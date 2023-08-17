Муза и драма Валерия Семина: почему известный баянист не общается с сыном, и на ком он женат теперь

Баяниста, композитора, телеведущего Валерия Семина нередко можно увидеть в программах Андрея Малахова «Привет, Андрей» и «Песни от всей души». Его исполнение всегда настраивает зрителей на душевный лад, создает в зале атмосферу уюта, единения и доверия, как будто гости находятся не на съемках телепередачи, а действительно собрались за праздничным столом.
Музыкант не расстается со своим инструментом на протяжении всей жизни. Мало кто внес такой вклад в популяризации баяна, как это сделал Валерий Владимирович.
Валерий Семин: детство и родители
Этот самобытный музыкант родился 19 мая 1966 года в городе Сызрани Куйбышевской области. Валерий воспитывался в семье без отца, с которым его мама – Тамара Михайловна – разошлась еще до рождения сына.
А растить Валерия ей помогал отец, дед мальчика Михаил, который научил внука разным мужским премудростям, например, как изготовлять поделки из дерева и забивать гвозди. А затем привел его во Дворец пионеров, где мальчик увлекся музыкой.
И хотя баян, приобретенный специально для обучения Валерия, влетел семье в копеечку, Семины ни разу не пожалела о такой покупке. Где бы ни выступал юный музыкант, его постоянно награждали похвальными грамотами и благодарственными письмами.
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Где учился
В 19 лет он с отличием окончил Сызранское музыкальное училище, которое сейчас является колледжем культуры и искусств и носит имя педагога Валерия — Ольги Носцовой, ушедшей из жизни в начале 2004 года. В студенчестве артист не только научился играть на баяне, но и овладел игрой на гитаре, трубе и барабане, а также освоил навыки оркестрового дирижирования.
Валерий Семин в молодости. Фото: соцсети
Во время службы в армии Валерий Владимирович попал в Ансамбль песни и пляски ракетных войск стратегического назначения. На протяжении двух месяцев он выступал с концертами перед советскими солдатами в Афганистане. А уже после демобилизации поступил в музыкальное училище им. Гнесиных.
«Белый день»
После его окончания Валерий Семин вместе с певицей Еленой Верховской (Лена Василек) создает группу «Белый день» - из студентов Гнесинки, играющих на различных музыкальных инструментах. А уже через год коллектив выпускает первый альбом – «Русские песни».
Группа всегда старалась удивить и порадовать своих зрителей, и поэтому артисты очень тщательно подходили к выбору репертуара. Нередко музыканты выступали в жанре кроссовер. На народных музыкальных инструментах они исполняли именно те произведения, которые снискали любовь публики – от классического Бетховена до популярных рок и поп-песен.
К слову, Валерий Владимирович является не только баянистом, аранжировщиком и руководителем группы, десять лет назад он запел и сам.
Валерий Семин на съемках программы «Привет, Андрей». Фото: телеканал «Россия»
Семина можно увидеть и в кино. Так, он сыграл эпизодические роли в фильмах «Свадьба» и «Олигарх» Павла Лунгина. Также Валерий Семин не забывал и о телевизионной карьере. Когда-то вместе с Михаилом Евдокимовым он вел передачи «С легким паром» и «Не скучай».
С 2015 по 2018 году Валерий Семин являлся ведущим программы «Гости» на Радио-1 Подмосковье, которая в 2020 году была преобразована в телевизионный формат на канале «Жар-птица».
Валерий Семин и Лена Василек
Больше двадцати лет Валерий Семин прожил в браке с певицей Еленой Верховской, известной как Лена Василек. Они познакомились еще в студенческие годы Елены, потом быстро начали встречаться и вместе основали группу «Белый день». В браке родился сын Иван.
Между прочим, Елена является автором знаменитой песни «Галина», которую чаще всего исполняет Николай Гнатюк. Кстати, сначала планировалось, что эту композицию Михаил Евдокимов споет для своей жены, но он не успел это сделать…
Доподлинно неизвестно, что точно стало причиной развода Валерия и Елены. В кулуарах ходили слухи, что два творческих человека просто не поделили бразды правления в группе. Лена Василек обвиняла мужа в том, что он изменял ей с молоденькими артистками. Валерий Семин утверждал же, что они просто устали друг от друга за 20 лет совместной жизни, у обоих накопилось немало претензий друг к другу.
Развод проходил довольно мучительно, в течении двух лет супруги не могли поделить совместно нажитое имущество.
Лена Василек. Фото: соцсети
Сейчас Лена Василек замужем за своим концертным директором Григорием Морозовым. Он выполнял функции помощника певицы на протяжении многих лет, но только в трудную минуту артистка обратила внимание на Григория как на мужчину. Говорят, что Иван принял нового мужа мамы, а вот с настоящим отцом сейчас практически не общается.
Известно, что Иван учится на факультете международных отношений и хочет стать либо дипломатом, либо журналистом-международником. Владеет английским и итальянским языками, любит поэзию и даже выигрывал конкурсы чтецов.
О личной жизни Валерия Семина практически ничего неизвестно, кроме того, что он женат. Эта информация указана в его профиле в соцсетях. Однако баянист тщательно скрывает имя своей избранницы.
Валерий Семин: рост и вес
Рост известного баяниста – 180 сантиметров, вес – 75 килограммов.
Валерий Семин и Александр Михайлов в программе «Привет, Андрей»
Валерий Семин сейчас
Сейчас Валерий Семин продолжает творческую деятельность: записывает песни под баян, снимает клипы, ездит на гастроли. В ближайшее время он отправится в тур по российским городам.