Королева эпатажа и молодая поп-звезда: что известно о певице MARUV

Биография певицы
Под интригующим псевдонимом MARUV выступает молодая украинская певица Анна Корсун. Об артистке и ее творчестве стало известно еще до того, как она начала выступать сольно. Но прославилась девушка благодаря своим композициям и провокационным клипам.
С детства занималась вокалом, закончила два университета
Анна Попелюх (настоящее имя знаменитости) родилась 15 февраля 1992 года в Павлограде. В этом городе прошло ее детство. Девочка училась в общеобразовательных школах, посещала детскую музыкальную школу, где впервые проявила талант вокалистки.
В 18 лет Анна уехала в Харьков и поступила сразу в два ВУЗа — Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина и в Харьковский политехнический институт. На окончательный выбор девочки повлияло то, что в последнем оказалась развита самодеятельность, а руководство всячески оказывало поддержку творческой молодежи.
Аня Попелюх (MARUV) в детстве. Фото: соцсети
Девушка училась на факультете автоматики и приборостроения, жила в общежитии и бы настоящей отличницей. У артистки имеются два диплома о высшем образовании — по специальности «радиофизика и электроника» и «специалист в сфере интеллектуальной собственности».
Создание группы и творческие поиски
Анна практически сразу окунулась в творческую жизнь Харькова. Как и многие студенты, участвовала в конкурсах, знакомилась с другими музыкантами. Вскоре Аня и ее друзья решили собрать группу.
Поначалу это был обычный студенческий коллектив. Но в 2013 году ребята вышли на новый уровень и стали выступать под названием The Pringlez. Ребята исполняли хиты западных знаменитостей. Лидером группы и вокалисткой стала Анна, которая продолжала пытать счастье в вокальных конкурсах.
Вскоре завоевали первое место на конкурсе Pepsi Stars of Now, после чего стали писать и исполнять авторские песни в жанре поп-рок. Группа быстро стала популярной, и уже в 2015 году ребятам выпала честь представить Украину на популярном конкурсе «Новая волна» в Сочи.
В 2016 году звезда написала зажигательную песню Easy to love, с которой группа подала заявку на участие в национальном отборе «Евровидение-2016». Результатом стал выход в полуфинал. В 2017 году солистка решила переехать из Харькова в Киев.
Певица MARUV. Фото: соцсети
В столице красавица начала творческую жизнь с чистого листа. Сначала она поменяла состав музыкантов в коллективе, а потом и вовсе изменила название на MARUV, объявив новую группу наследником группы The Pringlez. Изменились и тексты песен.
Участники команды во главе с Анной решили оставить старый стиль и найти нечто новое – современное и востребованное. В мае 2017 года ребята выпустили дебютный альбом Stories. В него вошли семь треков на украинском, русском, английском языках. Чуть позже Анна стала участницей вокального реалити-шоу «X-фактор» (Украина), но до финала не дошла.
В это же время артистка заявила, что MARUV – это не группа, а творческий псевдоним, под которым она будет выступать сольно.
Летом 2018 года вышел клип на новую композицию Focus on me, после которого поклонники получили подробное представление о новой музыке и провокационном имидже артистки.
Певица MARUV. Фото: соцсети
Сольное творчество и сотрудничество с российскими и зарубежными артистами
В сентябре после сингла I Used To Cry, вышел новый альбом MARUV Black Water. В 2018 году Корсун рассказала журналистам, что готовит несколько дуэтов с зарубежными исполнителями, хочет организовать суперсовременную студию и отправиться в большой концертный тур, в том числе по России.
В начале 2019 года MARUV победила на национальном отборе «Евровидения-2019». Девушка была признана безоговорочной победительницей. Но спустя два дня девушка сообщила, что была вынуждена отказаться от столь почетной миссии.
Как оказалось, члены правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины подготовили договор для артистки, в котором, помимо отказа от гастролей в России, был еще ряд спорных обязательств. Певица отказалась, заявив, что не приемлет цензуры в творчестве.
Летом 2019 года MARUV выпустила первый трек на русском языке «Между нами». В октябре исполнительница порадовала коллег оригинальным дуэтом: трек «По льду» вместе с ней записал рэпер из Казахстана Jah Khalib. Композиция пополнила новый альбом певца «Выход в свет».
В начале 2020 года MARUV заглянула в гости к резидентам Comedy Club. Девушка рассказала им об очередной коллекции одежды и попыталась научить Павла Волю своим фирменным движениям на сцене. Также Анна посетила Москву с концертом.
Певица MARUV с наградой в руках. Фото: соцсети
Весной 2021 года артистке выпала честь поработать с российским поп-королем. Филипп Киркоров в клипе MARUV «Комильфо» предстал в неожиданном образе — в инвалидной коляске. Анна же своему амплуа соблазнительницы изменять не стала.
Личная жизнь исполнительницы
Личная жизнь девушки всегда шла параллельно творческой. С будущим мужем Александром Корсуном брюнетка познакомилась еще в Харькове, когда работала в караоке-клубе.
По словам девушки, роман был настолько страстным, что «бойфренд лез к ней в общежитие по водосточной трубе». Сегодня Александр является PR-менеджером проекта MARUV.
В 2018 году исполнительница презентовала фанатам собственную коллекцию одежды, выдержанную в провокационном стиле. Прозрачные блузки, короткие юбки, блестящие аксессуары, соблазнительные боди. Коллекция вызвала неоднозначную реакцию и поклонников звезды.
MARUV и Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Новости о беременности артистки регулярно появляются в прессе. В апреле 2021 года певица вместе с мужем посетила одну из российских передач. В гримерке перед выходом в эфир звезда сделала пару снимков, на которых супруг нежно обнимал ее живот. Поклонники начали шептаться, что артиста ждет малыша.
В феврале 2022 года MARUV рассказала о своей беременности. Новостью она поделилась в день своего рождения. На поздних сроках, судя по просочившимся в Сеть снимкам, певице было сложно даже передвигаться самостоятельно. Поклонники, увидев кумира в таком уставшем виде стали подозревать, что со здоровьем у артистки проблемы. Осенью певица стала мамой, но не сообщила ни пол, ни имя ребенка.
MARUV и ее муж Александр Корсун. Фото: соцсети
Певица сейчас
Зимой 2022 года певица поставила свою карьеру на паузу и отменила гастрольный тур по городам США. Вызвано это было, в том числе, беременностью и переживаниями о здоровье будущего малыша. Своими мыслями по этому поводу артистка делилась в соцсетях.