Директор Лады Дэнс: «Будем отвечать на угрозы максимально жестко»

Как известно, некоторое время назад известная певица и актриса Лада Дэнс получила серьезные травмы в результате ДТП и оказалась на больничной койке. Но на этом злоключения звезды не закончились. Ей стали угрожать – в соцсетях и по телефону.
Певицу хотят заставить отказаться от претензий в адрес транспортной компании, которой принадлежит попавшее в ДТП такси, везшее Ладу и ее хореографа. На вопросы корреспондента Тeleprogramma.pro ответил директор Лады Дэнс – Сергей Пудовкин.
- Сергей, что происходит сейчас вокруг Лады Дэнс? Кто ей угрожает, и что с этим можно сделать?
- Ей поступило 11 голосовых сообщений с угрозами. Все они записаны и переданы правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством. Это было вчера, в 19.00.
Фото: скрин сообщения
- Есть ли подозреваемые?
- Проверка будет произведена в отношении двух подозреваемых.
- Певица находится в безопасности? Нет оснований всерьез беспокоиться за нее?
- Местонахождение Лады сейчас полностью находится под контролем, а защита певицы обеспечена на протяжении 24 часов в сутки. Безопасность артистки - предмет моего особого внимания. Могу еще раз сказать: будем отвечать на угрозы по закону, но максимально жестко.
На вопрос о состоянии здоровья Лады Дэнс представитель певицы ответил, что в ближайшие дни на федеральном канале будет показан специальный выпуск, в эфире которого артистка даст исчерпывающие комментарии.
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Напомним, в начале августа Лада Дэнс ехала вместе со своей подругой и хореографом в такси по трассе. Неожиданно такси врезалось сразу в две машины. Удар оказался настолько сильным, что пассажирки получили серьезные травмы.
Лада Дэнс находится на лечении, ей сложно говорить и ходить, певице предстоит долгое восстановление. Директор Лады от ее имени намерен подавать судебный иск на транспортную компанию, предоставившую звезде «Бальзаковского возраста» такси. Реакцией на эти планы и стали недвусмысленные угрозы здоровью и жизни артистки.