Именитый актер «Золотого века Голливуда», писатель и благотворитель: долгая актерская жизнь Кирка Дугласа

Кем был Кирк Дуглас?
После службы в ВМС США и на Бродвее актер Кирк Дуглас ворвался в кино с фильмом «Странная любовь Марты Айверс» (1946). Он получил признание критиков в таких фильмах, как «Злые и красивые» 1952 года и «Жажда жизни» 1956 года. Одним из его самых больших хитов был «Спартак» 1960 года.
Кирк Дуглас и Барбара Стэнвик. Фото: кадр из к/ф «Странная любовь Марты Айверс» (1946)
Ранняя жизнь
Кирк Дуглас (настоящее имя Иссур Даниелович) родился 9 декабря 1916 года в Амстердаме, штат Нью-Йорк. Сын русско-еврейских иммигрантов, Дуглас вырос в бедности. Он подрабатывал случайными заработками, чтобы оплатить обучение в колледже и прокормить себя, изучая актерское мастерство в Американской академии драматических искусств. В то время он понятия не имел, что его ждет в будущем: в 1950-х и 60-х годах Дуглас был одним из самых популярных исполнителей главных ролей в кино.
После службы в ВМС США во время Второй мировой войны и короткой карьеры на бродвейской сцене Дуглас снял свой первый голливудский фильм «Странная любовь Марты Айверс» (1946) с Барбарой Стэнвик в главной роли. Три года спустя он выдал себя как боксер, который не останавливается ни перед чем, чтобы пробиться на вершину в «Чемпионе» (1949). Он поразил зрителей и критиков своим изображением Мидж Келли в фильме, который принес ему его первую номинацию на премию «Оскар».
Кирк Дуглас в образе героя к/ф «Чемпион» (1949). Фото: Global Look Press
Основные моменты карьеры
Будучи востребованным актером, Дуглас работал со многими ведущими режиссерами, включая Билли Уайлдера в фильме 1951 года «Туз в рукаве». Однако именно его работа с Винсенте Миннелли привела к двум его величайшим выступлениям: морально обанкротившемуся кинорежиссеру Джонатану Шилдсу в фильме «Злые и красивые» (1952) и проблемному художнику Винсенту ван Гогу в фильме «Жажда жизни» (1956). Дуглас получил номинацию на премию «Оскар» за каждый из этих фильмов.
В дополнение к признанию критиков, Дуглас стал крупным кассовым хитом. На протяжении многих лет он часто появлялся со своим другом и коллегой по-голливудскому тяжеловесным Бертом Ланкастером в таких фильмах, как «Перестрелка в О.К. Коррал» (1957), драма-вестерн «Ученик дьявола» (1959) и «Семь дней в мае» (1964). Работая с режиссером Стэнли Кубриком, он также снялся в драмах времен Первой мировой войны «Тропы славы» (1957) и «Спартак» (1960). Работа Дугласа в фильме «Спартак» в роли римского раба (заглавный герой фильма), который возглавляет восстание, считается одной из его характерных ролей.
Создавая «Спартака», Дуглас также бросил вызов практике внесения в черный список некоторых голливудских фигур из-за их возможных коммунистических взглядов. Он нанял занесенного в черный список сценариста Далтона Трамбо для написания «Спартака». Трамбо, член Голливудской десятки, написал несколько сценариев под разными псевдонимами в течение более чем десяти лет, в течение которых он был в черном списке, но позже получил полную оценку за свою работу, включая две премии «Оскар».
В 1970-х годах Дуглас попробовал свои силы в режиссуре, но не добился большого успеха. Две его режиссерские работы того десятилетия, «Бездельник» (1973) и «Отряд» (1975), не произвели особого впечатления на зрителей. Примерно в то же время его актерская карьера зашла в тупик. Среди его более поздних и запоминающихся фильмов - «Мужчина с заснеженной реки» (1982) и «Крутые мужики» (1986), который стал его последним воссоединением с Ланкастером на экране.
Кирк Дуглас. Фото: кадр из к/ф «Спартак» (1960)
Писательство и актерское мастерство
В то время как один этап жизни Дугласа замедлялся, другой только начинался. В 1988 году он поделился историей своей жизни в автобиографии-бестселлере «Сын старьевщика».
