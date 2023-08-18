Восходящая звезда Голливуда: биография Райли Кио - наследницы короля рок-н-ролла, модели и актрисы

Кто такая Райли Кио?
Райли Кио является дочерью Лизы Мэри Пресли и внучкой короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Начав свою карьеру в качестве фотомодели, она дебютировала в кино в 2010 году в фильме «Ранэвэйс». Ее сотрудничество с режиссером Стивеном Содербергом привело к номинации на «Золотой глобус» в телевизионном фильме «Девушка по вызову».
Она заслужила похвалу за роли в сериалах «Американская милашка», «Зола» и Amazon Prime 2023 года «Дейзи Джонс и The Six», где Кио исполнила главную вокальную партию певицы–автора песен 1970-х годов в номинированном на «Эмми» сериале.
Райли Кио. Фото: кадр из сериала «Девушка по вызову» (2016-2021)
Родители и ранняя жизнь
Даниэль Райли Кио родилась 29 мая 1989 года в Санта-Монике, Калифорния. Она является дочерью музыкантов Лизы Мари Пресли и Дэнни Кио, а также старшей внучкой легендарного исполнителя Элвиса Пресли и Присциллы Пресли. Кио никогда не видела своего деда, который умер за 12 лет до ее рождения.
Кио было 5 лет, когда ее родители развелись. Вместе с младшим братом Бенджамином они делили свое время между родителями, чередуясь между домами ее отца в Лос-Анджелесе и на Гавайях и домом их матери в Лос-Анджелесе и Грейсленде, семейном доме Пресли в Мемфисе, штат Теннесси. Они также проводили время на ранчо Неверленд, роскошном калифорнийском доме певца Майкла Джексона, за которого Лиза Мари вышла замуж вскоре после развода с Дэнни Кио.
Позже Кио заметит, что это воспитание, хотя и суматошное, дало ей сбалансированный взгляд на мир. Как она рассказала The Guardian,
«Я росла в привилегированном положении со своей матерью. Но мой отец так не жил. И я думаю, что опыт обеих сторон был полезен. У моего отца на полу в квартирах были матрасы. Он жил в коттеджах и на стоянках трейлеров. У него просто не было много денег».
После развода с Джексоном Лиза Мари Пресли была замужем еще дважды, включая почти четырехмесячный брак с актером Николасом Кейджем и четвертый брак с музыкальным продюсером и гитаристом Майклом Локвудом, от которого у нее родились дочери-близнецы, сводные сестры Кио, Харпер и Финли.
Райли Кио с матерью Лизой Марией Пресли и сестрами Харпер и Финли. Фото: Global Look Press
Интерес к шоу-бизнесу и карьере модели
Частые переезды Кио затрудняли ее обучение в школе. В конце концов она перешла на домашнее обучение, а позже бросила среднюю школу перед выпуском (о чем, по ее словам, позже пожалела). Но она нацелилась на актерскую карьеру в юном возрасте, сочиняя и режиссируя домашние фильмы и пьесы, в которых снимались члены семьи и друзья.
Ее родители, хотя и поддерживали ее, боялись опасностей индустрии развлечений, и Кио начала работать моделью в подростковом возрасте, чтобы прокормить себя, прежде чем начать свою актерскую карьеру. Она появлялась на показах мод Dolce & Gabbana и Tommy Hilfiger и была названа лицом парфюма Miss Dior Chérie от Dior в 2005 году.
Райли Кио для Louis Vuitton. Фото: Global Look Press
Первые роли в кино
Кио дебютировала в кино в фильме «Ранэвэйс » (2010), музыкальном биографическом фильме о одноименной женской рок-группе 1970-х годов, где она сыграла певицу Мари Карри. В роли Чери Карри Дакота Фаннинг и Джоан Джетт Кристен Стюарт.
Позже были роли в фильме 2011 года «Хороший доктор», затем в трех фильмах 2012 года: «Джек и Дайан», «Поцелуй проклятой» и «Супер Майк», которые стали ее первым опытом сотрудничества с режиссером Стивеном Содербергом.
