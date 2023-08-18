Путь от «Фабрики звезд» до сольной карьеры: как Артем Иванов покорял российскую эстраду

Артем Иванов прославился как участник группы «Инь-Ян», сольный певец, композитор и аранжировщик. Артист не только сам радует слушателя, но и помогает другим исполнителям создавать хиты.
Детские годы
Исполнитель Артем Иванов родился в Черкассах 15 января 1986 года.
По линии отца у Иванова финские корни, а от мамы — украинские, цыганские и молдавские. От родительницы, по мнению самого артиста, досталась любовь ко всему яркому. Поэтому у Иванова в ухе была сережка в виде камня. Он любит надевать пестрые образы в стиле R&B. При этом от отца артисту достались уравновешенность и интеллигентность.
С детства Иванов отличался хорошими музыкальными данными. Поэтому мальчик занимался в музыкальной школе и играл на фортепиано.
Несмотря на талант, Иванов считал музыку лишь хобби. После школы Артем поступил в Киев, в политехнический университет. Там он получил математическое образование.
Артем Иванов. Фото: Global Look Press
Группа «Инь-Ян»
Иванов участвовал в седьмой «Фабрике звезд». Это телешоу изменило жизнь Артема. После разговора с Константином Меладзе будущей звезде удалось поверить в себя.
Тогда на проекте родилась и группа «Инь-Ян», в которой оказался Артем Иванов.
Группа «Инь-Ян». Фото: Global Look Press
Вместе с Артемом Ивановым в составе коллектива оказались Татьяна Богачева, Юлия Паршута и Сергей Ашихмин. После дебютной «Мало-помалу» артисты выпустили песни «Сохрани меня» и «Камикадзе».
Особенно слушателям понравилась композиция «Пофиг». Клип на нее набрал десятки миллионов просмотров.
В 2011 году Юлия Паршута решила покинуть коллектив. А в 2016-м из-за беременности ушла Татьяна Богачева. На ее место взяли Татьяну Решетняк. Когда в группу вернулась Татьяна Богачева, ушел Сергей Ашихмин.
Артем Иванов, Сергей Ашихмин и Татьяна Богачева. Фото: Global Look Press
Сольная карьера
Летом 2016-го артист вместе с Машей Фокиной выпустил песню «Ашанти». Через год Артем решил поучаствовать в конкурсе «Новая волна — 2017». К слову, артист представлял Украину.
Иванов взял себе псевдоним ISAAC. На «Новой волне» Иванов стал в списке финалистов лишь 9-м.
Далее Артем Иванов написал для Светланы Лободы песню «Парень» и Superstar. Артист также помог землячке организовать большое шоу.
Светлана Лобода. Фото: соцсети
Весной 2019 Артем Иванов оказался на проекте «Песни» на ТНТ.
А через два года артист выпустил трек «Дискобол» и саундтреки для фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?».
Личная жизнь
Артем Иванов после знакомства с коллегой Татьяной Богачевой понял, что она его новая любовь. Татьяна и Артем завершили свои прежние отношения. В их романе были непростые моменты, но уже в мае 2016-го у пары родилась дочь, которую назвали Миррой. Именно Артем настоял на этом имени.
Артем Иванов с дочкой. Фото: соцсети
В 2019 году стало известно о расставании Иванова и Богачевой. А вскоре артист обручился с моделью Эльвирой Пипкиной.
И снова «Инь-Ян»
В середине декабря некогда распавшаяся группа рассказала о своем возращении на сцену. Но уже без Юлии Паршуты.