Бурная жизнь и неожиданная смерть Лизы Мари Пресли

Последние новости: причина смерти
Лиза Мари Пресли умерла в январе 2023 года в возрасте 54 лет. Согласно отчету о вскрытии, опубликованному в июле 2023 года, причиной смерти стала непроходимость тонкой кишки. Офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес заявил, что непроходимость была вызвана рубцовой тканью, которая образовалась после бариатрической операции Пресли несколько лет назад.
Кем была Лиза Мари Пресли?
Певица Лиза Мари Пресли была единственной дочерью Элвиса Пресли и Присциллы Пресли. Ее жизнь с раннего возраста была довольно трагичной. Лизе Мари было всего девять лет, когда умер ее отец. Она бросила школу и связалась с плохой компанией.
Позже Пресли обратилась к соул-музыке и выпустила три альбома, начиная с To Whom It May Concern в 2003 году. Она была замужем четыре раза, включая кратковременные браки с Майклом Джексоном и Николасом Кейджем, и имела четверых детей. Самая знаменитая из наследников Лизы Мари - актриса Райли Кио.
Присцилла и Элвис Пресли с маленькой дочкой. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Лиза Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси, в семье Элвиса и Присциллы Пресли и росла в поместье своего отца в Грейсленде до четырехлетнего возраста, когда ее родители развелись.
Позже Пресли переехала со своей матерью в Лос-Анджелес. Даже несмотря на то что ее родители развелись, она продолжала встречаться с обоими, проводя время между Лос-Анджелесом и Мемфисом. Когда ей было девять лет, отец, Элвис Пресли, умер от очевидной сердечной недостаточности, связанной со злоупотреблением отпускаемыми по рецепту лекарствами. Она стала единственной наследницей его состояния, но официально не могла унаследовать его, пока ей не исполнится 20.
Будучи в средней школе, Пресли бросила учебу и начала злоупотреблять запрещенными наркотиками. В 17 лет ее отправили в реабилитационный центр.
Мужья
Пресли была замужем четыре раза в своей жизни. Среди ее мужей были Дэнни Кио, Майкл Джексон, Николас Кейдж и Майкл Локвуд.
Во время реабилитации Пресли познакомилась с рок-н-ролльным музыкантом Дэнни Кио. Пресли и Кио поженились 3 октября 1988 года. У пары было двое детей, Даниэль Райли и Бенджамин, Пресли и Кио развелись в 1994 году после шести лет брака.
Лиза Мари Пресли и Дэнни Кио. Фото: Global Look Press
Всего через 20 дней после завершения ее развода с Кио Пресли вышла замуж за Майкла Джексона, который, как сообщалось, сделал предложение по телефону всего через четыре месяца знакомства. Однако их отношения были недолгими, и Пресли подала на развод с Джексоном в январе 1996 года.
Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон. Фото: Global Look Press
В 2000 году она встретила Николаса Кейджа, будучи помолвленной с музыкантом Джоном Озайкой. Вскоре она разорвала помолвку с Озайкой, чтобы встречаться с Кейджем. Пара поженилась вскоре после этого на Гавайях 10 августа 2002 года, но развелась всего 108 дней спустя.
22 января 2006 года Пресли вышла замуж в четвертый раз, на этот раз за Майкла Локвуда, гитариста, продюсера и режиссера. Пара родила близнецов, Харпер и Финли, в октябре 2008 года. Несмотря на свой самый долгий брак, Пресли в конечном итоге подала на развод в 2016 году. Он был завершен в 2021 году после длительной борьбы за опеку.
Лиза Мари Пресли и Майкл Локвуд. Фото: Global Look Press
Дети
У Пресли было четверо детей: Даниэль Райли и Бенджамин от мужа Дэнни Кио и близнецы Харпер и Финли от Майкла Локвуда.
Даниэль Райли Кио, более известная под сценическим псевдонимом Райли Кио, родилась в мае 1989 года. Бывшая модель, Райли сделала успешную актерскую карьеру. Она появлялась в фильмах и телесериалах, включая «Безумный Макс: дорога ярости» (2015), «Логан Лаки» (2017), «Опыт подружки» и «Дейзи Джонс и шестеро» (2023).
Второй ребенок Пресли, Бенджамин Кио, родился в октябре 1992 года. Как и его родители, Бенджамин продолжил музыкальную карьеру, но так и не выпустил ни одного альбома. В июле 2020 года 27-летний Бенджамин покончил с собой.
«Моя жизнь и жизни трех моих дочерей, какой мы ее знали, были полностью взорваны и разрушены его смертью», — написала Пресли в эссе о горе в августе 2022 года.
Разнояйцевые близнецы Харпер и Финли Локвуд родились в октябре 2008 года. Во время борьбы Пресли за опеку над Майклом Локвудом Харпер и Финли были помещены под охрану бабушки — Присциллы Пресли.
