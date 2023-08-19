Идеальный мужчина и неувядающий сердцеед: биография Майкла Дугласа

Ранняя жизнь

Майкл Кирк Дуглас родился 25 сентября 1944 года в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, в семье актера Кирка Дугласа и его жены Дианы Дилл. Дуглас вырос с тремя братьями: Джоэлом, Питером и Эриком. Будучи сыном знаменитого актера, Дуглас находился в натянутых отношениях со своим отцом.

Он изучал драматургию в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и в Нью-Йорке в театральной школе Neighborhood Playhouse School of the Theatre и театре American Place Theatre.

Ранняя карьера

Дуглас начал свою голливудскую карьеру в качестве помощника режиссера в некоторых фильмах отца 1960-х годов. После ролей в нескольких телевизионных драмах он приобрел известность благодаря совместной роли с Карлом Малденом в телесериале 1970-х годов «Улицы Сан-Франциско» (1972-1977). Он также был режиссером двух эпизодов шоу.

В 1975 году Дуглас был исполнительным продюсером фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», который впоследствии получил пять премий «Оскар», в том числе одну за лучшую картину. Он начал сниматься в фильме после того, как его отец, которому принадлежали права на одноименный роман Кена Кизи, не смог успешно экранизировать его.

Несмотря на успех фильма, Дугласу было трудно найти работу актера, поэтому сначала он стал известен как продюсер. В 1979 году он снялся вместе с Джейн Фонда и Джеком Леммоном в фильме «Китайский синдром», в котором он также выступил сопродюсером.