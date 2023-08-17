Борода и корона принесли славу: кто такой Big Russian Boss - звезда рэпа и YouTube

Big Russian Boss или Большой Русский Босс – это популярный персонаж рунета, карикатурный богач, нарцисс и гедонист, который может купить все и вся, а женщин рассматривает только как инструмент удовлетворения собственных половых нужд. За этим мачо с бородой, в короне и синей шубе скрывается талантливый рэпер и блогер Игорь Серавин (урожденный Лавров).
Карьера рэпера
Игорь родился 8 июня 1991 года в Алма-Ате, но вырос в Самаре. Родители блогера не имели отношения к миру искусства и шоу-бизнеса, однако в школьные годы парень проявил немалые творческие способности.
В старших классах он познакомился с будущим коллегой и соратником Стасом Конченковым, он же Young P&H или просто Пимп. Ребята увлекались рэпом и стали сочинять собственные песни. Их первый опыт остроумного речитатива быстро разошелся по социальным сетях.
Big Russian Boss без бороды в разные годы. Фото: соцсети
В интервью Босс рассказывал, что имеет два диплома о высшем образовании в сфере экономики. Став взрослым, он устроился работать в банк, но вскоре финансовое учреждение лишилось лицензии. Молодой человек воспринял как знак свыше и окончательно ушел в музыку, а именно в хип-хоп.
Игорь и Стас придумали себе яркие сценические образы, пародируя западных гангста-рэперов. Двухметровый Серавин нарядился в огромную цветастую шубу, спрятал лицо под черную накладную бороду и солнечные очки, надел корону, платок, кольца и браслеты. Он начал читать рэп хриплым голосом и выставлять себя олигархом, если не арабским принцем.
Манеру речи артист скопировал у американского коллеги Лила Джона, а имидж – у Рика Росса. Сменив свой первый псевдоним Lowrydr на Big Russian Boss, он стал тем самым Большим Русским Боссом, который начал петь о несметных деньгах и богатой жизни задолго до появления Моргенштерна*.
Big Russian Boss. Фото: соцсети
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По собственной легенде Босс живет в Майами, но активно спасает русскую культуру от всякой «нечисти», в частности, от блогеров, которые возомнили, что могут читать рэп. Треки артиста полны сарказма, гиперболы, злой иронии и щедро удобрены ненормативной лексикой.
Также он активно использует популярный прием подпевания самому себе: почти после каждой строчки вставляет короткий комментарий, дополняющий или меняющий смысл сказанного. Эпатажный рэпер и его треки быстро стали хитом популярного сообщества «ВКонтакте» MDK.
Сначала Игорь продвигал себя, как участника группы Hustle Hard Flava, в 2013 году у нее вышел альбом «Слово Божье». Затем Big Russian Boss стал выпускать собственные пластинки и парные с Пимпом. Всего к 2022 году набралось 13 релизов.
Big Russian Boss в компании Пимпа, Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Фото: Global Look Press
С 2014-го Босса и Пимпа стали приглашать в клубы. На рэп-вечеринках Серавин проявил себя как настоящий шоумен. Его бородатый образ стал настоящей второй личностью, человеком-мемом.
Кроме своего напарника, Игорь сотрудничал с рэперами Sqwoz Bab, Юрием Хованским, Эльдаром Джараховым, Гарри Топором, Bumble Beezy, группой «Хлеб», певицей Ольгой Серябкиной и другими артистами. Снимался в клипах «Касты», Cream Soda, ATL.
Карьера блогера
В 2016-м музыкальный портал Rap.ru включил Босса в топ-50 популярнейших российских рэп-исполнителей. Тогда же рэпер пришел на экономический факультет МГУ, где провел для студентов шуточную лекцию о том, как раскрутить собственный бренд на современном медиа-рынке.
Big Russian Boss устал сочинять музыку. Фото: соцсети
В этом году случилось еще одно знаковое событие: Серавин запустил в YouTube собственное Big Russian Boss Show. Он начал устраивать веселые интервью с российскими звездами из разных сфер. Кроме рэперов, из артистов у него в гостях побывали Дмитрий Маликов и Ольга Бузова.
За первый год существования шоу набрало более двух миллионов подписчиков. Отдельные выпуски выходили на канале ТНТ4. Проект был закрыт в 2019-м, но Босс не ушел из YouTube. Он начал появляться в качестве гостя в других популярных проектах, а в 2022 году запустил серию подкастов со звездами.
Личная жизнь
В своих треках Босс хвастается гиперактивной половой жизнью и бессчетным количеством женщин. Но в реальности Игорь уже много лет верен своей жене Диане Манаховой. Пара не выставляет личную жизнь напоказ и не дает прессе поводов поживиться «жареными» фактами.
Big Russian Boss с женой. Фото: соцсети
Звездную болезнь и эпатаж Серавин оставляет на концертах. Сходя со сцены, он снимает бороду, садиться в такси эконом-класса и еде в недорогой отель, где ведет себя интеллигентно и тихо. Его ни разу не ловили на скандальных историях. Хотя, возможно, журналисты просто не узнают его без хриплого голоса и яркой шубы.
Артист не хочет, чтобы поклонники останавливали его на улице и отвлекали на отдыхе, поэтому даже на интервью стремится скрывать лицо.
* Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.