Он также проявил талант к написанию художественной литературы, спродюсировав такие произведения, как «Танец с дьяволом» (1990) и «Дар» (1992). Одна из его документальных работ «Восхождение на гору: мой поиск смысла» (1997) была опубликована вскоре после того, как Дуглас перенес почти смертельный инсульт в 1995 году. За этим последовала «Моя удача» в 2003 году.
Явно решив не поддаваться страху перед личными неудачами, Дуглас не позволил своему удару надолго замедлить его. Хотя инцидент повлиял на его речь, он продолжал сниматься, сыграв главную роль в комедии 1999 года «Бриллианты» вместе с Дэном Эйкройдом, Лорен Бэколл и Дженни Маккарти.
Он также был номинирован на премию «Эмми» за роль гостя в телевизионной драме «Прикосновение ангела» в 2000 году. Несколько лет спустя он снялся вместе с сыном Майклом Дугласом в драме «Семейные ценности» (2003).
Кирк Дуглас и Лана Тернер. Фото: кадр из к/ф «Злые и красивые» (1952)
Более поздние проекты
Дуглас продолжал писать биографические работы в последние годы жизни, в том числе «Посмотрим правде в глаза: 90 лет жизни, любви и обучения» (2007). Совсем недавно он углубился в предысторию одной из своих самых известных ролей в фильме 2012 года «Я - Спартак!». Создание фильма, нарушающего Черный список, к которому Джордж Клуни написал предисловие.
В 2009 году Дуглас поставил моноспектакль на сцене, рассказав зрителям о своих 60 годах кинопроизводства и личной жизни в фильме «Пока я не забыл». Он получил восторженные отзывы за свое выступление, в том числе похвалу от Variety за его «откровенность без цензуры». The Hollywood Reporter назвал шоу Дугласа «замечательным проявлением мужества», добавив, что его выступление напоминало о том времени, «когда гиганты шагали по Голливуду».
Дуглас также получил шанс увидеть, как часть истории его собственной жизни попала на большой экран. Дин О'Горман сыграл Дугласа в «Трамбо», биографическом фильме 2015 года о сценаристе, занесенном в черный список. Дуглас помог возродить карьеру Трамбо, наняв сценариста, который на тот момент находился в черном списке, для написания сценария «Спартака». Дуглас сказал журналу Interview, что
«Я горжусь тем, что использую его имя и нарушаю черный список. Это было ужасное время в истории Голливуда. Этого никогда не должно было случиться».
Кирк Дуглас в образе Винсента Ван Гога к к/ф «Жажда жизни» (1956) Фото: Global Look Press
Щедрый Благодетель
Дуглас также посвятил большую часть своей жизни филантропической деятельности. Через Фонд Дугласа он и его вторая жена Энн пожертвовали миллионы на многочисленные достойные цели. Недавние пожертвования включают 2,3 миллиона долларов Детской больнице Лос-Анджелеса на робота-хирурга и пожертвование стипендии Кирка Дугласа в Американском институте кино. В октябре 2015 года пара также пожертвовала еще 5 миллионов долларов женскому центру Лос-Анджелесской миссии, увеличив свою поддержку миссии до 15 миллионов долларов за последние три года.
В 2015 году Дуглас рассказал The Hollywood Reporter, что его приверженность благотворительности началась в детстве. Он наблюдал, как его мать раздавала еду нуждающимся, даже когда семье не хватало на себя.
«Моя мать сказала мне: «Ты должен заботиться о других людях». Это осталось со мной».
Наследие и семья
На протяжении своей выдающейся карьеры Дуглас получал множество наград, в том числе премию за жизненные достижения от Американского института кино в 1991 году. Он также стал лауреатом премии Центра Кеннеди в 1994 году, получил почетную премию Академии в 1996 году и Национальную медаль искусств в 2001 году.
Дуглас был дважды женат, у него было двое сыновей, Джоэл и Майкл, от его первой жены, Дианы Дилл. В 1954 году он женился на Энн Байденс. У пары родилось двое сыновей, Питер и Эрик. Эрик умер от передозировки наркотиков в 2004 году.
Кирк Дуглас с женой Энн Байденс и сыновьями. Фото: Global Look Press
Смерть
Дуглас скончался 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет.
«Жизнь Кирка была прожита хорошо, и он оставил наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений, а также историю известного филантропа, работавшего на благо общества. и принести мир на планету»,— говорится в заявлении его сына Майкла.
«Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в его последний день рождения и которые навсегда останутся правдой. Папа, я так тебя люблю и так горжусь тем, что я твой сын».
Кирк Дуглас. Фото: Global Look Press