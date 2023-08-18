Почему от Анатолия Карпова ушла первая жена: тайны личной жизни легендарного шахматиста

Анатолий Карпов – король шахмат, признанный шахматный гений, легенда. О нем пишут книги и снимают фильмы. Его мастерство находится на грани спорта и искусства – настолько изящны и красивы все его партии.
Начал играть в шахматы в 4 года
Анатолий Карпов родился 23 мая 1951 года в небольшом уральском городе Златоусте, в семье рабочего машиностроительного завода и домохозяйки. У родителей уже подрастала дочь по имени Лариса. Жили все вместе в коммуналке, но это нисколько не мешало детям чувствовать себя счастливыми – родители уделяли им много времени. И играть в шахматы Анатолия тоже научил отец – мальчику было тогда всего 4 года.
Вероятно, именно привычка думать и анализировать, которая выработалась в результате шахматных партий, помогла потом мальчику стать одним из лучших учеников в школе. Карпов окончил ее с золотой медалью и без особого труда поступил в МГУ. Правда, через год он переехал в Ленинград и стал учиться на экономическом факультете университета.
Начало карьеры – мастер спорта в 14 лет
Анатолий Карпов в детстве. Фото: соцсети Сергея Викентьева
Главным в его жизни по-прежнему оставались шахматы. Еще учеником первого класса Анатолий записался в шахматный клуб – ему становилось мало игр с отцом, хотелось развиваться дальше. К 10 годам он уже получил первый разряд и стал чемпионом области среди ровесников. И все же до поры до времени он относился к шахматам как к увлечению.
О том, чтобы сделать шахматы делом жизни, парень впервые задумался в 14 лет, став мастером спорта и получив первый денежный приз (200 рублей) на соревнованиях в Чехословакии. Выигрыш он потратил на подарок маме – купил ей дорогие сапоги. А себе юный победитель приобрел портативный шахматы и стал возить их повсюду с собой, как талисман. В 17 лет он стал чемпионом мира в юношеской группе, спустя два года победил на чемпионате России, что давало ему право участвовать в чемпионате СССР.
Самые знаменитые соперники и поединки
Поединок Анатолия Карпова (справа) и Виктора Корчного. Фото: соцсети
Карпов поражал всех вокруг мастерскими партиями с лучшими шахматистами. В 1973 году, в результате матча с Виктором Корчным, Анатолий вплотную приблизился к званию чемпиона мира. Через год он сыграл вничью со Львом Полугаевским.
Планировался грандиозный матч с действующим чемпионом мира – Бобби Фишером. Однако тот почему-то отказался играть с Карповым. После долгих уговоров, которые не помогли переубедить Фишера, титул 12-го чемпиона мира по шахматам был торжественно присужден Анатолию Карпову. Ему исполнилось на тот момент 24 года.
Анатолий Карпов (справа) и Гарри Каспаров*. Фото: Global Look Press
Поклонники с интересом наблюдали за его беспрецедентными сражениями. Так, поединок с Виктором Корчным, проходящий на Филиппинах, длился 4 месяца. Но самым знаменитым соперником Карпова стал Гарри Каспаров*. Всякий раз Карпов оказывался на полшага впереди, что привело к практически открытой вражде между соперниками.
Достижения и награды Анатолия Карпова
Награды и кубки Анатолия Карпова. Фото: "КП"
Анатолий Карпов оставался чемпионом мира по шахматам на протяжении 10 лет – с 1975 по 1985 годы. Кроме того, он - международный гроссмейстер и заслуженный мастер спорта СССР.
Анатолий Карпов - трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трехкратный чемпион мира ФИДЕ, трехкратный чемпион мира в составе сборной СССР, трехкратный чемпион СССР, чемпион РСФСР. Ему 9 раз вручали шахматных «Оскаров».
Сегодня в его просторном кабинете хранится более 200 наград - кубков, статуэток, ваз, многие из которых являются настоящими произведениями искусства.
