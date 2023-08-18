Из вторых ролей в главные: как Илья Шляга стал заметным для режиссеров и полюбился зрителю

Актер Илья Шляга еще в детстве открыл в себе талант к эффектному и точному перевоплощению. Поэтому свою жизнь он намеревался связать с кино. И сделал это.
Детство и юность
Артист Илья Шляга родился 5 мая 1990 года в Северодвинске. У актера есть сестра Варвара, которая стала профессиональным фотографом.
Уже в школьном возрасте Шляга проявлял свои творческие черты. Он занимался в драматическом кружке. И однажды после выступления ректор театрального училища оценил талант Ильи и посоветовал осваивать актерскую профессию глубже.
Но Илья Шляга уехал после школы в Санкт-Петербург и стал поступать в Политехнический ВУЗ. И все-таки душа артиста тянулась к другому. Поэтому после зачисления в университет Илья поехал на вступительные экзамен в Театральный институт имени Бориса Щукина. И поступил.
Илья Шляга с партнершей по сцене. Фото: кадр из фильма «Вьюга»
Роли в театре и кино
Шляга сделал свой экранный дебют еще до окончания Щукинского училища в 2010 году. Ему досталась роль в картине «Любовь и прочие глупости». А через год Шляга присоединился к труппе Московского театра юного зрителя. Вместе с этим артист стал играть в спектаклях «Та самая Дульсинея», «Зеленая птичка» и «Четвероногая ворона».
Первое время Илье доставались незначительные роли вроде второстепенных героев в «Измене», «Пыльной работе» и «Дневнике доктора Зайцевой – 2».
Но одна второстепенная роль помогла Шляге раскрыться как актер по-новому. После этого артиста заметили режиссеры. В 2014 году Шляга сыграл в мелодраме «Любовь и Роман».
Он исполнил роль сына главных героев. По сценарию герой Шляги влюбляется в дочь бывшего жениха своей матери. Сразу после этого Илья Шляга получил главную роль в фильме «Вьюга».
Илья Шляга. Фото: кадр из сериала «Дневники Доктора Зайцевой»
А во время съемок приключенческого детектива «Опекун» Илья Шляга получил опыт, который научил его быть внимательнее на площадке и адекватно оценивать свои возможности.
Дело в том, что Шляга решил выполнять трюки без каскадера и слегка травмировал съемочную команду.
Во втором сезоне детективной комедии «Балабол» Шляга сыграл Василия Карандышева, также известного как Кузнечик. Илья Шляга в этой роли заменил Вадима Дорофеева, который умер. Партнером по фильму актера стала Мария Пирогова.
Илья Шляга также принял участие и в мелодраме «Женский детектив».
В сентябре 2020 года Илья Шляга вновь появился в очередной части «Балабола».
Илья Шляга. Фото: кадр из фильма «Балабол-3»
В четвертом сезоне «Балабола» Шляга исполнил трюк без каскадера. Но в этот раз артист готовился к такому событию три месяца.
Личная жизнь
Раньше Илья Шляга и Мария Дорогова (Ватаци) состояли в отношениях. Но потом артист влюбился в коллегу - Пелагею Невзорову. Артист не скрывает, что не женат и не имеет детей.