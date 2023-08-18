Как Кристен Стюарт без особых эмоций и мимики стала одной из самых популярных актрис

Кто такая Кристен Стюарт?

Кристен Стюарт прославилась ролью Беллы Свон в фильмах «Сумерки», ее успех распространился на такие фильмы, как «Белоснежка» и «Охотник». Стюарт продолжила сниматься в фильмах «Все еще Элис» и «Общество кафе», прежде чем подписаться на перезагрузку «Ангелов Чарли».

Ранняя жизнь и карьера

Кристен Джеймс Стюарт родилась 9 апреля 1990 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ее отец Джон — постановщик, продюсер и режиссер — и мать Джулс — сценарист — погрузили свою дочь в голливудскую сцену в раннем возрасте.

Она впервые появилась на телевидении в возрасте восьми лет после того, как ее выступление в рождественском спектакле начальной школы привлекло внимание специалиста по поиску талантов. Вскоре после этого она получила небольшую роль в фильме канала Disney «Тринадцатый год» (1999).