Бурная жизнь и неожиданная смерть Лизы Мари Пресли

Дети

У Пресли было четверо детей: Даниэль Райли и Бенджамин от мужа Дэнни Кио и близнецы Харпер и Финли от Майкла Локвуда.

Даниэль Райли Кио, более известная под сценическим псевдонимом Райли Кио, родилась в мае 1989 года. Бывшая модель, Райли сделала успешную актерскую карьеру. Она появлялась в фильмах и телесериалах, включая «Безумный Макс: дорога ярости» (2015), «Логан Лаки» (2017), «Опыт подружки» и «Дейзи Джонс и шестеро» (2023).

Второй ребенок Пресли, Бенджамин Кио, родился в октябре 1992 года. Как и его родители, Бенджамин продолжил музыкальную карьеру, но так и не выпустил ни одного альбома. В июле 2020 года 27-летний Бенджамин покончил с собой.

«Моя жизнь и жизни трех моих дочерей, какой мы ее знали, были полностью взорваны и разрушены его смертью», — написала Пресли в эссе о горе в августе 2022 года.

Разнояйцевые близнецы Харпер и Финли Локвуд родились в октябре 2008 года. Во время борьбы Пресли за опеку над Майклом Локвудом Харпер и Финли были помещены под охрану бабушки — Присциллы Пресли.

Музыкальная карьера

Пока Пресли создавала свою семью, она также делала музыкальную карьеру. В 1992 году она записала свое первое демо. Однако отклонила контракт на запись, который ей предложили позже.

Пресли выпустила свой первый альбом To Whom It May Concern 8 апреля 2003 года. Альбом дебютировал на пятой строчке чарта Billboard 200 и был сертифицирован золотым в июне 2003 года. Now What, второй альбом Пресли, был выпущен 5 апреля 2005 года и дебютировал под девятым номером в Billboard 200. Альбом получил золотой сертификат в ноябре 2005 года.