Политическая деятельность
Начиная с 80-х годов, Анатолий Карпов стал не только прославленным шахматистом, но и политическим деятелем. Он был членом Совета по культуре, Совета при министерстве образования РФ, много занимался развитием детского и юношеского спорта. В 2011 году его выбрали депутатом ГД РФ от «Единой России».
Участие в телешоу и издание книг
На телешоу «Лучше всех!» Анатолий Карпов стал приглашенным гостем – он приехал в студию, чтобы сразиться с трехлетним вундеркиндом, Мишей Осиповым. Мальчик проиграл легендарному чемпиону и не смог сдержать слез, но его утешили, вручив памятную медаль, а Карпов приободрил его, искренне похвалив уровень мастерства и пожелав побед в дальнейшем.
Карпов написал и издал ряд книг, посвященных шахматам: «Цветной шахматный учебник», «Практический эндшпиль: стратегия, тактика, техника», «Неисчерпаемые шахматы» и другие.
Самый богатый шахматист
Согласно данным издания The Chess Journal, Анатолий Карпов – самый богатый шахматист мира: его состояние составляет 50 миллионов долларов. По некоторым сведениям, добиться такого успеха ему помогло развитие газового бизнеса. По данным декларации, доход Карпова за 2021 год достиг 6 539 495 рублей. Кроме того, ему принадлежит коллекция марок, которая оценивается в 13 миллионов долларов.
Первая жена и сын
Анатолий Карпов с первой женой - Ириной Куимовой. Фото из книги "Жены шахматных королей"
Первой серьезной любовью Анатолия Карпова стала девушка по имени Ирина Куимова. Их роман продолжался 5 лет, после чего влюбленные поженились. Но вскоре после рождения сына Анатолия этот брак распался. О причинах чемпион не рассказывал, но сложилось мнение о том, что для Ирины стали слишком серьезным испытанием постоянные разъезды мужа – он все время играл в шахматы в разных уголках мира, подолгу отсутствуя дома. Анатолий Карпов-младший не стал продолжать дело отца – он работает ЛОР-хирургом в Санкт-Петербурге.
Вторая жена и дочь
Анатолий Карпов с женой Натальей и дочерью Софией. Фото: Иван Макеев, "КП"
Через некоторое время он познакомился с Натальей Булановой – и был очарован не только ее красотой, но и умом. Девушка ответила чемпиону взаимностью и согласилась выйти за него замуж. В возрасте 48 лет Карпов во второй раз стал отцом: Наталья родила девочку, которой дали красивое имя София. Сейчас девушке 24 года, и, по ее признанию, она совершенно не умеет играть в шахматы. София окончила факультет международной журналистики МГИМО, увлекается историей и искусством Индии, любит кататься на лыжах.
Новые достижения
Анатолий Карпов среди ледяных шахматных фигур. Фото: Global Look Press
Анатолию Карпову уже исполнилось 72 года, однако, несмотря на возраст, он продолжает вести активную деятельность. Он сохраняет неплохую физическую форму. При росте 170 см Анатолий Евгеньевич выглядит подтянутым и подвижным.
Знаменитый шахматист возглавляет общественный фонд «Михаил Ботвинник» и Всероссийские соревнования «Белая ладья», кроме того, он – председатель шахматной школы «Дети Чернобыля». Карпов остается депутатом Государственной Думы РФ и член комитета по международным делам.
Фото: кадр из фильма "Чемпион мира"
Накануне наступления Нового 2022 года на экраны вышел фильм «Чемпион мира», в центре сюжета которого был легендарный поединок между Карповым и Корчным. Несмотря на некоторые неточности в повествовании, картина понравилась Карпову.
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Осенью 2022 года шахматист перенес пневмонию, к которой добавилась бытовая травма. Некоторое время ему пришлось провести в больнице, его подключали к аппарату ИВЛ. Усилия врачей и качественный уход сделали свое дело, и уже в ноябре Анатолий Евгеньевич был выписан из лечебного учреждения. Похоже, 12-й чемпион мира по шахматам настроен еще долго оставаться самым сильным и талантливым в этом виде спорта.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.