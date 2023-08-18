Органичен в серьезных драмах: из чего состоит фильмография и личная жизнь Николая Мачульского

Детские и юношеские годы
Будущий артист Николай Мачульский появился на свет 29 декабря 1978 года в Новосибирске. Николай с ранних лет любил все, что связано с творчеством. Поэтому родные не удивилась, когда после школы юноша решил поступать в театральный институт.
Мачульский перебрался в столицу. Два года Николай обучался в ГИТИСе, а потом продолжил осваивать профессию в Театральном институте имени Бориса Щукина.
Николай Мачульский и Мария Андреева. Фото: кадр из фильма «Джульбарс»
Фильмы
Дебют в кино у Мачульского состоялся в 2004 году. Это случилось сразу после окончания вуза. При этом Мачульскому удалось исполнить главную роль, а не быть на втором плане. Мачульский исполнил роль царского сына Ивана в детской сказке «Лесная царевна».
А дальше были съемки в военной драме «Штрафбат». Вместе с Николаем Мачульским в фильме сыграли Роман Мадянов, Юрий Степанов, Павел Деревянко и Алексей Серебряков.
Актеры фильма «Штрафбат». Фото: кадр из сериала «Штрафбат»
В Per Rectum 2005 года Николай Мачульский был не только актером, но и оператором.
Но известность Мачульскому принесла в 2006 году комедия Алексея Гордеева «Никто не знает про секс». Премьера этого фильма состоялась на «Кинотавре» в программе «Кино на площади».
Николай Мачульский. Фото: кадр из фильма «Никто не знает про секс»
Далее Мачульский получил роль конвоира в биографической картине «Завещание Ленина». Картина повествует о магаданских лагерях. Фильм был снят по «Колымским рассказам» Варлама Шаламова. Картина получила награду «Золотой орел» в категории «Лучший телевизионный сериал».
Также Мачульский стал членом каста мелодрамы «Была тебе любимая...» (2011). А потом Николай получил главную роль в военной драме «Джульбарс».
Для съемок в этом фильме Мачульский прошел курс стрельбы. Благодаря этому артисту удалось попадать в мишени с расстояния до 150 метров. А еще актеры этой картины по 12 часов проводили время на съемочной площадке вместе со специально обученными животными.
Николай Мачульский с женой и ребенком. Фото: соцсети
Личная жизнь
Информацию о своей семье артист Николай Мачульский старается не распространять. Известно, что он женат на своей коллеге — актрисе и певице Мириам Сехон.
У них есть дочь Маргарита, которая роились в 2008 году.