Органичен в серьезных драмах: из чего состоит фильмография и личная жизнь Николая Мачульского

Детские и юношеские годы

Будущий артист Николай Мачульский появился на свет 29 декабря 1978 года в Новосибирске. Николай с ранних лет любил все, что связано с творчеством. Поэтому родные не удивилась, когда после школы юноша решил поступать в театральный институт.

Мачульский перебрался в столицу. Два года Николай обучался в ГИТИСе, а потом продолжил осваивать профессию в Театральном институте имени Бориса Щукина.