Драки и провокации: чем запомнилась зрителям «Дома-2» Анна Мадан

Несмотря на то, что экс-участница шоу «Дом-2» Анна Мадан не стремилась к славе, она ее нашла. На проект молдаванка пришла ради парня, которого сравнила с элитной недвижимостью. Но в итоге стала возлюбленной брата Алишера Моргенштерна*.

Детские годы

27-летняя Анна ранние годы провела на Сахалине. Семью Мадан не назовут образцовой. Мать Анны злоупотребляла алкоголем. А в один день и вовсе отдала дочь в приют.

Позже отец Мадан забрал девочку и отдал малышку к ее родной тете, которая жила в Кишиневе.