Дочь легендарного певца, бывший пресс-секретарь Юдашкина и многодетная мама: биография Натальи Раппопорт-Кобзон

Биография знаменитости

Наталья Раппопорт-Кобзон — дочь знаменитого советского и российского эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона. Наследница артиста состоит в счастливом браке и воспитывает четверых детей от бизнесмена и миллионера Юрия Раппопорта. Красавица вместе со своей мамой Нелли продолжает чтить память знаменитого певца и делиться архивными фото семьи.

Воспитывалась няней и училась в Калифорнии

Наталья Кобзон родилась 7 декабря 1976 года в семье знаменитого эстрадного исполнителя. Из-за постоянных гастролей отца и разъездов матери Нелли Кобзон, Наташа росла с няней в доме бабушки из Рязанской области и с детства привыкала обходиться без помощи родителей.

После нескольких лет, проведенных в дошкольном учебном заведении, звездную наследницу, страдавшую искривлением позвоночника, определили в специализированный интернат. Потом девочка стала учиться в частной гимназии в Калифорнии. Она с трудом адаптировалась к новой стране с ее ценностями и правилами.

Однако вскоре, благодаря высокой квалификации преподавателей ранчо и бассейну, Наташа быстро привыкла к Америке и чувствовала себя как рыба в воде.