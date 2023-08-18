Как Кристен Стюарт без особых эмоций и мимики стала одной из самых популярных актрис

Кто такая Кристен Стюарт?
Кристен Стюарт прославилась ролью Беллы Свон в фильмах «Сумерки», ее успех распространился на такие фильмы, как «Белоснежка» и «Охотник». Стюарт продолжила сниматься в фильмах «Все еще Элис» и «Общество кафе», прежде чем подписаться на перезагрузку «Ангелов Чарли».
Ранняя жизнь и карьера
Кристен Джеймс Стюарт родилась 9 апреля 1990 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ее отец Джон — постановщик, продюсер и режиссер — и мать Джулс — сценарист — погрузили свою дочь в голливудскую сцену в раннем возрасте.
Она впервые появилась на телевидении в возрасте восьми лет после того, как ее выступление в рождественском спектакле начальной школы привлекло внимание специалиста по поиску талантов. Вскоре после этого она получила небольшую роль в фильме канала Disney «Тринадцатый год» (1999).
Кристен Стюарт и Джоди Фостер в фильме «Комната страха». Фото: Global Look Press
«Комната страха»
Два года спустя Стюарт получила более существенную роль в полнометражном фильме «Безопасность вещей» (2001). Но большой прорыв актрисы наступил только в 2002 году, когда она получила главную роль в блокбастере «Комната страха» с ветеранами экрана Джоди Фостер, Форестом Уитакером и Джаредом Лето.
Роль Стюарт привлекла внимание критиков, которые высоко оценили ее сдержанную игру, и фильм собрал в прокате солидные 95 миллионов долларов.
«Дьявольский особняк»
Затем Стюарт подписала контракт на роль дочери Денниса Куэйда и Шэрон Стоун в другой саспенс-драме — «Дьявольский особняк» (2003). Хотя Стюарт и ее коллеги по фильму показали хорошую работу, фильм плохо зарекомендовал себя в прокате.
В следующем году Стюарт снялась еще в двух картинах: подростковом фильме «Запретная миссия» (2004) и приключенческой ленте «Подводное течение» (2004).
«В диких условиях», «Сладкая полночь»
Кристен Стюарт и Эмиль Хирш в фильме «В диких условиях». Фото: Global Look Press
Стюарт продемонстрировала себя как разносторонняя актриса в полнометражном фильме Showtime «Говори» (2005) о подростке, который перестает говорить после пережитого насилия.
В том же году она появилась в научно-фантастическом фильме «Затура: Космическое приключение», за которым последовала драма «Жестокие люди» (2006).
Затем Стюарт получила роль подростка-жителя коммуны в получившем признание критиков биографическом фильме «В диких условиях» (2007). Эта роль вернула Стюарт в центр внимания, и в том же году она снялась в фильме Мэри Стюарт Мастерсон «Сладкая полночь».
«Сумерки», «Парк культуры и отдыха», «Ранэвэйс»
2008 год был знаменательным для Стюарт - она снялась вместе с Робертом Де Ниро в голливудской сатире «Однажды в Голливуде».
Затем получила главную роль вместе с Робертом Паттинсоном в адаптации успешной серии книг Стефани Майер «Сумерки» (2008). У романа о подростке, который влюбляется в очаровательного вампира, уже был легион поклонников. Вскоре Стюарт стала романтичной иконой для тысяч подростков, что позволило ей получить статус первоклассной актрисы.
Постер фильма «Сумерки» 2008 года. Фото: Global Look Press
Фактически ее популярность в этой роли затмила другие проекты, над которыми она работала, включая главную роль в комедии «Парк культуры и отдыха» (2009), ее роль в фильме «Добро пожаловать к Райли» (2009) и ее исполнение роли рокерши Джоан Джетт в биографическом фильме 2010 года «Ранэвэйс» с Дакотой Фаннинг.
Сиквелы «Сумерек» и роман с Робертом Паттинсоном
«Сумерки. Сага. Новолуние» вышла в 2009 году и оказалась еще большим хитом, чем первая часть. Фильм заработал более 290 миллионов долларов в прокате только в Соединенных Штатах, и у Стюарт и ее партнера по фильму Паттинсона появилась постоянно растущая база молодых поклонников. Было также много спекуляций в СМИ о закадровых отношениях между парой.
Последовали еще три фильма «Сумерки», завершившиеся финалом в 2012 году. Последний фильм, «Сумеркм. Сага. Рассвет, часть 2», собрал более 140 миллионов долларов только за первый уик-энд. В целом, фильмы «Сумерки» заработали более трех миллиардов долларов по всему миру, согласно веб-сайту Box Office Mojo.
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в фильме «Сумерки. Сага. Новолуние»». Фото: Global Look Press
«Белоснежка и охотник»
В том же году, когда завершилась франшиза «Сумерки», Стюарт добилась некоторого кассового успеха в другой известной роли. Она сыграла знаменитую сказочную героиню в фильме «Белоснежка и охотник» с Крисом Хемсвортом и Шарлиз Терон. Фильм, который превратил героиню Белоснежки в своего рода воина, оказался одним из самых популярных хитов лета.
Однако позже выяснилось, что у Кристен были отношения с женатым режиссером «Белоснежки и охотника» Рупертом Сэндсом. Стюарт публично извинилась перед своим парнем и коллегой по фильму «Сумерки» Робертом Паттинсоном. Несмотря на это, вскоре пара объявила о прекращении отношений.
«Все еще Элис», «Светская жизнь», «Ангелы Чарли»
В 2014 году Стюарт появилась в трех фильмах: «Лагерь X-Ray», «Зильс-Мария» и «Все еще Элис». В следующем году она снялась в инди-фильме «Анестезия» и в фильме «Ультраамериканцы» вместе со своим бывшим коллегой по фильму «Парк культуры и отдыха» Джесси Айзенбергом.
Стюарт также снялась в фильме Вуди Аллена «Светская жизнь» (2016) и получившем признание критиков «Месть Лиззи Борден» (2018), биографическом триллере об обвиняемой в убийстве женщине, прежде чем вернуться к массовому кино с перезагрузкой «Ангелов Чарли» в 2019 году.
«Спенсер»
Кристен Стюарт в фильме «Спенсер». Фото: кадр из фильма 2021 года
Стюарт сыграла принцессу Диану в фильме о разводе королевской семьи с принцем Чарльзом.
Личная жизнь
Кристен Стюарт встречалась с коллегой по фильму «Сумерки» Робом Паттинсоном и сценаристом Диланом Мейером.