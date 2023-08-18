Сын офицера КГБ, творческий партнер Успенской и владелец американского клуба: жизнь и творчество певца Владислава Медяника

Биография исполнителя

Владислав Медяник входит в число легенд русского шансона. Певец всегда считал, что шансон — самая что ни на есть русская сюжетная песня, помогающая человеку найти выход в той или иной ситуации. Тексты его композиций пронзительны и приходятся по душе как старшему поколению, так и молодым людям.

Родился в семье офицера КГБ, был звездой ресторанов

Владислав родился в 28 января 1957 году в Красноярске в семье офицера КГБ и обычной учительницы. Музыкой заниматься мальчик не хотел, но и сопротивляться воле отца также не мог. Несколько лет подряд парень ходил в студию краевого хора, где поначалу отсиживался на галерке, но потом все-таки выбился в вокалисты.

Папа мальчика видел сына военным врачом, Владислав же собирался поступать в МГУ на зоолога. Но в процессе организовал музыкальный ансамбль и стал звездой городских ресторанов и танцплощадок.

Разгульный образ жизни привел к тому, что однажды хулиганистый Медяник с подругой влезли в чужую квартиру и унесли денег и ценностей на 40 тысяч рублей. Парень провел в колонии два года, подельница Алена — три.