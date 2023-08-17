Строил любовь с Арнтгольц, чуть не женился на Поверенновой, но ушел к другой: как сложилась личная жизнь звезды сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко

В кино Руденко сыграл в 13 лет, его позвали на пробы в фильм Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». Он исполнил роль Митрофана, причем, довольно сложную – сыграл полную противоположность себя.

Также молодой актер помог маме в антрепризе «Воительница», который надо было спасать в форс-мажорных обстоятельствах.

Мама очень хотела, чтобы сын пошел по ее стопам. И он прислушался, поступил сразу в несколько театральных, но выбрал Щукинское училище, в котором в своем время мечтали учиться родители Руденко, но не удалось.