Побои от любимого и частая маммопластика: что приобрела Екатерина Скалон на проекте «Дом-2»

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Скалон пришла на проект, как и многие, – построить свое личное счастье. Но этого не случилось. Зато звезда реалити-шоу смогла собрать целую армию поклонников благодаря бурному выяснению отношений.
Детство и юность
Екатерина Скалон родилась 22 октября 1997 года в Иркутске. О ранней биографии Екатерины почти ничего неизвестно. Скалон мечтала стать моделью и даже сотрудничала с агентством Daily Models. Однако звездой мировых подиумов стать не удалось. Хотя Екатерина и попробовала себя в роли модели на «Красе Кубани» и «Красе России». В итоге девушка устроилась работать администратором.
Фигура Екатерины Скалон. Фото: соцсети
«Дом-2». Начало
До прибытия в «Дом-2» Скалон не доверяла мужчинам. Она проводила время со своими собаками и в шутку называла себя Белоснежкой. Однако все поменялось с приходом в ее жизнь Федора Стрелкова.
В ноябре 2019 года Катей заинтересовалась большая часть мужчин на проекте «Дом-2», включая Стрелкова. Последний понравился и самой Скалон.
Екатерина Скалон на проекте «Дом-2». Фото: соцсети
Непростые испытания на проекте
Ведущий шоу «Дом-2» Влад Кадони решил провести эксперимент по сближению участников. Поэтому Екатерину и ее будущего возлюбленного поместили в деревянный ящик, который опустили в яму. В этой экстремальной ситуации Катя и Федор провели пару минут. У пары заканчивался воздух. Но это действительно сблизило ребят.
После опасного эксперимента Федор Стрелков стал ухаживать за роскошной блондинкой. Он звал Екатерину на свидания с ростовыми куклами. Но случались казусы. Например, Стрелков во время романтической встречи назвал Екатерину именем бывшей возлюбленной.
Екатерина Скалон и Федор Стрелков. Фото: соцсети
А другая неприятная ситуация произошла, когда возлюбленный Екатерины отказался идти с ней по магазинам. Стрелков отправился наносить татуировку. Хотя его девушке нужны были теплые вещи.
После нескольких размолвок пара рассталась.
Новый роман на проекте
Далее у Екатерины Скалон начались отношения с Владиславом Ивановым. Поклонники шоу были очень удивлены. Так как у Иванова был условный срок за избиение возлюбленной.
Поклонники Скалон переживали за Екатерину не зря. Влад избил ее в машине. Екатерина Скалон встретилась с другим участником шоу «Дом-2» – Максимом Моргенштерном – в клубе. И это не понравилось Иванову. В итоге Скалон диагностировали сотрясение мозга и множество ушибов. После Иванов и Скалон расстались.
Екатерина Скалон и Владислав Иванов. Фото: соцсети
Еще одни отношения и уход со «стройки»
Роман с Павлом Бабичем у Екатерины Скалон начался в середине 2020 года. Вначале никто не верил в этот союз. Но ради любимого Екатерина даже оставила мечты о карьере ведущей на проекте и покинула шоу.
Екатерина Скалон и Павел Бабич. Фото: соцсети
Жизнь вне проекта
Зрители считали, что Екатерина Скалон ведет двойную игру и встречается не только с участниками «Дома-2».
Также экс-участницу реалити-шоу осуждали за множественные операции по изменению внешности. Сама Екатерина не соглашается с этим. Она рассказывала, что лишь наращивала ресницы и увеличивала губы. А в конце 2020 года сделала маммопластику.
В 2021 Скалон начала карьеру блогера за периметром проекта. А ее возлюбленный Бабич стал работать в спортзале.
Екатерина Скалон и Павел Бабич после проекта. Фото: соцсети
Расставание с Бабичем и возвращение на проект
После разрыва отношений с Павлом в 2022 году Екатерина снова оказалась на «стройке». Новые участники «Дома-2» поддерживали Скалон. Однако Екатерина не смогла продолжать участие из-за недавнего расставания и ушла из проекта.
Екатерина еще появлялась в шоу, но уже в качестве гостя. А вот операций по изменению бюста Скалон выполнила не одну за этот период.
Екатерина Скалон ее формы. Фото: соцсети
В последнее время Екатерина живет за границей. Она зарабатывает на рекламе в своем блоге.