Скандальная слава и откровенные сцены в кино: чем известна Оксана Стрельцова

Блондинка впервые стала известна благодаря популярному блогу Druzhko Show («Дружко шоу»). Но позже показала кое-что еще...

Детские годы

Известно только, что Оксана Стрельцова родилась в 1994 году в Новоград-Волынском. Школьные годы Стрелковой прошли в Наро-Фоминске и в Москве.

Высшее образование Оксана получила в Институте управления и информационных технологий Российской открытой академии транспорта. Также в Сети есть информация, что у Оксаны имеется актерское образование.