Что грозит людям, угрожающим Ладе Дэнс расправой

Пострадавшая в аварии Лада Дэнс находится в больнице, ей предстоит длительное лечение и реабилитация. Но даже на больничной койке известную певицу не оставляют в покое злоумышленники: они довели Ладу до нервного срыва, донимая постоянными угрозами.
Все дело в исковом заявлении на транспортную компанию, таксист которой перевозил артистку и допустил ДТП, повлекшее за собой серьезные травмы.
Мы расспросили адвоката Сергея Жорина о том, что предпринимается для защиты певицы и какое наказание ждет преступников.
Адвокат Сергей Жорин. Фото: Global Look Press
- По просьбе Сергея Пудовкина – продюсера Лады Дэнс – наша коллегия адвокатов занялась изучением медиа-пространства на предмет распространения не соответствующей действительности и порочащей информации об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадала Лада Дэнс.
Позднее, когда в адрес певицы стали поступать угрозы, мы подготовили заявление в правоохранительные органы с просьбой установить личность злоумышленника и провести проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью».
- Какое наказание может быть применено к злоумышленнику?
- Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. Угрозы поступают через социальные сети, мессенджеры и посредством звонков на мобильный телефон. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которого будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, роковая авария, случившаяся в начале августа, стала причиной тяжелых травм Лады Дэнс и ее хореографа, которые ехали в такси. Водитель врезался в два автомобиля, после чего певица была срочно доставлена в больницу. Но травмами дело не обошлось – Ладу принялись терзать угрозами те, кто не хочет, чтобы она подавала иск против транспортной компании, допустившей подобное происшествие. Что ж, похоже, теперь грозившим никуда не деться, – за них возьмутся всерьез.
Тeleprogramma.prо желает Ладе Дэнс скорейшего выздоровления! А злоумышленники, задумавшие преступление против певицы, пусть будут наказаны по справедливости.