Именитый актер «Золотого века Голливуда», писатель и благотворитель: долгая актерская жизнь Кирка Дугласа

Основные моменты карьеры

Будучи востребованным актером, Дуглас работал со многими ведущими режиссерами, включая Билли Уайлдера в фильме 1951 года «Туз в рукаве». Однако именно его работа с Винсенте Миннелли привела к двум его величайшим выступлениям: морально обанкротившемуся кинорежиссеру Джонатану Шилдсу в фильме «Злые и красивые» (1952) и проблемному художнику Винсенту ван Гогу в фильме «Жажда жизни» (1956). Дуглас получил номинацию на премию «Оскар» за каждый из этих фильмов.

В дополнение к признанию критиков, Дуглас стал крупным кассовым хитом. На протяжении многих лет он часто появлялся со своим другом и коллегой по-голливудскому тяжеловесным Бертом Ланкастером в таких фильмах, как «Перестрелка в О.К. Коррал» (1957), драма-вестерн «Ученик дьявола» (1959) и «Семь дней в мае» (1964). Работая с режиссером Стэнли Кубриком, он также снялся в драмах времен Первой мировой войны «Тропы славы» (1957) и «Спартак» (1960). Работа Дугласа в фильме «Спартак» в роли римского раба (заглавный герой фильма), который возглавляет восстание, считается одной из его характерных ролей.

Создавая «Спартака», Дуглас также бросил вызов практике внесения в черный список некоторых голливудских фигур из-за их возможных коммунистических взглядов. Он нанял занесенного в черный список сценариста Далтона Трамбо для написания «Спартака». Трамбо, член Голливудской десятки, написал несколько сценариев под разными псевдонимами в течение более чем десяти лет, в течение которых он был в черном списке, но позже получил полную оценку за свою работу, включая две премии «Оскар».

В 1970-х годах Дуглас попробовал свои силы в режиссуре, но не добился большого успеха. Две его режиссерские работы того десятилетия, «Бездельник» (1973) и «Отряд» (1975), не произвели особого впечатления на зрителей. Примерно в то же время его актерская карьера зашла в тупик. Среди его более поздних и запоминающихся фильмов - «Мужчина с заснеженной реки» (1982) и «Крутые мужики» (1986), который стал его последним воссоединением с Ланкастером на экране.