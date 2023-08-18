Как Любовь Казарновская стала мировой звездой, отказалась от порочной любви и встретила главного мужчину в своей жизни

Любовь Казарновскую называют самым сексуальным русским сопрано в мире. «Ее голос глубок и обольстительно вкрадчив», - так отзывалась об оперной диве международная пресса.

Сама Ла Скала ей слух ласкала. И не только Ла Скала, а еще Ковент-Гарден, Метрополитен- опера и многие другие мировые оперные подмостки. Международный биографический центр США внес артистку в список самых выдающихся музыкантов XX века.

Она первая русская певица, которая исполнила очень сложную партию Саломеи Рихарда Штрауса на оперных подмостках по всему миру. Да так, что даже внук композитора после посещения постановки сказал: «Наверное, мой дед имел в виду Казарновскую, когда писал эту оперу».

Впрочем, Любовь Казарновская не только выдающаяся оперная дива, но и женщина, которую просто любят на протяжении всей жизни. А о том, как она пришла к личному и профессиональному счастью – в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Любовь Казарновская появилась на свет 18 июля 1956 года в семье, далекой от музыкального мира.

Отец артистки Юрий Игнатьевич — генерал запаса, трудился на военно-дипломатической работе, написал несколько книг по военной истории. Как рассказывала сама Любовь Казарновская, характером она пошла в папу, который нередко брал дочь на военные сборы. И там девочка могла наблюдать, как он руководит людьми и смотреть за передвижением военной техники.

Мама Лидия Александровна работала филологом, преподавателем русского языка и литературы. Кстати, старшая сестра Любови Наталья также переняла эстафету у своей родительницы. Она стала филологом, только специалистом по французской грамматике. Наталья читает лекции в Сорбонне.