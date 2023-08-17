Строил любовь с Арнтгольц, чуть не женился на Поверенновой, но ушел к другой: как сложилась личная жизнь звезды сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко

Актер Анатолий Руденко родился 7 октября 1982 года в московской актерской семье. Его мать Любовь Руденко – советская и российская актриса театра и кино, растила сына вместе со вторым мужем, актером Кириллом Макеенко. Лишь в зрелом возрасте Анатолий узнал, что он – не его родной отец.
Анатолий Руденко в детстве. Фото: соцсети
Даже в паспорте у Анатолия Руденко указано отчество Кириллович. Но мужчина, которого он всю жизнь считал своим родным отцом - его отчим. А биологический родитель актера – звезда кино Александр Мартынов. Мужчина оставил жену и новорожденного ребенка, и его усыновил другой. Эта новость шокировала Анатолия. Но наладить связь с отцом по крови он не стремился.
Александр Мартынов в фильме "Военно-полевой роман". Фото: Global Look Press
Все детство Анатолий провел за кулисами театра им.В.Маяковского и на съемочных площадках «Мосфильма», где трудилась его мать. Этот факт способствовал не только раннему появлению юноши на экране, но и определил его профессию.
Анатолий Руденко в фильме "Привет, дуралеи". Кадр из фильма
В кино Руденко сыграл в 13 лет, его позвали на пробы в фильм Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». Он исполнил роль Митрофана, причем, довольно сложную – сыграл полную противоположность себя.
Также молодой актер помог маме в антрепризе «Воительница», который надо было спасать в форс-мажорных обстоятельствах.
Мама очень хотела, чтобы сын пошел по ее стопам. И он прислушался, поступил сразу в несколько театральных, но выбрал Щукинское училище, в котором в своем время мечтали учиться родители Руденко, но не удалось.
Анатолий Руденко в юности. Фото: соцсети
В 2004 году он окончил вуз, и его призвали отдать долг родине. Начинающему актеру не пришлось отказываться от сцены – он был зачислен в Театр Российской армии, где успел сыграть в спектакле «Школа любви».
Анатолий Руденко в армии. Фото: соцсети
Кинокарьера
Активно сниматься в кино Руденко стал еще в студенчестве. Он сыграл в сериале «Простые истины» в 1999 году, где его экранной возлюбленной стала Татьяна Арнтгольц, затем в «Воровке» (2001), «Каменской-2» (2002), драмах «Пятый ангел» (2003) и «Бедная Настя» (2003). Это были небольшие, но знаковые для начинающего актера роли – на них он оттачивал свое мастерство.
Анатолий Руденко в сериале "Две судьбы". Кадр из сериала
Настоящей знаменитостью Руденко стал после съемок в сериале Две судьбы». Актер сыграл Петра Юсупова, появившегося и во втором, и в третьем сезоне. От своего персонажа Анатолий остался не в восторге, хотя все вокруг были от него без ума.
Следующие главные роли не заставили себя ждать. Блондин ростом 188 см и весом 82 кг получал в основном предложения сыграть положительных персонажей – оказался заложником своей внешности. Это были проекты «Ангел-хранитель» (2006), «И все-таки я люблю…» (2008), «Две судьбы-4. Новая жизнь» (2008), «Мой» (2009), «Сердце не камень» (2012).
Анатолий Руденко в сериале "И все-таки я люблю". Кадр из сериала
С годами популярность актера лишь росла, а количество его проектов ежегодно порой доходило до десяти. Талантливый и трудолюбивый Руденко понравился и режиссерам, и зрителю.
Довелось Руденко на съемках сыграть персонажей в форме. Для ленты «Берега моей мечты» (2013) актер перевоплотился в морского офицера. В сериале «Последний мент» (2015) стал полицейским, в детективе «Дело следователя Никитина» (2012) – следователем, в проекте «Правда Саманты Смит» (2016) – агента ФБР.
Анатолий Руденко в сериале "Разведчицы". Кадр из сериала
Но все-таки мелодрам в фильмографии Руденко больше. И снимается в них он по-прежнему с охотой: «Никогда не говори «никогда» (2019), «День святого Валентина» (2020), «И расцвел подсолнух» (2021), «Свадебные хлопоты» (2021).
Личная жизнь
Анатолий никогда не испытывал недостатка женского внимания. Еще в студенчестве он состоял в отношениях с сокурсницей Ольгой Семиной, которая сыграла в сериале «Бедная Настя», но недолго.
Ольга Семина. Фото: Global Look Press
Привлекательный блондин Руденко стал пользоваться еще большей популярностью у противоположного пола, когда прославился. Ярким был роман с Татьяной Арнтгольц, с которой актер познакомился на площадке «Простых истин» в 2000-м, признался ей в чувствах, и они стали встречаться.
Анатолий Руденко и Татьяна Арнтгольц. Кадр из сериала "Простые истины"
Актеры были вместе 2 года и даже планировали свадьбу. Но рост популярности обоих, огромное количество проектов и плотные рабочие графики все сильнее отдаляли их друг от друга. Тогда звезды приняли решение расстаться. Причем, инициатором выступил Руденко – он признался, что спровоцировал расставание конфликтом, так как чувствовал, что не готов к семье.
Дарья Повереннова и Анатолий Руденко. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
Следующий роман Руденко расстроил его маму. На съемках сериала «Ангел-хранитель» он познакомился с актрисой Дарьей Поверенновой, которая оказалась на 10 лет старше него. Вопреки желанию матери Анатолия, Руденко встречался с избранницей целых 4 года и даже планировал свадьбу. Но на очередных съемках повстречал другую.
Анатолий Руденко и Елена Дудина. Фото: Global Look Press
В 2010 году Руденко стал работать в сериале «Когда закончилась война», где была задействована актриса Елена Дудина. Устоять возникшему чувству было сложно обоим, к тому же, они были несвободны. Но сердцу не прикажешь, и, по слухам, Повереннова долго не могла простить Анатолию его поступок.
«Разговор о расставании длился три дня. Если бы я думал головой, а не чувствами, то к этому вообще бы не привел. Просто я увидел, как мучается близкий и любимый человек. Мне было больно это видеть, но понимал, что объективно встретил другую.
Это мини-убийство. По большому счету я совершил убийство человека, с которым жил, которого любил. Но я встретил Лену и понял, что она моя судьба», - рассказывал впоследствии в интервью YouTube-шоу «PROжизнь» актер.
Руденко и Дудина поженились в 2011 году в Италии. Это была камерная свадьба с участием только близких и родных, после которой молодожены отправились на Мальдивы. В 2012 году у них родилась дочка Милена.
Анатолий Руденко с дочкой Миленой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Сегодня Руденко не только успешно снимается в кино, но и является приглашенным актером в нескольких театрах. В 2020 году на сцене МХАТ им. М.Горького состоялась премьера пьесы «Нюрнбергский вальс» с участием Руденко и Елизаветы Арзамасовой в главных ролях.
Анатолий Руденко и Елизавета Арзамасова в пьесе «Нюрнбергский вальс». Фото: Global Look Press