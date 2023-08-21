Три брака и четыре сына Дениса Матросова: почему звезда сериала «Две судьбы» не воспитывал первенцев, из-за чего развелся с Марией Куликовой и как снова остался один

Денис Владимирович Матросов родился в Москве 10 декабря 1972 года в семье архитектора и учительницы начальных классов. К моменту появления сына родители уже воспитывали 5-летнюю дочь Олесю. Денису было 11, когда глава семьи скоропостижно скончался. Мать в итоге одна осталась воспитывать детей, повторно замуж она не вышла.
Маленький Денис Матросов с сестрой и мамой. Фото: соцсети
Интерес к актерской профессии у Дениса проявился в школьные годы, когда он стал участвовать в конкурсах чтецов, дойдя с победой до городского уровня. И начал задумываться о том, чтобы получить профессию, связанную со словом и публичностью.
Начало карьеры
По окончании школы в 1989 году Матросов поступил в Школу-студию МХАТ, на втором курсе перевелся в Щепкинское училище, которое окончил в 1994 году.
Денис Матросов в программе «В гостях у сказки». Кадр из программы
В это же время 17-летний Денис стал телеведущим. Он начал работать в программе «В гостях у сказки» на Первой программе Центрального телевидения, которая стала очень популярна не только у молодежи, но и у взрослых.
Театральная карьера
Когда диплом о театральном образовании у Матросова был в кармане, его призвали в армию. Службу актер ростом 184 см и весом 88 кг проходил в Театре Российской армии с 1994 по 1995 год. В нем он затем проработает еще 8 лет, сыграв в таких постановках, как «Британика», «Дама с камелиями», «Ваша сестра и племянница».
В 2002 году актер перешел работать в Театр им.Маяковского, где в течение двух лет был задействован в проекте немецкого дирижера Герда Альбрехта «Евгений Онегин» на музыку С. Прокофьева в исполнении Венского симфонического оркестра и чтецов.
С 2004 года Матросов активно играет в антрепризных театральных проектах, за его плечами постановки «Трамвай «Желание», «Дело в шляпе», «Младенец напрокат», «Ханума», «Западня», «Безумный уикенд» и многие другие.
Денис Матросов в спектакле «Трамвай «Желание». Фото: Global Look Press
В 2016 году актер учредил «Театр Дениса Матросова», в котором стал генеральным продюсером, где он сыграл, а также спродюсировал спектакли «Двое в лифте, не считая текилы» и «Ты будешь мой!».
В 2020 году Матросов стал приглашенным режиссером в Московском областном театре драмы и комедии, где поставил пьесы «Волшебная сила», «Димыч, не гони Зинона».
Кинокарьера
Сниматься в кино Матросов начал еще в студенческие годы. В 1990 году он появился в эпизодической роли фотографа в фильме «Сделано в СССР». Следующее появление в кино состоялось через 6 лет – это была картина «Любовь на плоту». А вот с 2000-х актер начал сниматься активнее.
Денис Матросов (справа) в фильме «Сделано в СССР». Кадр из фильма
Например, в 2001 году с участием Матросова на экране появилось сразу три проекта: «Мусорщик», «Остановка по требованию 2», «Фаталисты». А в 2002 году — сериал «Две судьбы», принесший ему не только большую популярность, но и повлиявший на личную жизнь актера.
Денис Матросов в сериале «Две судьбы». Кадр из сериала
В 2005 году Матросов снялся в роли Антона Астахова в сериале «Кармелита», который сделал его настоящей звездой. Его персонаж оказался чуть ли не популярнее самой главной героини, настолько сильно он покорил зрителей.
Денис Матросов в сериале «Кармелита». Кадр из сериала
Затем были роли в сериалах «Любовь моя», «Новый русский романс», «Сыщики-6», «Держи меня крепче», «Дом с лилиями» — обычно Матросову доставались роли красавчиков-сердцеедов, покоряющих сердца женщин одним взглядом.
В сериале «Профиль убийцы» в 2012 году Матросов примерил форму полковника и сыграл начальника отделения профайлеров Московского уголовного розыска (МУРа). Это амплуа так полюбилось поклонникам актера, что проект был продолжен в 2016 году.
