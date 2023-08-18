Элвис Пресли: как жил король рок-н-ролла, секс-символ и кумир миллионов

Ранняя жизнь
Элвис Арон Пресли родился 8 января 1935 года в Тьюпело, штат Миссисипи. Позже он изменил написание своего второго имени на библейскую форму Аарон. Он должен был быть одним из братьев-близнецов, но его брат, Джесси Гарон родился мертвым.
Элвис Пресли в детстве. Фото: Global Look Press
Родители Элвиса, Верном и Глэдис, были представителями рабочего класса. У семьи было мало денег и поэтому супруги часто переезжали с места на место. Элвис был глубоко предан своим родителям, особенно матери, и воспитывался в сильной вере в Бога. Пресли посещал церковь Ассамблеи Бога со своими родителями, где большое влияние оказала на него музыка.
Пресли получил первую гитару в подарок от матери на свой 11-й день рождения в 1946 году и впервые почувствовал вкус музыкального успеха несколько лет спустя, когда выиграл конкурс талантов в средней школе Хьюмс в Мемфисе.
После окончания университета в 1953 году он сменил несколько мест работы. В том же году он записал свою первую демо-запись в студии, которая позже стала известна как Sun Studio. Вскоре Сэм Филлипс, владелец звукозаписывающего лейбла, решил взять молодого исполнителя под свое крыло. Вскоре Пресли начал гастролировать и записываться, пытаясь поймать свой первый большой рывок. That's All Right был первым синглом Пресли в 1954 году.
Элвис Пресли на сцене, январь 1955 года. Фото: Global Look Press
Музыкальная карьера Пресли
В 1955 году у Пресли начали появляться поклонники, которых привлекал его необычный музыкальный стиль, провокационные движения бедрами и приятная внешность. В том же году он подписал контракт с RCA Records, контракт, разработанный его менеджером, полковником Томом Паркером.
Пресли был в ударе, записав свой первый сингл № 1 с Heartbreak Hotel, а также свой первый альбом № 1 — Elvis Presley, подписав контракт на съемки фильма с Paramount Pictures — все это в 1956 году. Несмотря на шумиху, которую вызвали его сексуальные танцевальные движения, он также стал популярным гостем в ряде телевизионных разнообразных шоу.
Вскоре Пресли был повсюду, работая музыкантом и актером. Его первый фильм «Люби меня нежно» (1956) стал кассовым хитом.
На протяжении всей своей потрясающей карьеры Пресли помогал популяризировать рок-н-ролл в Америке, за что получил прозвище короля жанра. Он также получил три премии «Грэмми» за свои записи госпела. Будучи крупной музыкальной силой, Пресли выпустил 18 синглов № 1, включая Don't Be Cruel, Good Luck Charm и Suspicious Minds, а также бесчисленное количество золотых и платиновых альбомов.
Его карьера суперзвезды началась благодаря появлению 9 сентября 1956 года на шоу Эда Салливана. Шестьдесят миллионов зрителей настроились посмотреть, как Пресли, которому тогда был 21 год, исполняет Don't Be Cruel, а также Hound Dog и Love Me Tender в сочетании с вращением бедер, которое многие сочли вульгарным. В течение следующего года он появился в шоу еще два раза, причем третий раз подвергся цензуре ниже пояса.
Неповторимый стиль выступлений Элвиса Пресли. Фото: Global Look Press
Военная служба и брак
Даже служба в армии США не смогла помешать успешной карьере Пресли. Он получил уведомление о призыве в 1957 году и был призван в армию в марте следующего года. В конце концов он прослужил в Германии около полутора лет.
Незадолго до отъезда Пресли в Европу умерла его любимая мать Глэдис. Ему был предоставлен отпуск, и он вернулся в Мемфис на похороны. Глубоко опечаленный ее смертью, Пресли вернулся к исполнению своих обязанностей.
Элвис Пресли на воинской службе, 1960 год. Фото: Global Look Press
Находясь в Германии, его настроение немного поднялось, когда он встретил молодую девушку по имени Присцилла Болье. Пара полюбила друг друга и поженилась 1 мая 1967 года в Лас-Вегасе, штат Невада.
