Из вторых ролей в главные: как Илья Шляга стал заметным для режиссеров и полюбился зрителю

Актер Илья Шляга еще в детстве открыл в себе талант к эффектному и точному перевоплощению. Поэтому свою жизнь он намеревался связать с кино. И сделал это.

Детство и юность

Артист Илья Шляга родился 5 мая 1990 года в Северодвинске. У актера есть сестра Варвара, которая стала профессиональным фотографом.

Уже в школьном возрасте Шляга проявлял свои творческие черты. Он занимался в драматическом кружке. И однажды после выступления ректор театрального училища оценил талант Ильи и посоветовал осваивать актерскую профессию глубже.

Но Илья Шляга уехал после школы в Санкт-Петербург и стал поступать в Политехнический ВУЗ. И все-таки душа артиста тянулась к другому. Поэтому после зачисления в университет Илья поехал на вступительные экзамен в Театральный институт имени Бориса Щукина. И поступил.