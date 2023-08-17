Страстный год в «Доме-2», пластика, авария и семейное счастье: как устроила жизнь Анастасия Лисова

Анастасия Лисова пришла на «Дом-2» по приглашению ведущих, которые в то время искали преподавателя английского языка для одного из участников шоу. Но со временем девушка сама стала участницей реалити. И хотя пробыла в этом статусе меньше года, надолго запомнилась телезрителям.
Детство и юность
Анастасия родилась 15 июня 1990 года в Чебоксарах. В 7 лет у нее нашли опухоль, и девочке пришлось пройти лечение в онкологическом центре. После перенесенной операции родители учили дочь заново ходить. Но это испытание закалило Настю и сделало ее сильной.
В юности она успела поработать моделью и поступить в Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева на переводчика. А затем перебралась в Москву. Кстати, во многих источниках именно столица значится родным городом девушки.
Анастасия Лисова в студенческие годы. Фото: соцсети
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«Дом-2»
В январе 2015 года Анастасия пришла на скандальную телестройку. Изначально ее пригласили в качестве персонального учителя английского языка для Евгения Руднева, женившегося на Либерж Кпадону. Однако педагог появилась в периметре как раз в тот момент, когда у вступившей в брак пары начался разлад в отношениях.
Лисова несколько раз становилась свидетельницей того, как на поляне поднимался вопрос, изменяет ли Руднев своей супруге за периметром. Когда информация подтвердилась, и было подано заявления на развод, молодой человек начал активно пытаться строить новую любовь на глазах бывшей жены - сначала с Камилой Коробейниковой, затем с Кристиной Дерябиной.
Анастасия решила во что бы то ни стало проучить ловеласа. Буквально за два дня она околдовала Евгения, а когда ведущие решили отправить новую пару на Сейшелы, девушка вдруг объявила на лобном месте, что Руднев никогда ей не нравился.
Анастасия Лисова в 2015 году. Фото: соцсети
До путешествия на «остров любви» у Лисовой случилась интимная связь с Сергеем Катасоновым. Но оба поняли, что эта короткая интрижка не приведет ни к чему большему.
Прилетев на Сейшелы, Настя проявила симпатию к Никите Кузнецову, который на тот момент состоял в отношениях с Александрой Артемовой. Правда, возлюбленная молодого человека в те дни улетала в Москву на сессию, и на одной из вечеринок уставший от одиночества парень соблазнился на секс с новой подругой.
На следующий день «горячее» видео Анастасии и Никиты утекло в Интернет. Ролик слил Егор Халявин, с которым Лисова также непродолжительное время встречалась. Позже этого события любовники объявили себя парой, а Саша Артемова осталась в гордом одиночестве.
Однако Кузнецов заинтересовался Настей исключительно ради интима, совместного будущего с ней он не видел. Влюбленные стали часто ссориться и даже драться. Мужчина таскал красавицу за волосы и швырял ее в бассейн. В итоге организаторы шоу выгнали разбушевавшегося участника за ворота.
Анастасия Лисова и Никита Кузнецов в «Доме-2». Фото: кадры из эфира канала ТНТ
Стоит отметить, что за время своего недолгого нахождения на проекте Лисова успела подраться не только с Никитой, но и со многими девушками. Конфликты случались с Александрой Артемовой, Эллой Сухановой, Кристиной Дерябиной.
В ноябре 2015-го Анастасия ушла из «Дома-2», объявив, что нашла любовь за периметром. В последний день на телестройке она даже представила участникам своего нового мужчину. Правда, позже выяснилось, что это был актер, нанятый девушкой, чтобы уйти красиво. Такой «ход конем» обсуждался на шоу еще пару недель.
Личная жизнь
Опыт участия в телешоу Лисовой понравился. После «Дома-2» она побывала еще на «Давай поженимся!», в «Инстаграмщицах», «Говорим и показываем». Публика не забыла ее и активно комментировала, когда девушка решила изменить внешность.
Настя сделала пластику носа и вколола гиалуроновую кислоту в скулы. Но подписчики не одобрили новый овал лица героини реалити. В комментариях ей писали, что на телестройке она была красавицей, а после вмешательства косметологов утратила свою миловидность.
Анастасия Лисова в 2017 году. Фото: соцсети
В начале августа 2017 года Анастасия довольно тихо и уже без привлечения камер сыграла свадьбу со своим избранником - бизнесменом Михаилом Шахиджановым на 20 лет старше нее. Подписчики удивились, ведь до этого девушка активно делилась в соцсетях подробностями личной жизни, а о том, что выходит замуж, ни разу не обмолвилась.
На Лисову (после свадьбы Шахиджанову) посыпались обвинения в меркантильности, мол, ее больше интересовал не мужчина, а его деньги. Позже новоиспеченная жена рассказала историю знакомства с супругом.
Якобы в конце 2016 года они познакомилась на съемках клипа «Адреналиновая тоска» группы Casual. Поначалу девушка не воспринимала ухаживания мужчины всерьез, но, сходив с ним на пару свиданий, убедилась в искренности чувств поклонника.
Они очень быстро съехались, а вскоре после свадьбы прошла новость, что Настя беременна. В 2017-м они с мужем запустили YouTube-канал «А Варька осталась дома!», где публиковали видеоотчеты о своих путешествиях, рассказывали о достопримечательностях разных стран и трудностях, с которыми сталкиваются туристы.
Анастасия Шахиджанова с мужем. Фото: соцсети
В начале 2018-го в семье появилась дочь Мирослава. Всю беременность бывшая участница «Дома-2» делилась с подписчиками радостями предстоящего материнства и рассказывала о своем состоянии.
По словам Анастасии, роды прошли без осложнений. Однако в первый год после рождения ребенка она стала ощущать дискомфорт от неудачной ринопластики. Девушка решилась на повторную операцию на нос, но в этот раз доверилась зарубежному специалисту и улетела исправлять внешность в Турцию. После Шахиджанова рассказывала подписчикам, что теперь ее нос выглядит так, как она и хотела, а еще после операции пропали синяки под глазами.
В конце 2019 года Анастасия снова забеременела. Вторая дочь родилась 31 августа 2020-го, счастливая мама практически сразу выставила снимок с новорожденной малышкой в социальную сеть.
Кстати, ни первая, ни вторая беременности не мешали Лисовой появляться на телевидении и участвовать в фотосессиях. Даже на поздних сроках она не боялась танцевать перед камерой вместе с мужем и снимать забавные ролики для подписчиков.
Анастасия Лисова - мама. Фото: соцсети
Теперь жизнь бывшей звезды реалити – это забота о дочках и обустройство загородного особняка, который Шахиджановы купили в начале 2020 года.
Интересные факты
После ухода из «Дома-2» Лисова выпустила разработанную по ее собственным эскизам коллекцию деловых костюмов.
В 2017 году Анастасия и ее муж попали в страшное ДТП по дороге на горнолыжный курорт. В их автомобиль врезалась встречная машина. Транспорт был покорежен, но супруги чудом остались живы.
Мама двоих детей Настя Шахиджанова сумела сохранить стройную фигуру. При росте в 172 сантиметра ей удается держать вес на уровне 50 килограммов. Тело женщины украшают несколько татуировок: две надписи на английском и арабском языках, а также узор на спине.