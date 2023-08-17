Как Виталий Гогунский стал народным любимцем, потерял дочь и снова вернулся в «Универ»

Вся страна знает актера Виталия Гогунского как простодушного студента Кузю из сериала «Универ». Меж тем ему подвластны драматические образы, а еще он может быть талантливым композитором и пародистом.

Хотя репутация хорошего артиста, конечно, немного пострадала после череды семейных скандалов с его участием. Впрочем, обо всем по порядку – в материале Teleprogramma.pro.

Детство Виталия Гогунского

Виталий родился 14 июля 1978 года в украинском городе Кременчуге. С детства он рос всесторонне развитым ребенком, который интересовался и спортом, и искусством. Сначала родители отдали мальчика в секцию карате, а потом и на футбол.

Однако любовь к творчеству все-таки взяла верх, одно время Виталий учился в музыкальной школе по классу фортепиано. И однажды даже был признан лучшим пианистом на областном конкурсе. Парню пророчили большое музыкальное будущее, но музыка не стала его стезей в глобальном смысле.