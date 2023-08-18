Почему от Анатолия Карпова ушла первая жена: тайны личной жизни легендарного шахматиста

Анатолий Карпов – король шахмат, признанный шахматный гений, легенда. О нем пишут книги и снимают фильмы. Его мастерство находится на грани спорта и искусства – настолько изящны и красивы все его партии.

Начал играть в шахматы в 4 года

Анатолий Карпов родился 23 мая 1951 года в небольшом уральском городе Златоусте, в семье рабочего машиностроительного завода и домохозяйки. У родителей уже подрастала дочь по имени Лариса. Жили все вместе в коммуналке, но это нисколько не мешало детям чувствовать себя счастливыми – родители уделяли им много времени. И играть в шахматы Анатолия тоже научил отец – мальчику было тогда всего 4 года.

Вероятно, именно привычка думать и анализировать, которая выработалась в результате шахматных партий, помогла потом мальчику стать одним из лучших учеников в школе. Карпов окончил ее с золотой медалью и без особого труда поступил в МГУ. Правда, через год он переехал в Ленинград и стал учиться на экономическом факультете университета.

Начало карьеры – мастер спорта в 14 лет

