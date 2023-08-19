Какое наследство оставил известный актер Игорь Ясулович

19 августа не стало знаменитого советского и российского актера Игоря Ясуловича. Печальную новость сообщили в Telegram-канале ГИТИСа, где народный артист России преподавал на факультете актерского искусства музыкального театра.
«Король эпизода»
Его в шутку называли пионером советской эротики, потому что эпизод с его «голым выходом» на лестничную клетку в комедии «12 стульев» стал классикой.
А фарцовщик с его ироничной фразой: «Она, что, с Урала?» в комедии «Самая обаятельная и привлекательная»?! Или мужчина с собакой в «Бриллиантовой руке», который в ответ на колкое замечание героини Нонны Мордюковой о дворах, предназначенных не для гуляний, восклицает «А где же ему гулять?». Известно, что сыграть этот эпизод его попросил сам режиссер комедии Леонид Гайдай.
Игорь Ясулович и Татьяна Васильева в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Фото: кадр из фильма
В творческом портфолио Игоря Николаевича в основном были эпизоды. Но зато в каких фильмах: «31 июня», «Легенда о Тиле», «Гостья из будущего», «Мэри Поппинс, до свидания» и многих других картинах! Игорь Ясулович, обладающий типичной внешностью интеллигента, был одинаково убедителен и в ролях добрых чудаковатых людей, и в образах отъявленных негодяев, говорили критики.
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Однако для Ясуловича не существовало понятия «маленькая роль», актер очень ответственно подходил к каждой своей работе: как в Московском ТЮЗе, где он играл в спектаклях «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», «Гроза» и многих других, так и в кино. И так же ответственно – и к семейной жизни.
Мужчина, который умел рассмешить
В браке с женой Натальей, дочерью знаменитого режиссера Юрия Егорова, Игорь Николаевич прожил 60 лет. На свет появился сын Алексей, а потом и две внучки.
Причем поженились они, когда Наталье исполнилось всего 18 лет. Устоять перед обаянием Ясуловича, который умел рассмешить как никто другой, оказалось невозможно.
По рассказам Натальи в период ухаживаний артист, например, мог закричать, катаясь на эскалаторе: «Девушка, что вы делаете? Не приставайте ко мне». Куражиться было в его стиле! А женщины всегда любят мужчин с чувством юмора и с чувством ответственности.
Игорь Ясулович. Фото: Global Look Press
Ясулович обеспечил своим родным комфортную жизнь и сделал так, чтобы они ни в чем не нуждались. Так, у семьи осталась квартира в центре Москве и таунхаус в Подмосковье, где они жили последние годы.
В интервью «Экспресс газете» актер рассказывал, что вместе с семьей всю жизнь прожил в центре столицы. Однако со временем дом обветшал и начал нуждаться в капремонте.
«Вроде бы и инвесторы появились, но дело никак не двигалось. Причем из-за этого нам долго не удавалось приватизировать квартиру. Отказывали по причине, что строение нуждается в серьезной реконструкции. Наконец через суд удалось оформить право собственности. И вот тогда мы на стадии строительства и купили таунхаус», - признавался Игорь Николаевич.
Артист отмечал, что очень рад покупке и описывал достоинства нового жилья.
«Мы живем недалеко от Москвы, но кругом свежий воздух и развитая инфраструктура. Мы счастливы, что перебрались сюда. Сейчас у нас другое качество жизни.
У каждого члена семьи есть своя комната. Роскоши никакой нет, но нормальные человеческие условия», - признавался актер.
Вряд ли родные сейчас задумываются о наследстве актера, но если теоретически этот вопрос все же возникнет…
Комментарий адвоката Юрия Шеля
«Все зависит от того, оставил ли Игорь Николаевич завещание. Если да, то будет учтена его воля. Если нет, то наследство в равных долях делится между его женой и сыном, - рассказал Teleprogramma.pro адвокат Юрий Шель. – Также сын может отказаться от части своего наследства в пользу матери и наоборот. Но тут нужно привлекать нотариуса».
Светлая память актеру Игорю Ясуловичу!