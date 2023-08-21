Активистка, спортсменка и просто красавица: биография легенды кинематографа Джейн Фонды

Ранняя жизнь

Урожденная леди Джейн Сеймур Фонда 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке, Джейн Фонда сделала потрясающую карьеру актрисы. Она происходит из своего рода голливудской династии. Ее отец Генри был одним из лучших актеров 20-го века. Ее брат Питер и племянница Бриджит также добились своей доли успеха на большом экране.

Фонда столкнулась с некоторыми трудностями в детстве. Ее отец мог быть холодным и отстраненным. Ее мать, светская львица Фрэнсис Сеймур Брокоу, покончила с собой, когда Фонде было 12 лет. Вскоре после смерти матери у Джейн развилось расстройство пищевого поведения, с которым она боролась годами. Она посещала школу-интернат, а затем поступила в колледж Вассар. Окончив колледж, Фонда отправилась в Париж изучать искусство.

Фонда вернулась в Нью-Йорк и некоторое время работала моделью. Вскоре она решила пойти по стопам своего отца. В 1954 году она снялась вместе со своим отцом в постановке «Деревенской девушки». Несколько лет спустя Фонда начала изучать свое ремесло у Ли Страсберга в знаменитой актерской студии.