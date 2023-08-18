Что грозит людям, угрожающим Ладе Дэнс расправой

- По просьбе Сергея Пудовкина – продюсера Лады Дэнс – наша коллегия адвокатов занялась изучением медиа-пространства на предмет распространения не соответствующей действительности и порочащей информации об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадала Лада Дэнс.

Позднее, когда в адрес певицы стали поступать угрозы, мы подготовили заявление в правоохранительные органы с просьбой установить личность злоумышленника и провести проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью».

- Какое наказание может быть применено к злоумышленнику?

- Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. Угрозы поступают через социальные сети, мессенджеры и посредством звонков на мобильный телефон. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которого будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, роковая авария, случившаяся в начале августа, стала причиной тяжелых травм Лады Дэнс и ее хореографа, которые ехали в такси. Водитель врезался в два автомобиля, после чего певица была срочно доставлена в больницу. Но травмами дело не обошлось – Ладу принялись терзать угрозами те, кто не хочет, чтобы она подавала иск против транспортной компании, допустившей подобное происшествие. Что ж, похоже, теперь грозившим никуда не деться, – за них возьмутся всерьез.

Тeleprogramma.prо желает Ладе Дэнс скорейшего выздоровления! А злоумышленники, задумавшие преступление против певицы, пусть будут наказаны по справедливости.