Фильмы и саундтреки
После увольнения из армии в 1960 году Пресли возобновил свою карьеру и вскоре снова оказался на вершине чартов с саундтреком к своему фильму GI Blues. Он продолжал записывать музыку и сниматься в таких фильмах, как «Голубые Гавайи» (1961), «Девочки! Девочки! Девочки! (1962) и «Да здравствует Лас-Вегас» (1964).
Его фильмы часто пользовались успехом как у критиков, так и у зрителей, они приносили прибыль, а саундтреки обычно хорошо продавались. Однако к концу 1960-х годов загадочный исполнитель, казалось, утратил свою кассовую привлекательность.
Доказав, что он все еще «король», он записал свой первый специальный телевизионный выпуск в 1968 году, который часто называют «Возвращение 68-го». Он поразил публику своим выступлением, которое продемонстрировало его таланты певца и гитариста.
Элвис Пресли в фильме 1962 года «Следуй за моей мечтой». Фото: Global Look Press
Дочь и развод и наркомания
Примерно в это же время личная жизнь Пресли также, казалось, была на подъеме. Через год после того, как они с Присциллой поженились, в 1968 году у них родилась дочь Лиза Мари. К сожалению, это радостное время не продлилось долго.
К началу 1970-х брак Пресли разваливался. Пара развелась в 1973 году, и Присцилла получила опеку над Лизой Мари. Пресли также боролся с другими личными проблемами. Некогда худощавый рок-исполнитель стал страдать от лишнего веса.
Элвис Пресли с женой и дочкой. Фото: Global Look Press
Несмотря на личные препятствия, Пресли оставался популярным в Лас-Вегасе и в турне. Он выступил на своем последнем концерте в июне 1977 года в Индианаполисе, штат Индиана. После концерта он вернулся домой в свой особняк в Мемфисе, Грейсленд, чтобы подготовиться к очередному туру.
Смерть и наследие
Утром 16 августа 1977 года Пресли умер от сердечной недостаточности в возрасте 42 лет. Он был похоронен на территории Грейсленда, рядом с могилами его матери, отца и бабушки Минни Мэй Худ Пресли.
Кончина Пресли расстроила очень многих его поклонников. Служба доставки цветов FTD сообщила, что в день его смерти было заказано более 3100 цветочных композиций, установив однодневный рекорд в Соединенных Штатах.
По оценкам СМИ, 18 000 человек с плакатами, цветами и памятными вещами выстроились вдоль бульвара Элвиса Пресли в Мемфисе, чтобы мельком увидеть его похоронную процессию 18 августа. По данным Washington Post, белый катафалк Cadillac перевез тело Пресли, которое лежало в гробу, покрытом розами.
Около 200 членов семьи присутствовали на частной церемонии в Грейсленде. Знаменитости и заметные фигуры, такие как Джон Уэйн, Берт Рейнольдс, Энн-Маргрет и Кэролайн Кеннеди, также были там.
У Пресли остались его единственная дочь Лиза Мари и четверо внуков, которые все родились после его смерти. У Лизы Мари и ее первого мужа, Дэнни Кио, родилось двое детей: дочь Даниэль Райли Кио в 1989 году и сын Бенджамин Сторм Пресли Кио в 1992 году. Теперь Даниэль актриса, ее второе имя и фамилия — Райли Кио.
С 2010-х годов у нее были признанные роли, а недавно она снялась в сериале «Дейзи Джонс и шестеро». В 2008 году у Лизы Мари и ее четвертого мужа, Майкла Локвуда, родились дочери-близнецы: Харпер Вивьен Энн и Финли Аарон Лав.
Знак, посвященный кончине Элвиса Пресли. Мемфис, США. Фото: Global Look Press
Какого роста был Элвис?
Рост Пресли варьируется в зависимости от источников, но обычно считается, что его рост составляет около 6 футов (180 см).
В армейских архивах указано, что его рост равен 6 футам, но в удостоверенных бумажных водительских правах, которые были проданы на аукционе в 2015 году, указано, что Пресли был ростом 5 футов 11 дюймов. Художник по костюмам, который работал с ним, также утверждал, что его рост чуть меньше 6 футов.
