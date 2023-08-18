Драка с матерью, участие в телестройке и многочисленные романы: чем известна блогер Майя Донцова

Биография звезды
Майя Донцова на знаменитой телестройке снискала славу ветреной девушки. Уроженка Ростова-на-Дону на проекте «Дом-2» крутила мимолетные романы, скандалила с другими девушками и даже дралась с собственной мамой. Эмоциональная блондинка со временем изменила свое поведение и настроилась на серьезную семейную жизнь.
Детство будущей звезды
Майя Донцова родилась в Ростове-на-Дону 20 мая 1992 года. В подростковом возрасте вместе с родителями она переехала в Москву. В столице мама Ирина Михайловна организовала ювелирный бизнес, который до сих пор процветает.
Девушка росла активной и любознательной, увлекалась танцами и пением. После школы Майя отправилась в Российскую таможенную академию, поступив без проблем. Здесь девушка стала участницей команды КВН и несколько лет подряд выходила на сцену в играх Студенческой лиги.
Майя проходила практику в Следственном комитете, но эта работа показалась девушке слишком тяжелой. После окончания ВУЗа Донцова сотрудничала с международными компаниями.
Майя Донцова. Фото: соцсети
Скандалы на «Дом-2» и вереница партнеров
Девушка пришла на телестройку в середине лета 2016 года. Целью красавицы стал Денис Козлович. Молодой человек казался ей «настоящим мужчиной с сильным стержнем». Парень не сразу ответил Донцовой взаимностью. Однако позже он исправно демонстрировал ей свое расположение. Отношениям пришел конец, когда Козлович предпочел «Дому-2» танцевальное шоу, поспешив покинуть проект.
Следующим претендентом на сердце Майи стал Иван Барзиков. При том, что парень встречался с подругой Донцовой — Дарьей Сухорученко. Все закончилось дракой девушек с выдиранием волос и синяками. Немного отдохнув от отношений, Майя попыталась создать пару с Захаром Саленко, но союз не выдержал громких скандалов и интриг. Вскоре на телестройку к скандальной дочери приехала ее мама.
Майя Донцова и Алексей Купин. Фото: соцсети
Зрители с интересом наблюдали за отношениями Майи на проекте. Мама Ирина Михайловна прибыла на шоу «Дом-2», чтобы хоть как-то помочь дочери наладить личную жизнь.
Оценив обстановку, женщина посоветовала обратить внимание на Максима Локотькова. Дочь и не думала рассматривать молодого человека в качестве возлюбленного, тогда родственница звезды решила сама приударить за Максом. В итоге со стороны Майи начался конфликт. Позже девушка даже напала на маму с кулаками.
Наконец, участница телестройки остановилась на Алексее Купине, с которым даже попала на Сейшельские острова. Роман с Алексеем оказался продолжительным, несмотря на трудности. Пара очень часто конфликтовала, но расставаться ребята не хотели.
Майя Донцова и Алексей Купин. Фото: соцсети
Личная жизнь блондинки
О периоде биографии Донцовой до знаменитого проекта мало сведений. В юности девушка два года встречалась с молодым человеком. Пара рассталась по инициативе Майи. Девушка признавалась, что ее избранник был слишком помешан на деньгах.
Фанаты телестройки почти всех участниц уличили в пластике внешности. Майя Донцова не стала исключением. Изучив фото в соцсетях, зрители «Дома-2» указывали на увеличение губ. Предполагали, что блондинка также сделала блефаропластику.
Майя Донцова. Фото: соцсети
В конце марта 2018 года появилась информация, что Майя беременна от Купина. До этого откровения Донцова заявляла о намерении связать жизнь с возлюбленным, сыграть свадьбу и завести детей.
О наследниках речь пошла еще зимой, когда врачи поставили ей неутешительный диагноз — бесплодие — и посоветовали решить вопрос с ребенком в ближайшее время. Майя начала давить на Алексея, но тот поначалу сопротивлялся. В итоге пару лишили дальнейшего участия в конкурсе «Свадьба на миллион».
Возобновить участие в состязании ребята смогли спустя время. К тому же весной 2019 года Донцова и Купин стали участниками нового проекта «Спаси свою любовь».
Летом стало известно, что Донцова и Купин вышли в финал конкурса «Свадьба на миллион». Конкуренцию на последнем этапе им составили Андрей Шабарин и Розалия Райсон. По результатам голосования заветная сумма на пышное торжество досталась Майе и Алексею.
В августе 2019 года состоялась свадьба Донцовой и Купина. После загса молодожены и гости отправились в загородный особняк, интерьер которого был оформлен в голливудском стиле.
Алексей Купин и Майя Донцова. Фото: соцсети
Сразу после торжества молодые отправились в свадебное путешествие в Турцию. Уже в начале 2022 года Купин и Донцова стали обладателями трехкомнатной квартиры в столице.
Однако августе того же года супруги рассказали, что расстались. Пара записала ролик, из которого выяснилось, что после шести лет совместной жизни Майя и Алексей расходятся. По словам бывших супругов, за это время, что провели вместе, оба стали менее счастливыми, чем раньше. Решение далось трудно, молодые люди долго беседовали друг с другом и размышляли о правильности решения.
Инициатором развода выступил Алексей. Парень признался жене, что потерял к ней интерес как к женщине. Супругу же расстраивал тот факт, что мужчина не хотел ребенка, хотя она была готова к материнству. Молодые люди продолжили общаться уже как друзья.
Майя Донцова. Фото: соцсети
Знаменитость сейчас
Сейчас Донцова занимается продвижением своего магазина. В феврале 2023 года Майя рассказала, что лишилась квартиры, которую выиграла на «Доме-2». По словам девушки, в мае ее предупредили, что жилье забирают. В январе 2023 года Донцова отдала квартиру и переехала в съемную в элитном районе Москвы.