Драка с матерью, участие в телестройке и многочисленные романы: чем известна блогер Майя Донцова

Биография звезды

Майя Донцова на знаменитой телестройке снискала славу ветреной девушки. Уроженка Ростова-на-Дону на проекте «Дом-2» крутила мимолетные романы, скандалила с другими девушками и даже дралась с собственной мамой. Эмоциональная блондинка со временем изменила свое поведение и настроилась на серьезную семейную жизнь.

Детство будущей звезды

Майя Донцова родилась в Ростове-на-Дону 20 мая 1992 года. В подростковом возрасте вместе с родителями она переехала в Москву. В столице мама Ирина Михайловна организовала ювелирный бизнес, который до сих пор процветает.

Девушка росла активной и любознательной, увлекалась танцами и пением. После школы Майя отправилась в Российскую таможенную академию, поступив без проблем. Здесь девушка стала участницей команды КВН и несколько лет подряд выходила на сцену в играх Студенческой лиги.

Майя проходила практику в Следственном комитете, но эта работа показалась девушке слишком тяжелой. После окончания ВУЗа Донцова сотрудничала с международными компаниями.