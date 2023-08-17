Драки и провокации: чем запомнилась зрителям «Дома-2» Анна Мадан

Несмотря на то, что экс-участница шоу «Дом-2» Анна Мадан не стремилась к славе, она ее нашла. На проект молдаванка пришла ради парня, которого сравнила с элитной недвижимостью. Но в итоге стала возлюбленной брата Алишера Моргенштерна*.
Детские годы
27-летняя Анна ранние годы провела на Сахалине. Семью Мадан не назовут образцовой. Мать Анны злоупотребляла алкоголем. А в один день и вовсе отдала дочь в приют.
Позже отец Мадан забрал девочку и отдал малышку к ее родной тете, которая жила в Кишиневе.
Анна Мадан до проекта «Дом-2». Фото: соцсети
Личная жизнь
Анна Мадан из-за нехватки материнской ласки и сложного детства не спешила замуж. Девушка стала работать менеджером по продаже элитной недвижимости. И постепенно развивала свои социальные сети. А потом будущая скандалистка «Дома-2» решила отправиться на «стройку любви».
«Дом-2»
Изначально Анна Мадан пришла за экс-возлюбленным Екатерины Скалон — Павлом Бабичем. Но он не заинтересовался Мадан. И тогда молдаванка переключилась на Павла Бебова. Но и с ним отношения у девушки не сложились.
Позже Анна Мадан сблизилась с Максимом Моргенштерном.
Анна Мадан и Максим Моргенштерн. Фото: соцсети
Максим прославился тем, что всегда был в компании девушек. Но это не отпугнуло Мадан.
Флирт Моргенштерна с другими участницами шоу приводил к дракам Мадан. Анна Мадан успела подраться с Яной Захаровой, Аленой Рапунцель, Марсиагой и Адрианой Утиной.
Последняя и вовсе получила серьезные травмы после конфликта с Мадан. Из-за этого Анне пришлось покинуть проект. Потому что продюсеры «Дома-2» не хотели поощрять рукоприкладство участников.
Яна Захарова, Алена Рапунцель, Марсиага и Адриана Утина. Фото: соцсети
Хотя Мадан и пришлось покинуть проект, ей удалось поучаствовать в обновленном «Доме-2». Весной 2021 года телеканал «Ю» запустил показ проекта со «старичками» и «новичками». Наряду с Глебом Жемчуговым и Надеждой Ермаковой в шоу вернулись и Максим Моргенштерн с Анной Мадан.
Долгожданное предложение
За пределами «Дома-2» на свадьбе Евгения Ромашова Максим Моргенштерн сделал Анне Мадан предложение руки и сердца. Экс-участница шоу согласилась.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента