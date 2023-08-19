Идеальный мужчина и неувядающий сердцеед: биография Майкла Дугласа

Кто такой Майкл Дуглас?
Актер Майкл Дуглас получил известность после того, как сыграл главную роль в полицейском сериале «Улицы Сан-Франциско» (1972-1977). Вскоре после этого его карьера в кино пошла в гору благодаря главным ролям в фильмах «Китайский синдром» (1979), «Роман с камнем» (1984) и «Уолл-стрит» (1987), за которые он получил премию «Оскар».
Более поздние его работы - фильмы «Роковое влечение» (1987), «Основной инстинкт» (1992) и «Вундеркинды» (2000). Позже в своей карьере он получил заметные роли, снявшись в таких фильмах, как «За канделябрами» (2013), «Starперцы» (2013) и «Человек-муравей» (2015), получивших премию «Эмми».
Майкл Дуглас на 65-й церемонии вручения премии «Эмми» с наградой как лучший актер в мини-сериале или фильме «За канделябрами» 22.09.2013 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Майкл Кирк Дуглас родился 25 сентября 1944 года в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, в семье актера Кирка Дугласа и его жены Дианы Дилл. Дуглас вырос с тремя братьями: Джоэлом, Питером и Эриком. Будучи сыном знаменитого актера, Дуглас находился в натянутых отношениях со своим отцом.
Он изучал драматургию в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и в Нью-Йорке в театральной школе Neighborhood Playhouse School of the Theatre и театре American Place Theatre.
Ранняя карьера
Дуглас начал свою голливудскую карьеру в качестве помощника режиссера в некоторых фильмах отца 1960-х годов. После ролей в нескольких телевизионных драмах он приобрел известность благодаря совместной роли с Карлом Малденом в телесериале 1970-х годов «Улицы Сан-Франциско» (1972-1977). Он также был режиссером двух эпизодов шоу.
В 1975 году Дуглас был исполнительным продюсером фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», который впоследствии получил пять премий «Оскар», в том числе одну за лучшую картину. Он начал сниматься в фильме после того, как его отец, которому принадлежали права на одноименный роман Кена Кизи, не смог успешно экранизировать его.
Несмотря на успех фильма, Дугласу было трудно найти работу актера, поэтому сначала он стал известен как продюсер. В 1979 году он снялся вместе с Джейн Фонда и Джеком Леммоном в фильме «Китайский синдром», в котором он также выступил сопродюсером.
Майкл Дуглас с отцом Кирком Дугласом. Фото: Global Look Press
«Роман с камнем»
Дуглас получил свою первую главную мужскую роль в фильме «Роман с камнем» (1984), изобразив Джека Колтона, авантюриста типа Индианы Джонса. Это успешное объединение Дугласа с Дэнни Девито и Кэтлин Тернер привело к сиквелу «Жемчужина Нила» (1985). Все трое снова работали в «Война супругов Роуз» (1989), мрачной комедии об уродливом разводе.
Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер. Фото: кадр из к/ф «Роман с камнем» (1984)
«Роковое влечение», «Уолл-стрит» и «Основной инстинкт»
В 1987 году Дуглас снял два фильма, которые отразили гораздо более темную сторону: «Роковое влечение», в котором он сыграл прелюбодея, преследуемого бывшей любовницей, которою сыграла Гленн Клоуз, и «Уолл-стрит» Оливера Стоуна, в котором он сыграл рейдера Гордона Гекко, чей фирменный слоган — «Жадность — это хорошо».
За эту роль Дуглас получил премию «Оскар» как актер. Годы спустя он продолжил исследовать свою темную сторону, снявшись вместе с Шэрон Стоун в триллере «Основной инстинкт» в 1992 году.
Майкл Дуглас. Фото: кадр из к/ф «Уолл-стрит» (1987)
«Американский президент»
В 1988 году Дуглас основал продюсерскую компанию Stonebridge Entertainment, Inc., которая выпустила «Коматозники» Джоэла Шумахера (1990) и «Планер» Ричарда Доннера (1992).
В 1993 году он продюсировал «Сделано в Америке», затем снялся в роли мужчины, подвергшегося сексуальным домогательствам, в фильме Майкла Крайтона «Разоблачение» (1994) и в роли главнокомандующего в фильме Роба Райнера «Американский президент» (1995) с Аннетт Бенинг в главной роли.
