Восходящая звезда Голливуда: биография Райли Кио - наследницы короля рок-н-ролла, модели и актрисы

Родители и ранняя жизнь

Даниэль Райли Кио родилась 29 мая 1989 года в Санта-Монике, Калифорния. Она является дочерью музыкантов Лизы Мари Пресли и Дэнни Кио, а также старшей внучкой легендарного исполнителя Элвиса Пресли и Присциллы Пресли. Кио никогда не видела своего деда, который умер за 12 лет до ее рождения.

Кио было 5 лет, когда ее родители развелись. Вместе с младшим братом Бенджамином они делили свое время между родителями, чередуясь между домами ее отца в Лос-Анджелесе и на Гавайях и домом их матери в Лос-Анджелесе и Грейсленде, семейном доме Пресли в Мемфисе, штат Теннесси. Они также проводили время на ранчо Неверленд, роскошном калифорнийском доме певца Майкла Джексона, за которого Лиза Мари вышла замуж вскоре после развода с Дэнни Кио.

Позже Кио заметит, что это воспитание, хотя и суматошное, дало ей сбалансированный взгляд на мир. Как она рассказала The Guardian,

«Я росла в привилегированном положении со своей матерью. Но мой отец так не жил. И я думаю, что опыт обеих сторон был полезен. У моего отца на полу в квартирах были матрасы. Он жил в коттеджах и на стоянках трейлеров. У него просто не было много денег».

После развода с Джексоном Лиза Мари Пресли была замужем еще дважды, включая почти четырехмесячный брак с актером Николасом Кейджем и четвертый брак с музыкальным продюсером и гитаристом Майклом Локвудом, от которого у нее родились дочери-близнецы, сводные сестры Кио, Харпер и Финли.