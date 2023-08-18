Королева эпатажа и молодая поп-звезда: что известно о певице MARUV

Биография певицы

Под интригующим псевдонимом MARUV выступает молодая украинская певица Анна Корсун. Об артистке и ее творчестве стало известно еще до того, как она начала выступать сольно. Но прославилась девушка благодаря своим композициям и провокационным клипам.

С детства занималась вокалом, закончила два университета

Анна Попелюх (настоящее имя знаменитости) родилась 15 февраля 1992 года в Павлограде. В этом городе прошло ее детство. Девочка училась в общеобразовательных школах, посещала детскую музыкальную школу, где впервые проявила талант вокалистки.

В 18 лет Анна уехала в Харьков и поступила сразу в два ВУЗа — Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина и в Харьковский политехнический институт. На окончательный выбор девочки повлияло то, что в последнем оказалась развита самодеятельность, а руководство всячески оказывало поддержку творческой молодежи.