Больше тяготея к инди-фильмам, Кио изначально не была заинтересована в роли в фильме Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости», в конечном итоге согласившись на меньшую роль в блокбастере 2015 года с Томом Харди и Шарлиз Терон в главных ролях.
Райли Кио. Фото: кадр из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
«Девушка по вызову» и второстепенные роли
У Кио была ее первая прорывная роль, когда она вновь объединилась с Содербергом в первом сезоне сериала Starz «Девушка по вызову» в 2016 году. Основанный на более раннем фильме Содерберга, сериал снял Кио в роли студентки-стажерки юридической школы, ставшей первоклассной девушкой по вызову. Она заслужила признание критиков за свою игру и была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в сериале, антологии или телевизионном фильме.
Самопровозглашенная «трудоголик», Кио продолжала быть занятой после расставания со своей «Девушкой по вызову», заработав репутацию за умелое изображение персонажей среднего или низшего класса, часто находящихся на задворках общества, вдали от своих корней как представителя музыкальной династии.
Среди них был фильм 2016 года «Американская милашка», где она снялась в роли проблемной беглянки, которая присоединяется к команде коммивояжеров (роль, которая принесла Кио награду Film Independent Spirit Award). Дополнительные роли касались других жанров, включая фильмы ужасов, такие как «Оно приходит ночью» (2017), «Дом, который построил Джек» (2018) и «Сторожка» (2019).
В 2017 году Кио в третий раз объединился с Содербергом для комедии «Удача Логана». В том же году она основала продюсерскую компанию Felix Culpa совместно с продюсером Джиной Гаммелл. У компании есть несколько проектов в разработке, и в 2022 году пара стала сорежиссером фильма «Боевой пони», фильма о совершеннолетии, который рассказывает о жизни двух мальчиков из племени лакота в резервации. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года, где он получил престижную премию «Золотая камера», присуждаемую за лучший первый полнометражный фильм.
Райли Кио, Дэниэл Крейг, Адам Драйвер и Ченнинг Татум на постере к к/ф «Удача Логана» (2017). Фото: Global Look Press
«Зола»
Фильм «Зола» (2020) ознаменовал заметный прорыв для Кио. Актриса сыграла яркую девушку Стефани, которая заманивает Золу (Тейлор Пейдж) в злополучную поездку во Флориду в поисках большой зарплаты. Как рассказала New York Times режиссер Янича Браво:
«Она одна из тех актеров, которые так легко попадают в лапы своей героини, что почти кажется, что это не игра».
Мрачная комедия получила множество номинаций на награды, в том числе награду за лучший фильм от Film Independent Spirit Awards.
Райли Кио и Тейлор Пейдж. Фото: кадр из к/ф «Зола» (2020)
«Дейзи Джонс и The Six»
Весной 2023 года, всего через несколько недель после смерти своей матери, Кио оказалась в центре внимания благодаря выпуску своего самого громкого проекта на сегодняшний день, взяв на себя главную роль в сериале Amazon Prime «Дейзи Джонс и The Six».
Телевизионная адаптация бестселлера Тейлора Дженкинса Рида 2019 года, сериал рассказывает о стремительном взлете и падении вымышленной рок-группы 1970-х годов, чьи бурные личные отношения (вдохновленные легендарной группой Fleetwood Mac) угрожают выживанию группы.
Несмотря на то, что Кио происходила из музыкальной семьи нескольких поколений, у нее было мало музыкального опыта до запуска сериала, но она была полна решимости получить роль, как только услышала об этом. Как она рассказала Vanity Fair:
«Я знаю, что играю Дейзи. Я просто знала это… Я не знала, нравлюсь ли я им, я даже не разговаривала с ними на той стадии. Единственный другой раз, когда я испытала это, - это когда я встретила своего мужа, и я знала неделю, что у нас с ним будут дети и я выйду за него замуж».
Кио и остальные актеры брали уроки пения и музыки, играя на собственных инструментах перед камерой, чтобы воссоздать саунд вымышленной группы– вдохновленный Южной Калифорнией. Совместно с шоу был выпущен сопутствующий альбом саундтреков Aurora с музыкой, показанной в шоу. В июле 2023 года «Дейзи Джонс и The Six» получили девять номинаций на премию «Эмми», в том числе как лучший мини-сериал, а Кио - как лучшая актриса с мини-сериале или фильме.
