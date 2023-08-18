Бурная жизнь и неожиданная смерть Лизы Мари Пресли

Последние новости: причина смерти

Лиза Мари Пресли умерла в январе 2023 года в возрасте 54 лет. Согласно отчету о вскрытии, опубликованному в июле 2023 года, причиной смерти стала непроходимость тонкой кишки. Офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес заявил, что непроходимость была вызвана рубцовой тканью, которая образовалась после бариатрической операции Пресли несколько лет назад.

Кем была Лиза Мари Пресли?

Певица Лиза Мари Пресли была единственной дочерью Элвиса Пресли и Присциллы Пресли. Ее жизнь с раннего возраста была довольно трагичной. Лизе Мари было всего девять лет, когда умер ее отец. Она бросила школу и связалась с плохой компанией.

Позже Пресли обратилась к соул-музыке и выпустила три альбома, начиная с To Whom It May Concern в 2003 году. Она была замужем четыре раза, включая кратковременные браки с Майклом Джексоном и Николасом Кейджем, и имела четверых детей. Самая знаменитая из наследников Лизы Мари - актриса Райли Кио.