Любимые блюда Элвиса
Первой закуской Пресли был сэндвич с жареным арахисовым маслом и бананом. Его бывшая повариха Мэри Дженкинс Лэнгстон подробно описала процесс поиска идеального рецепта в документальном фильме Би-би-си 1996 года «Бургер и король».
По словам Присциллы Пресли, Элвис отверг первые пять попыток Лэнгстона приготовить сэндвич, прежде чем его отец предложил сначала поджарить хлеб. Это сработало, но Лэнгстону пришлось использовать по две палочки сливочного масла на каждые три бутерброда, которые заказал Пресли. Она сказала, что он будет просить это лакомство в любое время дня, включая середину ночи.
В том же документальном фильме говорилось, что любовь Пресли к еде восходит к его детству в Миссисипи. Его семья иногда ела белок, но больше всего он любил свиные ножки, листовую капусту и читлины.
Среди других блюд, которые Лэнгстон готовил для Пресли, — часто большими порциями, — были мясной рулет, чизбургеры, стейки, обжаренные с курицей, карамельные пирожные и банановый пудинг.
«Он сказал, что единственное, от чего в жизни он получал хоть какое-то удовольствие, — это еда», — сказал Лэнгстон.
Домашние животные Элвиса
У Пресли и его семьи было множество различных домашних животных. У Элвиса была индейка по кличке Боути, а его мать и отец разводили кур и свиней на землях, окружающих Грейсленд.
В какой-то момент у Элвиса была майна Берд, которую обучили повторять оправдания, почему певец не мог подойти к телефону. Пресли также владел несколькими лошадьми и собаками на протяжении всей своей жизни.
Пресли также купил шимпанзе по кличке Скэттер в 1961 году. Шимпанзе носил человеческую одежду и часто тусовался с Элвисом и его друзьями, но в конце концов им стало трудно управлять. Было известно, что он употреблял алкоголь и разгромил гримерки на съемочных площадках. Утверждается, что слуги Грейсленда настолько устали иметь дело с выходками Скэттера, что отравили его.
Элвис Пресли. Фото: Global Look Press
Грейсленд
Дом Пресли в Мемфисе, Грейсленд, открыт для публики, и многочисленные поклонники со всего мира ежегодно посещают легендарную резиденцию, особенно в день рождения Пресли и годовщину его смерти.
Тысячи поклонников отправились в Грейсленд 16 августа 2012 года — в 35-ю годовщину смерти Пресли — на специальное бдение в честь короля рок-н-ролла. Во время собрания фанаты держали зажженные свечи и стояли у дома Пресли. Хотя семья Пресли каждый год проводит трибьют-мероприятие в честь годовщины смерти Пресли. Собрание 2012 года было уникальным: бывшая жена Пресли, Присцилла, и дочь Лиза Мари впервые появились вместе на ежегодном мероприятии.
«Вы должны посмотреть на это с нашей точки зрения. Это потрясающе, — сказала Присцилла во время мероприятия, сообщает Washington Post. — Свечи зажжены. Это действительно захватывающее зрелище... Это то, во что Элвис никогда бы не поверил, что такое могло произойти здесь».
Присцилла Пресли. Фото: Global Look Press
Лиза Мари стала единственной наследницей Грейсленда после смерти ее дедушки Вернона и прабабушки Минни Мэй в 1979 и 1980 годах соответственно. Она вступила во владение поместьем в свой 25-й день рождения в 1993 году.
Лиза Мари передала управление Грейслендом своим детям после своей смерти 12 января 2023 года. Однако Присцилла быстро оспорила завещание своей дочери в суде, заявив, что поправка 2016 года, которая заменила ее в качестве соучредителя траста Лайзы Мари, была недействительной.
Фильмы об Элвисе
С момента своей смерти Пресли остается одной из самых популярных музыкальных икон в мире. На протяжении многих лет несколько документальных фильмов исследовали загадочного исполнителя.
В 1979 году Джон Карпентер снял биографический фильм «Элвис», снятый для телевидения, в котором Курт Рассел сыграл Пресли. Однако Рассел не пел для этой роли; он подпевал кантри-певцу Ронни Макдауэллу. Фильм опускает большую часть жизни Пресли, включая его смерть, но получил три номинации на премию «Эмми Прайм-тайм».
