Звездная болезнь в 16 лет: как складывался творческий путь Яны Енжаевой

Звезда киносериалов всегда хотела блистать на экранах и сцене. Несмотря на свой опыт, Яна Енжаева уверена, что ее лучшие роли еще впереди.

Детство и юность

В 1994 году в Саратове родилась будущая актриса Яна Енжаева. Ее мать работала учительницей немецкого языка. В то время мать Яны самостоятельно воспитывала девочку. И иногда ей было непросто. Когда Яне исполнилось 13 лет, они решили переехать в Москву в поисках лучшей жизни.

В детстве Яна показала родным, что она творческая личность. Енжаева любила петь, а также занималась бальными танцами.

Енжаева уже в осознанном возрасте отмечает, что в 16 лет у нее была звездная болезнь.