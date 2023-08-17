Муза и драма Валерия Семина: почему известный баянист не общается с сыном, и на ком он женат теперь

Баяниста, композитора, телеведущего Валерия Семина нередко можно увидеть в программах Андрея Малахова «Привет, Андрей» и «Песни от всей души». Его исполнение всегда настраивает зрителей на душевный лад, создает в зале атмосферу уюта, единения и доверия, как будто гости находятся не на съемках телепередачи, а действительно собрались за праздничным столом.

Музыкант не расстается со своим инструментом на протяжении всей жизни. Мало кто внес такой вклад в популяризации баяна, как это сделал Валерий Владимирович.

Валерий Семин: детство и родители

Этот самобытный музыкант родился 19 мая 1966 года в городе Сызрани Куйбышевской области. Валерий воспитывался в семье без отца, с которым его мама – Тамара Михайловна – разошлась еще до рождения сына.

А растить Валерия ей помогал отец, дед мальчика Михаил, который научил внука разным мужским премудростям, например, как изготовлять поделки из дерева и забивать гвозди. А затем привел его во Дворец пионеров, где мальчик увлекся музыкой.

И хотя баян, приобретенный специально для обучения Валерия, влетел семье в копеечку, Семины ни разу не пожалела о такой покупке. Где бы ни выступал юный музыкант, его постоянно награждали похвальными грамотами и благодарственными письмами.

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Где учился

В 19 лет он с отличием окончил Сызранское музыкальное училище, которое сейчас является колледжем культуры и искусств и носит имя педагога Валерия — Ольги Носцовой, ушедшей из жизни в начале 2004 года. В студенчестве артист не только научился играть на баяне, но и овладел игрой на гитаре, трубе и барабане, а также освоил навыки оркестрового дирижирования.