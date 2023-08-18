Дочь легендарного певца, бывший пресс-секретарь Юдашкина и многодетная мама: биография Натальи Раппопорт-Кобзон

Биография знаменитости
Наталья Раппопорт-Кобзон — дочь знаменитого советского и российского эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона. Наследница артиста состоит в счастливом браке и воспитывает четверых детей от бизнесмена и миллионера Юрия Раппопорта. Красавица вместе со своей мамой Нелли продолжает чтить память знаменитого певца и делиться архивными фото семьи.
Воспитывалась няней и училась в Калифорнии
Наталья Кобзон родилась 7 декабря 1976 года в семье знаменитого эстрадного исполнителя. Из-за постоянных гастролей отца и разъездов матери Нелли Кобзон, Наташа росла с няней в доме бабушки из Рязанской области и с детства привыкала обходиться без помощи родителей.
После нескольких лет, проведенных в дошкольном учебном заведении, звездную наследницу, страдавшую искривлением позвоночника, определили в специализированный интернат. Потом девочка стала учиться в частной гимназии в Калифорнии. Она с трудом адаптировалась к новой стране с ее ценностями и правилами.
Однако вскоре, благодаря высокой квалификации преподавателей ранчо и бассейну, Наташа быстро привыкла к Америке и чувствовала себя как рыба в воде.
Нелли Кобзон, Иосиф Кобзон с детьми Натальей и Андреем. Фото: соцсети
Окончив школу с отличными оценками, дочь Иосифа Кобзона продолжила образование в Бельгии. Однако, когда знаменитому отцу отказали в получении иностранной визы, в знак протеста Наташа покинула престижный университет.
Вскоре девушка вернулась в Россию и практически сразу поступила в Московский государственный институт международных отношений и со знанием испанского, английского и французского выбрала политологию как основной предмет.
Начало карьеры
В середине 1990-х годов талантливая девушка стала пресс-секретарем российского модельера Валентина Юдашкина. Она целыми днями работала с журналистами и маркетологами. А затем неожиданный поворот в личной жизни заставил ее заниматься бизнесом в Австралии. В течение нескольких лет Наталья жила то во Франции, то в Англии, то в Испании.
Нелли и Иосиф ведут дочь Наташу в первый класс. Фото: соцсети
Роман с бизнесменом и рождение детей
В 1990-х годах Нелли и Иосиф приложили немалые усилия для того, чтобы обустроить личную жизнь умницы и красавицы-дочки Натальи. Заботливые родители познакомили девушку с предпринимателем Юрием Раппопортом Наташа начала с ним встречаться, приняв за шутку родительский каприз.
К слову, Юрий уже был женат дважды и являлся отцом троих детей. Через семь дней после первого свидания дочь Кобзона получила статус счастливой и перспективной невесты. Позже состоялась пышная свадьба в присутствии более 800 гостей.
Муж оказался добрым и любящим человеком. Некоторое время он оставался в Москве с женой, но потом было принято решение уехать за границу, чтобы растить детей. У пары есть сын и три дочери, которых назвали иностранными именами: Ален-Джозеф, Орнелла-Мария, Идель и Мишель.
Наталья Раппопорт-Кобзон со своими дочками. Фото: соцсети
Юрий создал максимально комфортную атмосферу для своей избранницы и поддерживал каждую ее идею. С подачи Натальи средняя дочь Раппопортов начала участвовать с дедом в концертах и спектаклях, а младшая заявила бабушке, что она будущая модель и актриса.
Другим желанием наследницы народного артиста до сих пор являются частые визиты на родину. Наталья на территории дачи в подмосковной Баковке любит бывать с мамой и проводить время в кругу друзей.
Нелли Кобзон и Иосиф Кобзон с любимыми внуками. Фото: соцсети
В начале января 2022 года выяснилось, что внучка Иосифа Кобзона Идель вышла замуж. Серию кадров с праздника девушка подписала так: «Великолепное начало 2022 года». Об избраннике известно, что его зовут Рафаэль Броди и он юрист. На данный момент пара живет в Мельбурне.
Смерть знаменитого отца
Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года. В сентябре следующего года Наталья вместе с матерью и дочерью побывала на мемориальном вечере в честь великого эстрадного исполнителя, а также посадила оливковое дерево у входа в престижный сочинский отель.
Нелли Кобзон (слева) и Наталья Раппопорт-Кобзон на открытии памятника Иосифу Кобзону. Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Тогда любопытные журналисты узнали, что семья начала работу над книгой об исполнителе и тревожилась за судьбу офиса, расположенного в реконструируемой гостинице, поэтому забрала оттуда вещи Кобзона для их сохранности.
В сентябре 2021 года в Москве состоялось открытие музея Иосифа Кобзона. Местом памяти стал Институт театрального искусства, носящий имя певца. В числе первых, кто оценил и увидел экспозицию, стали Нелли Кобзон и Наталья Раппопорт.
Наталья Раппопорт-Кобзон (нижний ряд, вторая слева) с мамой Нелли Кобзон и дочками. Фото: соцсети
Наталья Раппопорт сейчас
Сейчас дочь эстрадного исполнителя занимается карьерой и вместе с мамой старается сохранить память об ушедшем любимце миллионов. Осенью 2022 года в Сеть выложили фото особняка певца, в котором вдова до сих пор хранит коллекцию картин, оружие, редкие вещи, собранные мужем при жизни.