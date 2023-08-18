Путь от «Фабрики звезд» до сольной карьеры: как Артем Иванов покорял российскую эстраду

Артем Иванов прославился как участник группы «Инь-Ян», сольный певец, композитор и аранжировщик. Артист не только сам радует слушателя, но и помогает другим исполнителям создавать хиты.

Детские годы

Исполнитель Артем Иванов родился в Черкассах 15 января 1986 года.

По линии отца у Иванова финские корни, а от мамы — украинские, цыганские и молдавские. От родительницы, по мнению самого артиста, досталась любовь ко всему яркому. Поэтому у Иванова в ухе была сережка в виде камня. Он любит надевать пестрые образы в стиле R&B. При этом от отца артисту достались уравновешенность и интеллигентность.

С детства Иванов отличался хорошими музыкальными данными. Поэтому мальчик занимался в музыкальной школе и играл на фортепиано.

Несмотря на талант, Иванов считал музыку лишь хобби. После школы Артем поступил в Киев, в политехнический университет. Там он получил математическое образование.