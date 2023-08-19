Начала со съемок в рекламном ролике в пять лет: стремительная карьера Дакоты Фаннинг

Кто такая Дакота Фаннинг?
Дакота Фаннинг родилась 23 февраля 1994 года в Коньерсе, штат Джорджия. Она снялась в своем первом рекламном ролике в пять лет и получила премию Гильдии киноактеров за работу с Шоном Пенном в фильме «Я — Сэм». Она сыграла дочь Тома Круза в ремейке «Войны миров» 2005 года. Фаннинг также озвучила анимационный фильм «Коралина», основанный на книге Нила Геймана, который был показан в серии фильмов «Сумерки».
Ребенок-звезда
Актриса родилась в спортивной семье, ее отец - бейсболист, а мать - теннисистка. Мать записала Дакоту на курсы актерского мастерства в раннем возрасте, а Фаннинг снялась в своей первой рекламе в пять лет.
Дакота Фаннинг и Лора Дерн в фильме «Я — Сэм». Фото: Global Look Press
Сначала Фаннинг добилась успеха в рекламных роликах и на телевидении. В 2000 году она появилась в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Криминалисты: расследование на месте преступления» и «Практика».
Затем Фаннинг получила премию Гильдии киноактеров за работу с Шоном Пенном в фильме «Я — Сэм» (2001). В фильме она сыграла дочь мужчины с психическими отклонениями (Пенн), который становится предметом борьбы за опеку. Младшая сестра Дакоты Элль Фаннинг также появилась в фильме.
Хиты на больших экранах
В 2002 году Фаннинг сыграла героиню Риз Уизерспун в детстве в популярной романтической комедии «Стильная штучка». Примерно в это же время она также появилась в научно-фантастическом телевизионном минисериале «Похищенный», разработанном Стивеном Спилбергом.
Дакота Фаннинг. Фото: Global Look Press
В 2003 году в фильме «Кот» Фаннинг сыграла Салли, любимую героиню детских книг, которая вместе со своим братом должна смириться с визитом главного героя (его играет Майк Майерс). Она также снялась вместе с Бриттани Мерфи в широко разрекламированной комедии «Городские девчонки» (2003).
Обратившись к более серьезной теме, она появилась вместе с Дензелом Вашингтоном в криминальном триллере «Гнев» (2004). Она сыграла молодую девушку, похищенную мексиканским преступным картелем, а Вашингтон изобразил бывшего убийцу, ставшего телохранителем, который делает все, чтобы спасти ее.
Продолжая работать со звездами, входящими в список A, Фаннинг сыграла дочь Тома Круза в ремейке 2005 года классического научно-фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров». В том же году она снялась в триллере «Игра в прятки» с Робертом Де Ниро, а вместе с Куртом Расселом - в фильме «Мечтатель».
Дакота также озвучила Лило Пелекай в анимационном фильме Диснея «Лило и Стич 2: у Стича сбой». Также она снялась в экранизации «Паутины Шарлотты» (2006), основанной на книге Э.Б. Уайта.
Бриттани Мерфи и Дакота Фаннинг в фильме «Городские девчонки». Фото: Global Look Press
«Затравленная»
В 2007 году Фаннинг приняла участие в ремейке независимой драмы 1950-х годов «Затравленная». Она сыграла бедную девочку, одержимую Элвисом Пресли, которая подвергается насилию со стороны подростка постарше. Некоторые зрители были шокированы сценой изнасилования с участием 12-летней актрисы. Другие критиковали ее родителей за то, что они позволили Дакоте участвовать в таком проекте.
В следующем году Фаннинг снялась в драме «Тайная жизнь пчел». Она сыграла молодую девушку, которая убегает из дома со своей воспитательницей (Дженнифер Хадсон) и находит убежище у трех сестер.
Попробовав свои силы в боевике, Фаннинг появилась в фильме «Пятое измерение» (2009) в роли девушки с паранормальными способностями. Фильм оказался коммерческим провалом.
Также она озвучила главную героиню в «Коралине», фантастической повести Нила Геймана о девушке, которая находит, казалось бы, лучшую версию своей семьи, открыв дверь в альтернативный мир.
«Сумерки» и другие роли
Дакота Фаннинг и Кристен Стюарт в фильме «Сумерки». Фото: кадр из фильма
Также в 2009 году Фаннинг появилась в популярном фильме «Сумерки. Сага. Новолуние», второй части популярных подростковых фильмов о вампирах, основанных на книгах Стефани Майер.
Актриса сыграла Джейн, вампира, который может причинить людям боль, просто взглянув на них. Во время съемок фильма Фаннинг подружилась с Кристен Стюарт. Затем они вместе работали над фильмом «Ранэвэйс» (2010), в котором рассказывалось о взлете и падении женской панк-группы 1970-х годов.
Стюарт сыграла рок-икону Джоан Джетт, а Фаннинг - Чери Карри, солистку группы. Фильм основан на автобиографии Карри «Неоновый ангел: воспоминания беглеца».
Фаннинг вернулась к роли Джейн в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет, часть 2» 2012 года. Помимо участия в других актерских проектах, она также надеется получить возможность поработать за камерой.
«Я хотела бы когда-нибудь стать режиссером. Я многому научилась, наблюдая за режиссерами, с которыми работала, такими как Стивен Спилберг и Гэри Виник», — сказала она журналу Time.
Дакота Фаннинг в фильме «Алиенист». Фото: кадр из фильма
В начале 2018 года Фаннинг впервые за более чем десятилетие вернулась на телевидение, сыграв главную роль в фильме «Алиенист». Действие фильма «Алиенист» происходит на Манхэттене конца XIX века. Фэннинг играет амбициозного секретаря полиции, мечтающего стать детективом, помогающего расследовать дело серийного убийцы.