Райли Кио, Сэм Клафлин и др. Фото: кадр из сериала «Дейзи Джонс и The Six» (2023)
Смерть Лизы Мэри Пресли и имущественный спор
Серия трагедий обрушилась на семью Кио, начиная с 2020 года. В июне того же года умер ее 27-летний брат Бенджамин. В последующие годы и Кио, и Лиза Мари Пресли публично делились своим горем по поводу смерти Бенджамина.
В январе 2023 года, всего через несколько дней после посещения церемонии вручения премии «Золотой глобус», где Остин Батлер получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за роль ее отца, Лиза Мари умерла от непроходимости малого таза в возрасте 54 лет.
Смерть певицы снова попала в заголовки газет, когда стало известно, что бабушка Кио, Присцилла Пресли, подала петицию, оспаривающую завещание ее покойной дочери, в которое в 2016 году были внесены поправки, исключающие Присциллу из числа попечителей вместо Кио и ее брата. Пресли усомнилась в подлинности документа, который, по ее утверждению, был полон несоответствий и никогда не был официально засвидетельствован или нотариально заверен.
По сообщениям СМИ, Кио была глубоко расстроена судебным разбирательством и окружающей оглаской. Дело было урегулировано в ожидании одобрения судьи в мае 2023 года. Присцилла Пресли опубликовала заявление:
«Я хочу прояснить, что никогда не было никакого судебного иска против моей любимой внучки. Как семья, мы рады, что решили это вместе. Моя семья и я надеемся, что все предоставят нам уединение, в котором мы нуждались, чтобы должным образом оплакать Лизу Мари и провести личное время вместе».
Судья Верховного суда Лос-Анджелеса официально одобрил соглашение в начале августа 2023 года. Согласно условиям соглашения, Кио была назначена единственным попечителем трастового фонда, который контролирует имущество ее матери и поместье Грейсленд.
В обмен на отзыв своей петиции, оспаривающей завещание Лизы Мари, Присцилла получила выплату в размере 1 миллиона долларов, а ее взрослый сын (и сводный брат Лизы Мари) Навароне Гарибальди Гарсия получил одну девятую долю траста. Кио теперь также управляет фондом, созданным для защиты финансовых интересов двух ее сводных сестер-подростков.
Кроме того, она согласилась выполнить желание своей бабушки быть похороненной в Грейсленде рядом с бывшим мужем, дочерью и внуком.
Собственный капитал
Благодаря ее плотному графику и многочисленным выплатам в кино (в том числе, по сообщениям, 1,5 миллиона долларов за главную роль в фильме 2023 года «Дейзи Джонс и The Six»), состояние Райли Кио на май 2023 года оценивалось в 5 миллионов долларов.
Однако это не включает ее наследство после безвременной кончины ее матери, Лизы Мэри Пресли, единственной наследницы доходного состояния дедушки Кио Элвиса Пресли. Хотя сообщалось, что Лиза Мари потратила большую часть своих денег, она сохранила право собственности на поместье Элвиса Пресли в Грейсленде в Мемфисе, а также значительную долю в правах интеллектуальной собственности легендарного певца.
Кио теперь делит это наследство (наряду с частичными выплатами по страхованию жизни, основанному ее матерью) со своими двумя оставшимися в живых единокровными братьями и сестрами, близнецами Харпер и Финли Локвудами.
Муж и дочь
Райли Кио познакомилась с австралийским каскадером Беном Смит-Петерсеном в 2012 году, во время съемок фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». По словам People, пара начала встречаться в следующем году, обручилась в 2014 году, затем поженилась в следующем году.
Во время поминальной службы по матери Кио Лизе Мари в январе 2023 года Смит-Петерсен зачитал сообщение, написанное Кио, в котором она сообщила, что у пары родилась дочь. Родившаяся в августе 2022 года от суррогатной матери, Тупело Шторм названа в честь места рождения Элвиса и носит второе имя своего покойного дяди.
Райли Кио c мужем. Фото: Global Look Press