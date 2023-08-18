Скандальная слава и откровенные сцены в кино: чем известна Оксана Стрельцова

Блондинка впервые стала известна благодаря популярному блогу Druzhko Show («Дружко шоу»). Но позже показала кое-что еще...
Детские годы
Известно только, что Оксана Стрельцова родилась в 1994 году в Новоград-Волынском. Школьные годы Стрелковой прошли в Наро-Фоминске и в Москве.
Высшее образование Оксана получила в Институте управления и информационных технологий Российской открытой академии транспорта. Также в Сети есть информация, что у Оксаны имеется актерское образование.
Оксана Стрельцова. Фото: соцсети
Карьера
Зритель первый раз увидел Оксану Стрельцову в августе 2017 года. Она стала вести новую рубрику «Прогноз годноты» в YouTube-проекте «Дружко шоу».
Актер, телеведущий и режиссер Сергей Дружко был главным в шоу. Зрителям Дружко знаком по мистическим передачам на телевидении. На своем канале Сергей делал подобное.
Также Стрельцова работала графическим дизайнером русской версии онлайн-журнала FACES.
А в социальных сетях Стрельцова заявляет, что она модель, визажист, стилист и даже видеограф.
Оксана Стрельцова и Сергей Дружко. Фото: соцсети
Личная жизнь
В 2019 году в Сети обсуждали роман Оксаны Стрелковой с актером Иваном Мулиным. Но звезды не подтвердили эту информацию. Еще Оксане приписывали отношения с писателем Эдуардом Багировым.
Стрельцова в 2022 году встречались с танцором Никитой Еликаровым.
Оксана Стрельцова и Иван Мулин. Фото: соцсети
Откровенный ролик и скандал вокруг этого
Осенью 2017 пользователи Сети увидели интимные фото и ролик с участием Оксаны Стрелковой. Вначале Оксана заявила, что не знала о случившемся. Но потом сама стала обвинять хейтеров в ханжестве. И уверяла, что в ролике нет ничего постыдного.
Оксана Стрельцова. Фото: соцсети
Появление в кино
В 2023 году Оксана Стрельцова исполнила роль Вероники в комедии «Беспринципные-3». В первом сезоне комедии она уже сыграла эту героиню.
Павел Деревянко. Фото: соцсети
С самых первых дней стартовали съемки постельных сцен. Оксана вначале удивилась, но не расстроилась. Так как ее партнером по этим сценам стал актер Павел Деревянко.