Музыкальная карьера
Пока Пресли создавала свою семью, она также делала музыкальную карьеру. В 1992 году она записала свое первое демо. Однако отклонила контракт на запись, который ей предложили позже.
Пресли выпустила свой первый альбом To Whom It May Concern 8 апреля 2003 года. Альбом дебютировал на пятой строчке чарта Billboard 200 и был сертифицирован золотым в июне 2003 года. Now What, второй альбом Пресли, был выпущен 5 апреля 2005 года и дебютировал под девятым номером в Billboard 200. Альбом получил золотой сертификат в ноябре 2005 года.
Лиза Мари Пресли на сцене. Фото: Global Look Press
В 2007 году Пресли записала сингл In the Ghetto в качестве посмертного дуэта со своим отцом. Видеоклип, выпущенный на песню, достиг № 1 в iTunes и № 16 в чарте синглов Billboard, а все вырученные средства пошли на саентологическую благотворительность. Ее третий альбом, Storm and Grace, был выпущен в 2012 году.
В дополнение к своей музыкальной карьере Пресли была совладельцем имущества Элвиса Пресли вместе со своей матерью Присциллой и Национальным банком торговли. Она оставалась связанной с саентологией через свою мать, школу Apple School и реабилитационный центр Celebrity Center.
Лиза Мари Пресли с детьми. Фото: Global Look Press
Капитал Лизы Мари Пресли
Поразительно, но собственный капитал Пресли был оценен как отрицательный: 10 миллионов долларов на момент ее смерти, согласно данным Celebrity Net Worth.
После смерти Элвиса она стала единственной наследницей его состояния и официально унаследовала его в свой 25-й день рождения. Однако в декабре 2004 года она согласилась продать 85 процентов Elvis Presley Enterprises Inc. бизнесмену Роберту Ф.Х. Силлерману, основателю SFX Entertainment, примерно за 100 миллионов долларов. Сообщается, что по условиям соглашения она получила 53 миллиона долларов наличными и была освобождена от долгов наследства в размере 25 миллионов долларов.
В конце концов ее собственный капитал резко сократился. Во время слушания в суде в 2018 году на фоне ее развода с Локвудом Пресли заявила, что у нее долг более чем в 16 миллионов долларов, включая подоходный налог, счета по кредитной карте и просроченную ипотеку.
Лиза Мари Пресли с сыном Бенджамином Кио. Фото: Global Look Press
Последние дни и смерть
Последнее заметное публичное появление Пресли состоялось 10 января 2023 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в поддержку актера Остина Батлера, сыгравшего ее отца в биографическом фильме «Элвис». Похоже, ей было трудно спускаться по ступенькам и говорить во время интервью с репортером Extra Билли Бушем, что вызвало опасения по поводу ее здоровья.
Всего два дня спустя, 12 января 2023 года, Пресли скончалась в возрасте 54 лет в Калифорнии. Ранее сообщалось, что у нее случилась остановка сердца. В июле 2023 года в отчете о вскрытии говорилось, что непроходимость тонкой кишки вызвала у нее остановку сердца.
Она похоронена в Грейсленде, где 22 января также состоялась ее поминальная служба. Более 1000 человек собрались на лужайке перед домом, чтобы принять участие в мероприятии.
Имущественный спор
Вскоре после смерти Лизы Мари в январе 2023 года ее мать, Присцилла, подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, оспаривающий действительность завещания ее дочери, что вызвало временный раскол в семье Пресли.
Поправка 2016 года к завещанию заменила Присциллу и ее бывшего делового партнера Барри Сигела в качестве соучредителей трастового фонда вместе с детьми Лизы Мари, Райли и Бенджамином Кео. Присцилла утверждала, что поправка не была должным образом засвидетельствована или нотариально заверена, содержала нетипичную подпись Лизы Мари и утверждала, что она не получила требуемого уведомления об изменении.
Лиза Мари Пресли. Фото: Global Look Press
Траст включал в себя контроль над имуществом Грейсленд и 15-процентную долю в Elvis Presley Enterprises. Согласно The Los Angeles Times, Лиза Мари владела особняком Грейсленд, костюмами, автомобилями, наградами и другим имуществом, когда-то принадлежавшим ее отцу Элвису.
16 мая 2023 года появились сообщения о том, что Присцилла и Райли Кео достигли мирового соглашения в споре. В июне стало известно, что Кио станет единственным попечителем поместья, а Присцилла получит нераскрытую единовременную выплату.
Также сообщалось, что Присцилла попросила место для захоронения рядом с Элвисом в Грейсленде, а это означало, что другие могилы необходимо будет переместить, чтобы разместить ее. Эта просьба была отклонена, но соглашение включало условие, что Кио разрешит Присцилле провести поминальную службу и место захоронения в саду для медитации вместе с ее бывшим мужем, дочерью Лизой Мари и остальными членами семьи.