер ростом 184 см и весом 88 кг проходил в Театре Российской армии с 1994 по 1995 год. В нем он затем проработает еще 8 лет, сыграв в таких постановках, как «Британика», «Дама с камелиями», «Ваша сестра и племянница».

В 2002 году актер перешел работать в Театр им.Маяковского, где в течение двух лет был задействован в проекте немецкого дирижера Герда Альбрехта «Евгений Онегин» на музыку С. Прокофьева в исполнении Венского симфонического оркестра и чтецов.

С 2004 года Матросов активно играет в антрепризных театральных проектах, за его плечами постановки «Трамвай «Желание», «Дело в шляпе», «Младенец напрокат», «Ханума», «Западня», «Безумный уикенд» и многие другие.