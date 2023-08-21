Активистка, спортсменка и просто красавица: биография легенды кинематографа Джейн Фонды

Кто такая Джейн Фонда?
Дочь известного актера Генри Фонда, Джейн Фонда снялась в знаменитых фильмах «Клют» и «Возвращение домой», получив «Оскар» за оба. За кадром она была борцом за гражданские права. В 1980-х годах актриса добилась успеха, запустив серию видеороликов с аэробными упражнениями. Среди недавних проектов Фонда - «Служба новостей», «Грейс и Фрэнки» и «Молодость».
Звезда американской аэробики Джейн Фонда в 1984 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Урожденная леди Джейн Сеймур Фонда 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке, Джейн Фонда сделала потрясающую карьеру актрисы. Она происходит из своего рода голливудской династии. Ее отец Генри был одним из лучших актеров 20-го века. Ее брат Питер и племянница Бриджит также добились своей доли успеха на большом экране.
Фонда столкнулась с некоторыми трудностями в детстве. Ее отец мог быть холодным и отстраненным. Ее мать, светская львица Фрэнсис Сеймур Брокоу, покончила с собой, когда Фонде было 12 лет. Вскоре после смерти матери у Джейн развилось расстройство пищевого поведения, с которым она боролась годами. Она посещала школу-интернат, а затем поступила в колледж Вассар. Окончив колледж, Фонда отправилась в Париж изучать искусство.
Фонда вернулась в Нью-Йорк и некоторое время работала моделью. Вскоре она решила пойти по стопам своего отца. В 1954 году она снялась вместе со своим отцом в постановке «Деревенской девушки». Несколько лет спустя Фонда начала изучать свое ремесло у Ли Страсберга в знаменитой актерской студии.
Джейн Фонда в молодости. Фото: Global Look Press
«Большая история» и «Доклад Чепмена»
Карьера Фонда, казалось, действительно пошла в гору в 1960 году. Она дебютировала в кино в фильме «Большая история» (1960) с Энтони Перкинсом. На Бродвее Фонда получила номинацию на премию «Тони» за «Жила-была маленькая девочка». В течение следующих нескольких лет она продолжала совмещать работу в театре и кино.
Работая с режиссером Джорджем Кьюкором, Фонда снялась в романтической комедии «Доклад Чепмена» (1962). Примерно в это же время она выступала на бродвейской сцене с Селестой Холм в «Приглашении на марш» и Дайаном Кэнноном в «Веселой парочке».
«Барбарелла»
В конце 1960-х Фонда воссоздала себя как тип сексуального котенка под руководством своего мужа - французского режиссера Роже Вадима в в научно-фантастическом фильме «Барбарелла» 1968 года.
«Клют»
Вскоре она сменила этот образ на более серьезные драматические роли. Свою первую номинацию на премию «Оскар» она получила в 1969 году за фильм «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Два года спустя Фонда получила свою первую премию «Оскар» за работу над триллером Алана Дж. Пакулы «Клют», в котором снялся Дональд Сазерленд.
Джейн Фонда. Фото: кадр из к/ф «Барбарелла» (1968)
«Возвращение домой» и «Китайский синдром»
На большом экране Фонда продолжала демонстрировать сильные роли. Она снялась в роли драматурга Лилиан Хеллман в фильме «Джулия» (1977) с Ванессой Редгрейв. В следующем году Фонда получила свою вторую премию «Оскар» за драму о войне во Вьетнаме «Возвращение домой» с Джоном Войтом. Примерно в это же время она также снялась в популярном триллере «Китайский синдром» (1979) с Джеком Леммоном и Майклом Дугласом.
Джейн Фонда и Джон Войт. Фото: кадр из фильма «Возвращение домой» (1978)
«На Золотом пруду»
Еще одна значимая роль для Фонды появилась несколько лет спустя. Она снялась вместе со своим отцом Генри в фильме «На Золотом пруду» (1982). Фильм исследует отношения семьи во время посещения их летнего дома.
