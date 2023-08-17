Многогранный поэт-пранкер, звезда YouTube: кто такой мастер слова Дмитрий Кравченко

Дмитрий Кравченко - российский писатель и поэт. Но, кроме этого, он еще YouTube-блогер, актер театра и кино, сценарист, а также мастер спорта по греко-римской борьбе. Многогранный человек, поклонники которого удивляются - когда только он все успевает!
Спортивное детство
Дмитрий родился 6 мая 1991 года в Армавире, в семье инженеров. Его отец Виталий Анатольевич увлекался греко-римской борьбой и боксом. Свои увлечения он привил и сыну.
В 5 лет мальчик начал заниматься карате, в 14 сдал норматив кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе, в 17 вошел в сборную Ростовской области, а через семь лет, блестяще выступив на чемпионате Южного федерального округа, получил звание мастера спорта и попал в сборную России по борьбе.
Спортивный парень также увлекался волейболом, футболом и шахматами, но после окончания школы сменил эти игры на игру в театре. Поступив в Ростовский государственный экономический университет, Кравченко начал выступать на сцене студенческого культурного центра.
Дмитрий Кравченко. Фото: соцсети
Поэтический талант проснулся в нем еще в детстве. Но развивать его литератор начал в 16 лет, вместе с переездом в Ростов-на-Дону. Этот город вдохновил парня не только на спортивные победы, но и на творческие искания. Кстати, свой первый роман Кравченко назвал «Ростовская сага».
В 18 лет Дмитрий начал мелькать на поэтических конкурсах, а затем организовал собственный проект «Литературная гостиная», собрав вместе многообещающих региональных поэтов.
Творческая карьера
К 2016 году молодой поэт закончил аспирантуру РГЭУ, параллельно выучился на актерских курсах при Ростовском независимом драматическом театре и поработал ведущим на канале «Дон-ТР». Тогда же его пригласили поучаствовать в постановке поэтического спектакля в Российском академическом молодежном театре.
В дальнейшем Кравченко выступал на сцене Ростовского драмтеатра имени Горького, сыграв роль Варенухи в «Мастере и Маргарите» и Поручика в «Принцессе цирка». Молодой человек окончательно осознал себя в творчестве, а не в экономике. И следующее образование отправился получать в Москву - во ВГИК имени Герасимова, на сценарный факультет.
В 2018-м на фестивале «Зеленый листок» Кравченко выиграл грант на публикацию собственной книги, а затем отметился на литературных мероприятиях «Городская Лира», «Филатов Фест», «Мельница», «Вехи победы», «Хватит стихам пылиться на полках!»
С 2019-го он с головой ушел в сценарную работу, получив должность на канале НТВ. Там он поучаствовал в запуске автомобильных программ «Первая передача» и «Главная дорога». Также Дмитрий выступил гостем телешоу «Ночь» и «Сто к одному».
Театральный и телевизионный опыт он совместил, начав сниматься в «Ералаше», затем сыграл эпизодическую роль в фильме «Девочки не сдаются» с Любовью Толкалиной. Потом ему достались небольшие роли в популярных сериалах «СеняФедя», «СашаТаня», «Воронины», «Содержанки», «Гусар» и «Анатомия убийства».
В 2020-м Кравченко вошел в состав Союза российских писателей, а через год стал директором по связям с общественностью в издательстве «Стеклограф». Кроме романа «Ростовская сага» (2021), у него вышло шесть сборников стихов.
Актер и поэт смог проявить себя еще и как блогер. У него есть Telegram-канал, где публикуются свежие стихотворения, дзен-канал для статей, рассказов и отрывков из романа, а с 2022 года писатель еще и покоряет YouTube.
Дмитрий собрал 50-тысячную аудиторию зрителей, устраивая поэтические пранки в видеочате: притворяясь деревенщиной, он предлагает незнакомым людям послушать его творчество, а затем поражает их филигранной декламацией и поставленным голосом.
Среди других талантов Кравченко можно отметить фехтование, умение кататься на коньках и на лыжах, игру на гитаре и даже стендап. Сейчас он ездит по стране со своими поэтическим концертами и озвучивает аудиокниги.
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Дмитрий Кравченко. Фото: соцсети
Интересные факты
Рост бывшего спортсмена составляет 190 сантиметров при весе в 110 килограммов.
У писателя есть официальная благодарность от ростовских чиновников за вклад в развитие культуры и искусства региона.
У Дмитрия Кравченко есть тезка-актер 1972 года рождения с куда более обширной фильмографией.
В 2018-2020 годах поэт значился помощником депутата Госдумы VI созыва Романа Худякова.
Дмитрий старается не афишировать подробности личной жизни. Прессе известно, что ранее он встречался с олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Мариной Голядкиной, но в 2020 году их отношения закончились.