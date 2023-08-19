Какое наследство оставил известный актер Игорь Ясулович

19 августа не стало знаменитого советского и российского актера Игоря Ясуловича. Печальную новость сообщили в Telegram-канале ГИТИСа, где народный артист России преподавал на факультете актерского искусства музыкального театра.

«Король эпизода»

Его в шутку называли пионером советской эротики, потому что эпизод с его «голым выходом» на лестничную клетку в комедии «12 стульев» стал классикой.

А фарцовщик с его ироничной фразой: «Она, что, с Урала?» в комедии «Самая обаятельная и привлекательная»?! Или мужчина с собакой в «Бриллиантовой руке», который в ответ на колкое замечание героини Нонны Мордюковой о дворах, предназначенных не для гуляний, восклицает «А где же ему гулять?». Известно, что сыграть этот эпизод его попросил сам режиссер комедии Леонид Гайдай.