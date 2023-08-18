Человек-команда КВН и большой интеллектуал: биография филолога Федора Двинятина

Биография знаменитости

Федор Двинятин — знаменитый филолог-русист, участник легендарного проекта «Что? Где? Когда?». Известен публике он не только участием в шоу, но и тем, что его именем ребята из Москвы создали команду КВН. Двинятин — человек скромный и непубличный, но его труды и научная деятельность вдохновили многих молодых специалистов и даже, как оказалось, юмористов.

Родился в Ленинграде в образованной семье

Федор Двинятин родился 28 октября 1968 года в Ленинграде в образованной семье. Мать Феди трудилась металлургом, а отец был радиотехником. Знаток рассказывал в своих немногочисленных интервью, что в роду Двинятиных присутствовали крестьяне, а также были в генеалогическом древе священники и купцы.