Директор Ивана Краско о наследстве актера: «Не хочу, чтобы меня называли мошенником»

В Сети появилась информация о том, что актер Иван Краско якобы отписал все свое наследство арт-директору Вячеславу Смородинову.

Журналисты Teleprogramma.pro позвонили представителю артиста и выяснили вопрос. Оказалось, на самом деле все не так.

«Это кто-то пустил пулю. Я в шоке, мягко говоря. Мы с Иваном Ивановичем действительно обсуждали вопрос о пожизненной ренте. Это когда заключается договор о пожизненном обеспечении. В взамен опекун получает в наследство какую-то недвижимость. Но дальше обсуждения это не пошло», - заявил Смородинов.

У Краско есть земельный участок под Санкт-Петербургом. Актер предложил Смородинову там построить дом. При этом договор пожизненной ренты оформлять отказался, говоря, что наследство перейдет его сыновьям.

«Я не хочу строить дом, который отойдет потом родственником. Плюс не хочу, чтобы меня потом называли мошенником», - отметил арт-директор.

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