Директор Лады Дэнс: «Будем отвечать на угрозы максимально жестко»

Как известно, некоторое время назад известная певица и актриса Лада Дэнс получила серьезные травмы в результате ДТП и оказалась на больничной койке. Но на этом злоключения звезды не закончились. Ей стали угрожать – в соцсетях и по телефону.

Певицу хотят заставить отказаться от претензий в адрес транспортной компании, которой принадлежит попавшее в ДТП такси, везшее Ладу и ее хореографа. На вопросы корреспондента Тeleprogramma.pro ответил директор Лады Дэнс – Сергей Пудовкин.

- Сергей, что происходит сейчас вокруг Лады Дэнс? Кто ей угрожает, и что с этим можно сделать?

- Ей поступило 11 голосовых сообщений с угрозами. Все они записаны и переданы правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством. Это было вчера, в 19.00.

