Начала со съемок в рекламном ролике в пять лет: стремительная карьера Дакоты Фаннинг

Кто такая Дакота Фаннинг?

Дакота Фаннинг родилась 23 февраля 1994 года в Коньерсе, штат Джорджия. Она снялась в своем первом рекламном ролике в пять лет и получила премию Гильдии киноактеров за работу с Шоном Пенном в фильме «Я — Сэм». Она сыграла дочь Тома Круза в ремейке «Войны миров» 2005 года. Фаннинг также озвучила анимационный фильм «Коралина», основанный на книге Нила Геймана, который был показан в серии фильмов «Сумерки».

Ребенок-звезда

Актриса родилась в спортивной семье, ее отец - бейсболист, а мать - теннисистка. Мать записала Дакоту на курсы актерского мастерства в раннем возрасте, а Фаннинг снялась в своей первой рекламе в пять лет.