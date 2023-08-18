Как Любовь Казарновская стала мировой звездой, отказалась от порочной любви и встретила главного мужчину в своей жизни

Любовь Казарновскую называют самым сексуальным русским сопрано в мире. «Ее голос глубок и обольстительно вкрадчив», - так отзывалась об оперной диве международная пресса.
Сама Ла Скала ей слух ласкала. И не только Ла Скала, а еще Ковент-Гарден, Метрополитен- опера и многие другие мировые оперные подмостки. Международный биографический центр США внес артистку в список самых выдающихся музыкантов XX века.
Она первая русская певица, которая исполнила очень сложную партию Саломеи Рихарда Штрауса на оперных подмостках по всему миру. Да так, что даже внук композитора после посещения постановки сказал: «Наверное, мой дед имел в виду Казарновскую, когда писал эту оперу».
Впрочем, Любовь Казарновская не только выдающаяся оперная дива, но и женщина, которую просто любят на протяжении всей жизни. А о том, как она пришла к личному и профессиональному счастью – в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Любовь Казарновская появилась на свет 18 июля 1956 года в семье, далекой от музыкального мира.
Отец артистки Юрий Игнатьевич — генерал запаса, трудился на военно-дипломатической работе, написал несколько книг по военной истории. Как рассказывала сама Любовь Казарновская, характером она пошла в папу, который нередко брал дочь на военные сборы. И там девочка могла наблюдать, как он руководит людьми и смотреть за передвижением военной техники.
Мама Лидия Александровна работала филологом, преподавателем русского языка и литературы. Кстати, старшая сестра Любови Наталья также переняла эстафету у своей родительницы. Она стала филологом, только специалистом по французской грамматике. Наталья читает лекции в Сорбонне.
Любовь Казарновская в детстве с родителями. Фото: соцсети
Поначалу Любови тоже пророчили карьеру литературного педагога, однако она выбрала музыку: поступила в музыкальное училище им Гнесиных, на факультет актеров международного театра. В 1982 году окончила Московскую государственную консерваторию, а в 1985 – аспирантуру по классу доцента Елены Шумиловой.
Учеба и первые оперные успехи
Карьера Любови Казарновской стремительно пошла в гору, когда она еще была студенткой. Тогда же певица стала солисткой Музыкального академического театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко и дебютировала в роли Татьяны в опере «Евгений Онегин» Петра Чайковского.
Затем певица солирует в Государственном академическом театре им. Кирова. На дальнейший успех артистки во многом повлиял Всесоюзный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки, где она получила вторую премию. А затем победы в разных конкурсах стали для Любови Юрьевны привычным явлением.
В ее репертуаре появились главные роли в таких операх, как «Иоланта», «Майская ночь», «Богема», «Паяцы» и многих других постановках.
Любовь Казарновская в 1982 году. Фото: соцсети
Вскоре Любовь Казарновскую пригласили петь и в Большой театр, Мариинский театр. А если говорить о мировом триумфе, то впервые он состоялся на сцене лондонского театра Ковент-гарден в образе Татьяны в опере «Евгений Онегин» в 1988 году. Также ей довелось блистать на сценах Metropoliten Opera, La Scala, San Francisco Opera, Wiener Staatsoper, Teatro Colon, Houston Grand Opera.
Сегодня Любовь Казарновская является руководителем международной академии Voce e violino («Голос и скрипка»), которая проводит мастер-классы для молодых исполнителей в разных странах мира.
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Телевизионные проекты
Певица – желанный гость и на телевидении. Так, в 2013 году она вошла в число наставников первого сезона шоу перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия». А в марте 2014 года наряду с Геннадием Хазановым, Михаилом Боярским и Леонидом Ярмольником судила аналогичный проект «Точь-в-точь» на Первом канале.
Любовь Казарновская с коллегами по шоу «Один в один». Фото: Global Look Pres
В мае 2015 года звезда мировой оперы была выбрана как представитель жюри от России на песенном конкурсе «Евровидение». В это же время артистка возглавила попечительский совет «Академии праздничной культуры».
Летом 2021 года Валдис Пельш снял документальный фильм «Русский Север — дорогами открытий», где также приняла участие Любовь Казарновская. Так, она в компании коллег по цеху поехала в путешествие по северу России, чтобы показатель зрителям уникальную красоту природы и быт тех мест.
Благодаря этому документальному фильму многие зрители сделали вывод, что восстановление деревень должно стать национальной идеей государства.
Первая любовь и роман с женатым мужчиной
К слову, одно время Любовь Казарновская была гадким утенком. Но в старших классах неожиданно для всех похорошела. И когда главный хулиган класса воскликнул: «Смотрите, наша обезьянка-то стала красоткой», сверстники посмотрели на нее совершенно другими глазами. Тогда Любовь почувствовала себя красивой и желанной.