Денис Матросов на съемках фильма «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика». Фото: соцсети
Также в фильмографии актера числятся такие проекты, как «Домохозяин» (2016), «Уроки счастья» (2017), «Машкин дом» (2017), «Авария» (2017), «Чужая» (2017), «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» (2018), «Слепой поворот» (2019), «Потерянные» (2021), «Крайний срок» (2022).
Телевидение
Карьера телеведущего после передачи «В гостях у сказки» у Матросова пошла в гору. В 1992 году он стал ведущим программы «6 соток» на РТР, с 1995 по 1997 годы вел телефестиваль «Теле-Граф» на НТВ, «ТВ-6», «Телеэкспо». С 2001 по 2003 год на утреннем канале «Настроение» на ТВ-Ц вел обзор прессы.
Другие проекты
Матросов заработал богатый опыт работы радиоведущим. С 1999 года он вел программу на радио «Спорт FM», в 2002-м был диджеем на «РДВ–радио для взрослых», в следующем году это уже было радио «Тройка», и Денис трудился на нем еще год.
Денис Матросов и Ирина Лобачева в шоу «Лед и пламень». Кадр из шоу
В 2010 году на телеэкранах Матросов появился в шоу «Лед и пламень». Это проект Первого канала о танцах на льду, и Денису довелось выступать с Ириной Лобачевой. Пара очень ярко и успешно выступала, но в финале уступила соперникам.
Личная жизнь
Свою личную жизнь актер не скрывал. И даже вынес на публику разборки с матерью его первенцев-близнецов. В 2000 году в гражданском браке Матросова и актрисы Людмилы Татаровой родились сыновья Юрий и Владимир. И после этого грянул гром: жена обвинила мужа в рукоприкладстве, а он усомнился в отцовстве и попросил ДНК-тест.
Денис Матросов и Людмила Татарова с детьми. Кадр из программы «Пусть говорят»
Разборки звезды вынесли на ток-шоу «Пусть говорят». Матросов обвинил бывшую, что та его никогда не любила, а была с ним из-за московской квартиры. И даже не записала его отцом в свидетельстве о рождении детей. Из-за этого как мать-одиночка она потом получила жилье от государства. А бывшему запретила видеться с детьми на протяжении 13 лет.
Позднее вскрылись новые неприглядные детали. Матросов в «Судьбе человека» уверял, что мать сдавала сыновей в интернат. А отцом они называли другого мужчину.
Денис Матросов и Мария Куликова. Фото: соцсети
На съемках сериала «Две судьбы» Матросов сблизился с партнершей Марией Куликовой. Они начали жить вместе, и вскоре Мария сама сделала Денису предложение. Они пошли в ЗАГС и зарегистрировали отношения в том, в чем были — в джинсах и футболках.
Денис Матросов с сыном Иваном. Фото: соцсети
В 2011 году у них родился сын Иван. Но в 2015 году Мария и Денис развелись. Вину за это Матросов возлагает на недоброжелателей его семьи, которые якобы нашептывали Куликовой о его изменах. Но уверяет – он был верен жене до конца. Отношения пара смогла сохранить дружеские.
Денис Матросов с сыном Иваном и Ольга Головина с сыном Федором. Фото: соцсети
Следующей избранницей актера стала его поклонница Ольга Головина. В 2016 году у них родился сын Федор, брак казался идиллией. Денис души не чаял в жене и сыне. Но в конце 2022 года она забрала ребенка и ушла от него. Сам актер уверяет, что не понимает, из-за чего.
«К сожалению, все свои браки я не удержал и не защитил семью, как бы я этого ни хотел и что бы для этого ни делал, хоть и замки строил, и посуду мыл.
Инициаторами расставания были прекрасные феи-орхидеи, для которых я оказывался не идеальным «прынцем». Значит, надо что-то подправить в консерватории. Но себя очень сложно менять, тем более когда не совсем понимаешь, что именно в тебе не так», — недоумевал актер в беседе с tnzvezdy.ru.
Актер на грани отчаяния. Но продолжает надеяться, что еще встретит любовь.
Карьера сегодня
Денис Матросов по-прежнему остается востребованным в кино и на сцене.