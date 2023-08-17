Борода и корона принесли славу: кто такой Big Russian Boss - звезда рэпа и YouTube

Big Russian Boss или Большой Русский Босс – это популярный персонаж рунета, карикатурный богач, нарцисс и гедонист, который может купить все и вся, а женщин рассматривает только как инструмент удовлетворения собственных половых нужд. За этим мачо с бородой, в короне и синей шубе скрывается талантливый рэпер и блогер Игорь Серавин (урожденный Лавров).

Карьера рэпера

Игорь родился 8 июня 1991 года в Алма-Ате, но вырос в Самаре. Родители блогера не имели отношения к миру искусства и шоу-бизнеса, однако в школьные годы парень проявил немалые творческие способности.

В старших классах он познакомился с будущим коллегой и соратником Стасом Конченковым, он же Young P&H или просто Пимп. Ребята увлекались рэпом и стали сочинять собственные песни. Их первый опыт остроумного речитатива быстро разошелся по социальным сетях.