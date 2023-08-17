Побои от любимого и частая маммопластика: что приобрела Екатерина Скалон на проекте «Дом-2»

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Скалон пришла на проект, как и многие, – построить свое личное счастье. Но этого не случилось. Зато звезда реалити-шоу смогла собрать целую армию поклонников благодаря бурному выяснению отношений.

Детство и юность

Екатерина Скалон родилась 22 октября 1997 года в Иркутске. О ранней биографии Екатерины почти ничего неизвестно. Скалон мечтала стать моделью и даже сотрудничала с агентством Daily Models. Однако звездой мировых подиумов стать не удалось. Хотя Екатерина и попробовала себя в роли модели на «Красе Кубани» и «Красе России». В итоге девушка устроилась работать администратором.