Элвис Пресли: как жил король рок-н-ролла, секс-символ и кумир миллионов

Родители Элвиса, Верном и Глэдис, были представителями рабочего класса. У семьи было мало денег и поэтому супруги часто переезжали с места на место. Элвис был глубоко предан своим родителям, особенно матери, и воспитывался в сильной вере в Бога. Пресли посещал церковь Ассамблеи Бога со своими родителями, где большое влияние оказала на него музыка.

Пресли получил первую гитару в подарок от матери на свой 11-й день рождения в 1946 году и впервые почувствовал вкус музыкального успеха несколько лет спустя, когда выиграл конкурс талантов в средней школе Хьюмс в Мемфисе.

После окончания университета в 1953 году он сменил несколько мест работы. В том же году он записал свою первую демо-запись в студии, которая позже стала известна как Sun Studio. Вскоре Сэм Филлипс, владелец звукозаписывающего лейбла, решил взять молодого исполнителя под свое крыло. Вскоре Пресли начал гастролировать и записываться, пытаясь поймать свой первый большой рывок. That's All Right был первым синглом Пресли в 1954 году.