В этом случае искусство отражало жизнь, а Фонда играла дочь своего реального отца. Кэтрин Хепберн также сыграла главную роль матери Фонды. Фильм принес ее отцу его первую и единственную награду «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Примерно в это же время Фонда запустила чрезвычайно успешную серию видеороликов с аэробными упражнениями.
Джейн Фонда с отцом Генри и Кэтрин Хепберн. Фото: кадр из к/ф «На Золотом пруду» (1982)
«Если свекровь — монстр…»
В 2005 году Фонда драматически вернулась в поле зрения общественности. Она снялась в своем первом почти за 15 лет фильме «Если свекровь — монстр…», в котором также снялись Дженнифер Лопес и Майкл Вартан. В том же году Фонда опубликовала автобиографию «Моя жизнь до сих пор». Последовали другие роли в кино, включая роль главной героини в фильме 2007 года «Крутая Джорджия» с Линдси Лохан.
«Дворецкий»
Работая на маленьком экране, Фонда получила роль в драматическом сериале «Служба новостей», ориентированном на СМИ, в 2012 году. Она также сыграла бывшую первую леди Нэнси Рейган в фильме 2013 года «Дворецкий». В следующем году Фонда сыграла матриарха в семейной драматической комедии «Дальше живите сами» с Джейсоном Бейтманом и Тиной Фей.
Джейн Фонда и Дженнифер Лопес. Фото: кадр из к/ф «Если свекровь — монстр…» (2005)
«Грейс и Фрэнки»
В 2015 году Фонда объединилась с давней подругой Лили Томлин для сериала «Грейс и Фрэнки». В сериале рассказывается о двух женщинах, которые работают над тем, чтобы перестроить свою жизнь после того, как их мужья влюбились друг в друга и бросили их.
Мартин Шин играет мужа Фонды, Роберта, а Сэм Уотерстон играет мужа Томлин, Сола. В том же году Фонда также сыграла выдающуюся роль вместе с Майклом Кейном и Харви Кейтелем в фильме «Молодость», получив номинацию на «Золотой глобус» за женскую роль второго плана.
Джейн Фонда. Фото: кадр из к/ф «Молодость» (2015)
Активист
В дополнение к своей актерской игре Фонда стала откровенным критиком войны во Вьетнаме. В 1972 году она отправилась в Северный Вьетнам — визит, который вызвал бурю негодования дома. Многие были особенно расстроены решением Фонда позировать для фотографий, сидя на зенитном орудии, которое использовалось для стрельбы по американским войскам.
Ей дали прозвище «Ханой Джейн», и ее считали предательницей за поддержку Северного Вьетнама. Фонда также боролась за социальные права, выступая в качестве представителя по вопросам гражданских прав и защиты прав женщин.
Вновь посвятив себя активной деятельности, Фонда переехала в Вашингтон, округ Колумбия, в сентябре 2019 года, чтобы начать серию публичных протестов, чтобы подчеркнуть актуальность изменения климата. В результате ее несколько раз арестовывали, часто вместе с такими известными друзьями, как Уотерстон, Тед Дэнсон и Кэтрин Кинер.
Мужья и дети
Фонда была замужем три раза — все эти союзы заканчивались разводом. Ее брак с режиссером Роже Вадимом длился с 1965 по 1973 год, и у них родилась общая дочь по имени Ванесса. Затем она вышла замуж за активиста и политика Тома Хейдена в 1973 году.
В том же году у них родился сын Трой Гарити. Когда Трой был подростком, Фонда также неофициально удочерила молодую афроамериканку по имени Мэри Уильямс. Позже Уильямс написала о своей жизни с Фонда в мемуарах 2013 года «Потерянная дочь».
После развода с Хейден в 1990 году Фонда вскоре нашла любовь с медиамагнатом Тедом Тернером. Поженившись в 1991 году, пара прожила вместе десять лет и разошлась в 2001 году. По сообщениям, из-за новообретенной христианской веры Фонды. Так же она встречалась с музыкальным продюсером Ричардом Перри почти десять лет, пока они не расстались в 2017 году.
Джейн Фонда с мужем политиком Томом Хейденом. Фото: Global Look Press
Джейн Фонда с Ричардом Перри на 68-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус». Фото: Global Look Press