Звездная болезнь в 16 лет: как складывался творческий путь Яны Енжаевой

Звезда киносериалов всегда хотела блистать на экранах и сцене. Несмотря на свой опыт, Яна Енжаева уверена, что ее лучшие роли еще впереди.
Детство и юность
В 1994 году в Саратове родилась будущая актриса Яна Енжаева. Ее мать работала учительницей немецкого языка. В то время мать Яны самостоятельно воспитывала девочку. И иногда ей было непросто. Когда Яне исполнилось 13 лет, они решили переехать в Москву в поисках лучшей жизни.
В детстве Яна показала родным, что она творческая личность. Енжаева любила петь, а также занималась бальными танцами.
Енжаева уже в осознанном возрасте отмечает, что в 16 лет у нее была звездная болезнь.
Яна Енжаева в детстве. Фото: соцсети
Несмотря на успехи в спорте, Яна решила стать журналистом и даже готовилась к поступлению в МГУ. Но во время поступления поняла, что хочет быть актрисой.
Родительница Яны поддержала ее. И они выбрали МХАТ для дальнейшего обучения. В итоге Яна стала ученицей известного советского и российского актера Дмитрия Брусникина.
Первые театральные пробы Енжаевой состоялись в годы учебы во МХАТе. Дебютная постановка – это «Второе дыхание» режиссера Максима Диденко. Также Енжаева играла в спектаклях Брусникина на сцене «Боярских палат СТД РФ».
Яна Енжаева и Кира Флейшер. Фото: кадр из фильма «Бесстыдники»
Фильмы
В кино Яна начала сниматься тоже во время учебы. Роль в киноленте «Выпускной» Всеволода Бродского помогла Яне Енжаевой поучаствовать и в других проектах.
Далее у Яны были роли в кинолентах «Кухня в Париже» и «Легко ли быть молодым?». После премьеры последней в 2015 году Енжаева получила еще большую популярность.
А далее на Первом канале показали психологический триллер «Метод». Енжаева должна была исполнить ключевую роль Есении Стекловой. Но Яна оказалась слишком юной для этой роли. Зато ей удалось блестяще сыграть сестер-близняшек Алису и Юлю. Есению сыграла Паулина Андреева, а центральный персонаж был сыгран Константином Хабенским.
Яна Енжаева в сериале «Метод». Фото: кадр из сериала «Метод»
В 2016 году Яна Енжаева появилась на экранах в роли дочери инвестора Роберта Колесниченко в сериале «Отель «Элеон».
А далее Яна Енжаева показала себя по-новому в драматической комедии «Бесстыдники» в сентябре 2017 года. В этой кинокартине Яна Енжаева сыграла с Андреем Чадовым, Алексеем Шевченковым, Константином Давыдовым.
Яна Енжаева с коллегами. Фото: соцсети
Потом у Яны была роль в 6-м сезоне сериала «Молодежка». А в «Ищейке-4» Енжаева взяла роль второго плана.
А вот в 2021 году «Приворот. Черное венчание» актрисе досталась главная роль. Также Енжаева играет в независимом театре «Мастерская Брусникина».
Яна Енжаева. Фото: кадр из фильма «Приворот. Черное венчание»
Личная жизнь
Яна Енжаева рассказывала, что не раз переживала из-за безответной любви. Но после актриса поняла, что эти волнения были напрасны.
Во время работы над кинолентой «Выпускной» Яна Енжаева сблизилась с Виктором Грудевым. Но в 2016 году пара рассталась.
Затем у актрисы был роман со звездой шоу «Танцы» Олегом Клевакиным.
Яна Енжаева с возлюбленными Андреем Бебуришвили, Виктором Грудевым и Олегом Клевакиным. Фото: соцсети
А далее у Яны Енжаевой завязался роман с юмористом Андреем Бебуришвили. Однако после того, как пара съехалась, у них начались проблемы.
Сейчас Яна сконцентрирована на своей карьере, а личную жизнь оставляет на втором плане.