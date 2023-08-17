Многогранный поэт-пранкер, звезда YouTube: кто такой мастер слова Дмитрий Кравченко

Дмитрий Кравченко - российский писатель и поэт. Но, кроме этого, он еще YouTube-блогер, актер театра и кино, сценарист, а также мастер спорта по греко-римской борьбе. Многогранный человек, поклонники которого удивляются - когда только он все успевает!

Спортивное детство

Дмитрий родился 6 мая 1991 года в Армавире, в семье инженеров. Его отец Виталий Анатольевич увлекался греко-римской борьбой и боксом. Свои увлечения он привил и сыну.

В 5 лет мальчик начал заниматься карате, в 14 сдал норматив кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе, в 17 вошел в сборную Ростовской области, а через семь лет, блестяще выступив на чемпионате Южного федерального округа, получил звание мастера спорта и попал в сборную России по борьбе.

Спортивный парень также увлекался волейболом, футболом и шахматами, но после окончания школы сменил эти игры на игру в театре. Поступив в Ростовский государственный экономический университет, Кравченко начал выступать на сцене студенческого культурного центра.