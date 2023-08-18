Элвис Пресли: как жил король рок-н-ролла, секс-символ и кумир миллионов

Какого роста был Элвис?

Рост Пресли варьируется в зависимости от источников, но обычно считается, что его рост составляет около 6 футов (180 см).

В армейских архивах указано, что его рост равен 6 футам, но в удостоверенных бумажных водительских правах, которые были проданы на аукционе в 2015 году, указано, что Пресли был ростом 5 футов 11 дюймов. Художник по костюмам, который работал с ним, также утверждал, что его рост чуть меньше 6 футов.

Любимые блюда Элвиса

Первой закуской Пресли был сэндвич с жареным арахисовым маслом и бананом. Его бывшая повариха Мэри Дженкинс Лэнгстон подробно описала процесс поиска идеального рецепта в документальном фильме Би-би-си 1996 года «Бургер и король».

По словам Присциллы Пресли, Элвис отверг первые пять попыток Лэнгстона приготовить сэндвич, прежде чем его отец предложил сначала поджарить хлеб. Это сработало, но Лэнгстону пришлось использовать по две палочки сливочного масла на каждые три бутерброда, которые заказал Пресли. Она сказала, что он будет просить это лакомство в любое время дня, включая середину ночи.

В том же документальном фильме говорилось, что любовь Пресли к еде восходит к его детству в Миссисипи. Его семья иногда ела белок, но больше всего он любил свиные ножки, листовую капусту и читлины.

Среди других блюд, которые Лэнгстон готовил для Пресли, — часто большими порциями, — были мясной рулет, чизбургеры, стейки, обжаренные с курицей, карамельные пирожные и банановый пудинг.

«Он сказал, что единственное, от чего в жизни он получал хоть какое-то удовольствие, — это еда», — сказал Лэнгстон.

Домашние животные Элвиса

У Пресли и его семьи было множество различных домашних животных. У Элвиса была индейка по кличке Боути, а его мать и отец разводили кур и свиней на землях, окружающих Грейсленд.

В какой-то момент у Элвиса была майна Берд, которую обучили повторять оправдания, почему певец не мог подойти к телефону. Пресли также владел несколькими лошадьми и собаками на протяжении всей своей жизни.

Пресли также купил шимпанзе по кличке Скэттер в 1961 году. Шимпанзе носил человеческую одежду и часто тусовался с Элвисом и его друзьями, но в конце концов им стало трудно управлять. Было известно, что он употреблял алкоголь и разгромил гримерки на съемочных площадках. Утверждается, что слуги Грейсленда настолько устали иметь дело с выходками Скэттера, что отравили его.