Были сняты два фильма о знаменитом визите Пресли к президенту Ричарду Никсону в Белый дом в 1970 году. Рик Питерс сыграл короля в документальном фильме 1996 года «Элвис встречает Никсона», в то время как Майкл Шеннон исполнил роль в фильме 2016 года «Элвис и Никсон». Согласно статье из Вашингтона за 2020 год, фотография из фактического визита является самой востребованной фотографией из Национального архива США.
Кевин Спейси и Майкл Шеннон в фильме «Элвис и Никсон». Фото: кадр из фильма 2016 года
В 2005 году в телевизионном минисериале CBS Пресли сыграл Джонатан Рис Мейерс, а Мейерс получил «Золотой глобус» за свою игру.
В 2018 году вышел документальный фильм из двух частей «Элвис Пресли: искатель», посвященный его ранней жизни, восхождению к славе и множеству музыкальных влияний.
Остин Батлер сыграл Пресли в стильной биографической драме 2022 года «Элвис» режиссера База Лурмана. Том Хэнкс сыграл полковника Тома Паркера. Фильм получил восемь номинаций на премию «Оскар», включая «Лучшую картину» и «Лучшую мужскую роль» за роль Батлера.
Дочь Пресли, Лиза Мари, назвала фильм «абсолютно изысканным» и похвалила Батлера, который «прекрасно передал и воплотил сердце и душу моего отца».
Памятные вещи Элвиса на аукционах
Предметы, связанные с карьерой Пресли, пользуются спросом на аукционах и приносят большие деньги.
Его первая пластинка, ацетатная запись «My Happiness» 1953 года, была продана за 300 000 долларов в Graceland в 2015 году. Изначально Пресли заплатил за запись 4 доллара.
В 2018 году часы Omega, подаренные Пресли RCA Records в 1961 году, были проданы в Женеве более чем за 1,8 миллиона долларов. Часы изготовлены из белого золота 18 карат и украшены 44 бриллиантами по безелю.
На другом аукционе 2018 года, проведенном в Гостевом доме в Грейсленде и онлайн, было представлено более 200 сувениров от сторонних коллекционеров, которые когда-то принадлежали, использовались и были подписаны самим королем. Самый дорогой предмет, пистолет Beretta M1934 1942 года выпуска, подаренный Пресли генералом Омаром Брэдли, был продан более чем за 51 000 долларов.
Белый комбинезон Пресли с его первого живого выступления в нью-йоркском Madison Square Garden в 1972 году был продан за 1 012 500 долларов на аукционе «Артефакты Голливуда и музыки 2021». Среди других проданных вещей Пресли была банка с его волосами за 72 500 долларов и его гоночный шлем от Viva Las Vegas за 23 750 долларов.
В январе 2023 года самолет Пресли Lockheed JetStar 1962 года выпуска был продан во Флориде за 286 000 долларов. Самолет был в плохом состоянии после десятилетнего пребывания в Международном авиационном центре Розуэлла в Нью-Мексико, но отличался красной бархатной обивкой и позолоченной фурнитурой.
Элвис Пресли играет на гитаре. Фото: Global Look Press
Подражатели Элвису
Из-за популярности его музыки и его статуса культовой знаменитости, подражатели Пресли и трибьют-выступления остаются востребованными. Они варьируются от пародистов и любителей до настоящих профессионалов, работающих неполный и полный рабочий день. Одним из самых известных был комик Энди Кауфман, который сделал роль Пресли частью своего выступления в 1970-х годах.
В 2007 году BBC организовала телевизионный конкурс под названием «Величайший Элвис в мире», в котором приняли участие 30 лучших трибьют-исполнителей Пресли со всего мира. Титул завоевал Шон Клуш из Питтстона, штат Пенсильвания, известный как «самое близкое существо к королю».
С 2007 года в Мемфисе проводится ежегодный конкурс исполнителей, отдающих дань уважения Элвису. Победитель получает приз в размере 20 000 долларов.
12 июля 2014 года казино Harrah's Cherokee Casino Resort в Северной Каролине установило мировой рекорд Гиннесса по количеству собравшихся подражателей Элвису — 895 человек.