Страстный год в «Доме-2», пластика, авария и семейное счастье: как устроила жизнь Анастасия Лисова

Анастасия Лисова пришла на «Дом-2» по приглашению ведущих, которые в то время искали преподавателя английского языка для одного из участников шоу. Но со временем девушка сама стала участницей реалити. И хотя пробыла в этом статусе меньше года, надолго запомнилась телезрителям.

Детство и юность

Анастасия родилась 15 июня 1990 года в Чебоксарах. В 7 лет у нее нашли опухоль, и девочке пришлось пройти лечение в онкологическом центре. После перенесенной операции родители учили дочь заново ходить. Но это испытание закалило Настю и сделало ее сильной.

В юности она успела поработать моделью и поступить в Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева на переводчика. А затем перебралась в Москву. Кстати, во многих источниках именно столица значится родным городом девушки.