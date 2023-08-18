Сын офицера КГБ, творческий партнер Успенской и владелец американского клуба: жизнь и творчество певца Владислава Медяника

Биография исполнителя
Владислав Медяник входит в число легенд русского шансона. Певец всегда считал, что шансон — самая что ни на есть русская сюжетная песня, помогающая человеку найти выход в той или иной ситуации. Тексты его композиций пронзительны и приходятся по душе как старшему поколению, так и молодым людям.
Родился в семье офицера КГБ, был звездой ресторанов
Владислав родился в 28 января 1957 году в Красноярске в семье офицера КГБ и обычной учительницы. Музыкой заниматься мальчик не хотел, но и сопротивляться воле отца также не мог. Несколько лет подряд парень ходил в студию краевого хора, где поначалу отсиживался на галерке, но потом все-таки выбился в вокалисты.
Папа мальчика видел сына военным врачом, Владислав же собирался поступать в МГУ на зоолога. Но в процессе организовал музыкальный ансамбль и стал звездой городских ресторанов и танцплощадок.
Разгульный образ жизни привел к тому, что однажды хулиганистый Медяник с подругой влезли в чужую квартиру и унесли денег и ценностей на 40 тысяч рублей. Парень провел в колонии два года, подельница Алена — три.
Продюсер Юрий Кузнецов и певец Владислав Медяник. Фото: соцсети
Перепевал Вертинского и Розенбаума
Первый альбом «Песни с обочины» Медяник записал на обычный домашний магнитофон. Здесь присутствовали перепетые произведения Александра Вертинского, Александра Розенбаума. Следующую часть «Песни с обочины – 2» артист создавал уже на собственной студии.
После распада СССР исполнитель уехал за красивой жизнью в Америку. В 1991 году певец записал диск «Калифорния». Обложку к пластинке оформлял известный художник-иллюстратор Максим Шараев.
Последующий альбом «Шкурный вопрос» получил признание в русскоязычной среде Израиля, Германии, США и других стран.
Владислав Медяник и Александр Розенбаум. Фото: соцсети
Диском «Аллилуйя» занимался российский продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, поэтому здесь прослеживается влияние западных мелодий.
Но широкую популярность Владислав все же снискал. В Сети получил распространение хит «Мы волки», клипы на который представляют собой как концертные записи певца, так и подбор тематических фото.
Ролик с выступления Медяника, где вокалист исполняет композицию «Кабакам кабацкий дым», привлекает внимание тем, что на бэк-вокале у шансонье стоят молодые люди в монашеских рясах.
Диск «Пролито вино», который певец писал три года и выпустил в 2008 году, выдержан в лирическом стиле, без намека на хулиганство или блатной шарм.
Владислав Медяник. Фото: соцсети
В 2015 году певец презентовал альбом «Душа». Помимо сольных композиций на пластинке записаны дуэты: с Любовью Шепиловой — песня «Сквозь сигаретный дым», с Любовью Успенской — «Бродяга».
Немного позднее Медяник пополнил дискографию альбомом «Об истине» с произведениями на стихи Вячеслава Иванькова, небезызвестного преступного авторитета Япончика.
Медяник дружит и сотрудничает со многими коллегами, в числе которых Александр Маршал, Катя Огонек, Михаил Шуфутинский и Настасья Самбурская.
Бизнес в США
Спустя несколько лет, уже став успешным, певец выкупил на Брайтон-бич убыточное заведение «Голубая лагуна» и превратил в популярное место отдыха. Ресторан назывался «Северный», по творческому псевдониму широко известного исполнителя городского фольклора Аркадия Звездина.
Владислав Медяник на сцене. Фото: соцсети
Знаменитость также владеет в Москве развлекательным центром «Соло» — комплексом из кафе, караоке, ресторана и кальянной.
Личная жизнь шансонье
Владислав говорит, что личная жизнь — это гастроли, и в ее детали не вдается. Дочь Катя родилась, когда музыкант в 90-е годы жил в США. Там девушка и осталась, училась в Нью-Йоркском университете на юриста, но не забывала приезжать в Россию.
Как признавался певец, с годами пришло понимание, что американская страница в биографии оказалась лишней. Владислав в интервью иногда сокрушается на эту тему. Сейчас Медяник живет в подмосковной Малаховке.
«Если бы отмотать жизнь назад, не уезжал бы. Где родился, там и пригодился», — отмечал певец.
Владислав Медяник и Любовь Успенская. Фото: соцсети
Владислав Медяник сейчас
Новый виток успеха подарил шансонье сингл «Тяжело седому пацану». Весной 2021 года вышел одноименный клип, в котором появились другие известные личности, в числе которых сенатор и спортсмен Александр Карелин. По сюжету ролика взрослые мужчины в какой-то момент забывают о годах и превращаются в резвящихся и веселых мальчиков.
Владислав продолжает давать концерты. Большая часть их проходит в небольших клубах и ресторанах, Медяник доволен тем, что нашел свою публику. А широкая аудитория получила возможность насладиться талантом артиста благодаря шоу «Голос 60+».