Майкл Дуглас и Аннетт Бенинг. Фото: кадр из к/ф «Американский президент» (1995)
«Игра», «Идеальное убийство» и «Вундеркинды»
В 1994 году он подписал контракт с Paramount, который включал «Призрак и Тьма» (1996), «Игра» (1997) и «Идеальное убийство» (1998). Дуглас был исполнительным продюсером фильма «Благодетель» (1997) с Мэттом Деймоном в главной роли, а также боевика Джона Ву 1997 года «Без лица».
Дуглас заслужил признание критиков за главную роль профессора английского языка в фильме «Вундеркинды» (2000). Осенью 2001 года Дуглас стал хедлайнером триллера «Не говори ни слова», снявшись в фильме вместе с Бриттани Мерфи. Два года спустя он появился в фильме «Семейные ценности» (2003) вместе со своим знаменитым отцом, матерью и сыном Кэмероном. Фильм, который плохо прошел в прокате, рассказывал историю клана из нескольких поколений, пытающегося поладить.
Следуя по стопам своего отца, в 2004 году Дуглас был удостоен премии Сесила Б. Демилла Голливудской ассоциации иностранной прессы за «выдающийся вклад в сферу развлечений».
Майкл Дуглас с актерским составом из членов семьи на постере к/ф «Семейные ценности» (2003). Фото: Global Look Press
«Уолл-стрит: Деньги не спят» и «За канделябрами»
В 2010 году Дуглас объявил, что он повторит свою роль Гордона Гекко в фильме «Уолл-стрит: Деньги не спят». Фильм, в котором также снялись Шайа Лабаф и Кэри Маллиган, вышел в прокат в Соединенных Штатах в сентябре того же года.
Дуглас продолжил работу над биографическим фильмом «За канделябрами», сыграв в фильме главную роль знаменитого артиста 1950-х и 1960-х годов Владзю Либераче. Деймон сыграл его любовника в получившем признание критиков телефильме 2013 года. Дуглас получил премию «Эмми» за роль знаменитого артиста эстрады.
Майкл Дуглас. Фото: кадр из к/ф «За канделябрами» (2013)
«Starперцы» и «Человек-муравей»
Он также снял фильм «Starперцы» (2013) с несколькими легендами Голливуда, включая Роберта Де Ниро, Моргана Фримена и Кевина Клайна. В следующем году Дуглас снялся вместе с Дайан Китон в фильмах «А вот и она» и триллере «Игра на выживание». В 2015 году он снялся в роли биохимика Хэнка Пима в супергеройском боевике Marvel «Человек-муравей» и повторил свою роль в продолжении «Человек-муравей и оса» (2018).
Майкл Дуглас и Дайан Китон. Фото: кадр из к/ф «А вот и она» (2013)
Личная жизнь
Жизнь Дугласа встала на паузу в августе 2010 года, когда он обнаружил, что у него развилась опухоль горла. Врачи сказали 65-летнему актеру, что ему придется пройти восьминедельный курс химиотерапии. Врачи ожидали, что обладатель «Оскара» полностью выздоровеет, и Дуглас сказал журналистам, что он «очень оптимистичен» в отношении своего прогноза.
Брак с Кэтрин Зета-Джонс
Дуглас женился на Диандре Люкер в 1977 году. У них общий сын Камерон, но в 1995 году они расстались, а позже развелись.
18 ноября 2000 года Дуглас женился на актрисе Кэтрин Зета-Джонс, своей партнерше по фильму «Траффик». В августе 2000 года у пары родился сын Дилан Майкл Дуглас, а в апреле 2003 года - дочь Кэрис Зета Дуглас.
В августе 2013 года стало известно, что Дуглас и Зета-Джонс расстались после более чем 12 лет брака. Представитель пары сообщил сайту Huffington Post, что «Кэтрин и Майкл проводят некоторое время порознь, чтобы оценить свой брак и поработать над ним». После недолгой разлуки они помирились в 2014 году.
Помимо своей активной актерской карьеры Дуглас активно занимается продвижением прав человека. Его работа в этой области включает в себя работу в качестве посланника мира Организации Объединенных Наций.
Обвинения в домогательствах
В январе 2018 года The Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой писательница Сьюзан Брауди утверждала, что подвергалась домогательствам во время работы в продюсерской компании Дугласа в конце 1980-х годов.
Броуди сказала, что Дуглас ласкал себя у нее на глазах, делал неуместные комментарии по поводу ее тела, а позже оказал на нее давление, чтобы она подписала соглашение о неразглашении, прежде чем уволить ее.
Позже Дуглас заявил, что он «никогда и ни при каких обстоятельствах не вел себя по отношению к ней неподобающим образом».
Майкл Дуглас с женой Кэтрин Зета-Джонс на 76-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» 06.01.2019 г. Фото: Global Look Press