В 17 лет юная Любовь, которая в то время являлась студенткой Гнесинки, влюбилась. Но когда дошло чуть ли не до ЗАГСа, внезапно передумала и поняла, что не готова к браку. Избранник принял ее выбор.
Певица считала, что если бы он поставил ультиматум, все могло бы быть по-другому. А Любовь, по собственному признанию, просто не хотела встречаться с мужчиной, из которого можно вить веревки. Через некоторое время молодые люди расстались.
Любовь Казарновская. Фото: Global Look Press
«Лет десять спустя я узнала, что он сгорел от рака. Дорос до завкафедрой экономики зарубежных стран МГУ, был успешен, женат, стал папой… Я искала встречи с его матерью. Но она, увидев меня, отвела глаза, расплакалась и убежала. Видимо, я принесла в их семью большую боль», - вспоминала в одном из своих интервью оперная дива.
В 80-х в театре Станиславского и Немировича-Данченко певица познакомилась с женатым коллегой, имя которого до сих пор держит в секрете. Их страстный роман длился на протяжении нескольких лет. И когда мужчина созрел до того, чтобы сделать выбор в пользу Любови, она поняла, что не готова рушить семью, не смогла построить свое счастье на обломках чужого.
Любовь Казарновская и Роберт Росцик. Сын Андрей
В сентябре 1989 года Любовь Казарновская встретила будущего мужа – Роберта Росцика – импресарио из Вены, приехавшего на прослушивание молодых певцов. В тот период мужчина искал подходящих артистов для участия в Зальбурцгском фестивале. И выбрал Любовь. Импресарио предложил талантливой исполнительнице поехать в Вену.
Уже в Австрии Любовь и Роберт по-настоящему сблизились. Импресарио, который, к слову был моложе своей избранницы на восемь лет, очень красиво ухаживал, дарил своей возлюбленной подарки, осыпал цветами, засыпал комплиментами, цитировал русских классиков, любовь к которым впитал с детства. Когда же они поженились спустя всего лишь два месяца после знакомства, ей было 32 года, а ему – 24.
В 1993 году у пары родился сын Андрей. Ради этого знаменательного события певица готова была оставить карьеру. Ведь роды могли привести к изменению голоса. Также артистка понимала, что с появлением ребенка должна будет расторгнуть множество контрактов.
Но судьба вознаградила Любовь Казарновскую за ее правильный выбор. Ей ничем не пришлось жертвовать, и уже спустя три месяца после появления на свет Андрея она вернулась на сцену.
Любовь Казарновская и Роберт Росцик. Фото: Global Look Press
Сегодня Андрей – выпускник Московской консерватории, талантливый скрипач и лауреат различных конкурсов.
А его родители вместе уже около 35 лет. Роберт Росцик поддерживает жену во всех начинаниях, хотя, как говорит сама певица, не позволяет себе заниматься только лестью, а может и покритиковать по делу.
Любовь Казарновская: рост и вес
А еще Роберт часто подбирает супруге наряды и украшения и можно сказать, что является личным стилистом. Любовь Юрьевна находится в отличной форме. И все наряды сидят на ней идеально. При росте 168 сантиметров вес оперной дивы не выходит за отметку 57 килограммов.
Секрет идеальной фигуры звезды мировой сцены прост – посещать спортзал и меньше есть, как говорила Майя Плисецкая, которая, конечно, использовала более хлесткое выражение.
Любовь Казарновская в опере «Манон». Фото: Global Look Press
В общем, пара живет в любви и достатке. У супругов есть недвижимость в Италии, Австрии, Баварии и Москве, а еще небольшой участок земли в селе Вятское Ярославской области, где они отдыхают от городской суеты.
Любовь Казарновская сейчас
В сентябре 2019 года Любовь Казарновская выпустила автобиографическую книгу «Оперные тайны», в которой рассказала читателям о закулисье театрального мира и не только.
В декабре 2022 года артистка представила свое новое издание – «Моя вкусна опера», где поделилась не только интересными кулинарными рецептами своей семьи, но и рецептами коллег по оперным подмосткам.
Любовь Казарновская с мужем и сыном Андреем. Фото: соцсети
Также недавно Любовь Казарновская инициировала проект «Молодая опера», который стартовал осенью 2022-го и должен был продлиться вплоть до середины лета 2023 года. В его рамках талантливая молодежь в возрасте до 35 лет получила возможность попробовать себя на оперной сцене.
А из самых последних новостей – 19 августа в рамках фестиваля «Традиция 2023» в усадьбе Захарово Любовь Казарновская встретится со своими поклонниками, чтобы ответить на все возникшие вопросы и зарядить своей искрометной энергией тех, кто в ней нуждается.