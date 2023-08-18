Человек-команда КВН и большой интеллектуал: биография филолога Федора Двинятина

Биография знаменитости
Федор Двинятин — знаменитый филолог-русист, участник легендарного проекта «Что? Где? Когда?». Известен публике он не только участием в шоу, но и тем, что его именем ребята из Москвы создали команду КВН. Двинятин — человек скромный и непубличный, но его труды и научная деятельность вдохновили многих молодых специалистов и даже, как оказалось, юмористов.
Родился в Ленинграде в образованной семье
Федор Двинятин родился 28 октября 1968 года в Ленинграде в образованной семье. Мать Феди трудилась металлургом, а отец был радиотехником. Знаток рассказывал в своих немногочисленных интервью, что в роду Двинятиных присутствовали крестьяне, а также были в генеалогическом древе священники и купцы.
Федор Двинятин во время игры. Фото: кадр из выпуска «Что? Где? Когда?» / Первый канал
В 1986 году талантливый юноша поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Здесь Федор изучал филологические науки. Из учебного заведения молодой человек вышел с дипломом филолога-русиста.
Молодой человек успевал совмещать учебы и даже музыку. Федор Никитич некоторое время в университете играл в рок-группе.
Карьеру преподавателя он начал еще в 1992 году. Двинятин поступил в аспирантуру на кафедру русского языка СПБГУ. В 1996 году мужчина защитил кандидатскую диссертацию, которая была на тему «Лингвопоэтический анализ Торжественных слов св. Кирилла Туровского».
Сейчас у Федора Двинятина большой список званий. Филолог является доцентом кафедры русского языка СПБГУ, междисциплинарных исследований в области языков и литературы. Также он изучает русскую литературу.
Федор Двинятин. Фото: соцсети
Участие в интеллектуальном шоу и первые награды
Огромный багаж знаний Федора Двинятина не остались без внимания. На телеэкранах в программе «Что? Где? Когда?» ученый появился в 1990 году. Федора пригласили в команду Ирины Ганделян. Из 47 игр, в которых участвовал Двинятин, ребята выиграли 33.
Именно талантливого филолога признали чемпионом мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?». Это произошло в 2002 году. Тогда ученый представлял команду «Троярд». В числе наград Двинятина присутствуют четыре «Хрустальные совы».
Федор дважды выигрывал красный пиджак бессмертия. Одним из символов интеллектуальной игры он был в течение 15 лет: с 1990 по 2005 год. Последняя для Двинятина игра прошла 24 декабря 2005 года.
С Двинятиным в команде неоднократно выступали Сергей Виватенко, Александр Рубин, Елена Орлова. Знатоки назвали коллектив командой Алексея Блинова.
Как известно, участие Двинятина в «Что? Где? Когда?» связано не только с выигрышами. За карьеру на этом телепроекте ученого заметили в конфликте с постоянным ведущим программы Борисом Крюком. Дискуссия длилась в течение продолжительного времени, но знаток все-таки победил.
Федор Двинятин. Фото: кадр из выпуска «Что? Где? Когда?» / Первый канал.
Конфликт между участником и ведущим разгорелся из-за вопроса телезрительницы. Девушка предложила угадать, что находится в черном ящике. В этот момент на столе знатоков появились кусок мяса, чаша с просом и велосипедное колесо. Ведущий согласился с девушкой, признав тот факт, что слов, в конце которых есть слог «со», в русском языке больше не существует.
Тогда Федор отметил, что внутри ящика может находиться аксессуары для игры в серсо. Крюк заявил, что это слово иностранного происхождения. Но команда Двинятина и многие другие именитые знатоки встали на сторону игрока. Доказательства, представленные коллегами, позволили выиграть деньги у телезрительницы.
Федор Двинятин с женой Джамилей Садуллаевой. Фото: соцсети
Личная жизнь ученого
О личной жизни Федора Двинятина известно мало. Филолог предпочитает об этом не распространяться. Однако достоверно известно, что знаменитость давно и счастливо женат на филологе. Жену зовут Джамиля Садуллаева. В санкт-петербургских научных кругах это имя известно. В Интернете можно найти несколько совместных фото пары.
Окружающие люди считают Федора Никитича и Джамилю похожими в поведении. Жена и муж предпочитают держаться отстраненно, но в то же время они всегда вежливы и приветливы. Главное для супругов — это наука и личные цели, светская жизнь мало интересует Двинятиных.
Команда КВН «Федор Двинятин». Фото: кадр из выпуска КВН / Первый канал
Двинятин сейчас
Сейчас Федор Двинятин продолжает преподавать в ВУЗе, при этом не появляется на телевидении. Единственное, где постоянно упоминается имя ученого — это игры Клуба веселых и находчивых. Ребята из Ступино назвали в честь знатока из «Что? Где? Когда?» команду КВН.