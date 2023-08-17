Как Виталий Гогунский стал народным любимцем, потерял дочь и снова вернулся в «Универ»

Вся страна знает актера Виталия Гогунского как простодушного студента Кузю из сериала «Универ». Меж тем ему подвластны драматические образы, а еще он может быть талантливым композитором и пародистом.
Хотя репутация хорошего артиста, конечно, немного пострадала после череды семейных скандалов с его участием. Впрочем, обо всем по порядку – в материале Teleprogramma.pro.
Детство Виталия Гогунского
Виталий родился 14 июля 1978 года в украинском городе Кременчуге. С детства он рос всесторонне развитым ребенком, который интересовался и спортом, и искусством. Сначала родители отдали мальчика в секцию карате, а потом и на футбол.
Однако любовь к творчеству все-таки взяла верх, одно время Виталий учился в музыкальной школе по классу фортепиано. И однажды даже был признан лучшим пианистом на областном конкурсе. Парню пророчили большое музыкальное будущее, но музыка не стала его стезей в глобальном смысле.
Виталий Гогунский. Фото: Global Look Press
Виталий начал рано зарабатывать деньги. Так, в 12 лет он уже попробовал поработать грузчиком неподалеку от ближнего магазина, а также уборщиком на почте. Уже с самого раннего возраста Виталий знал цену деньгам.
Спустя пару лет юному Виталию удалось попасть на украинское телевидение в качестве телеведущего. А чуть позже он получил должность ведущего на канале «Россия». Но все же Виталий захотел стать актером, но это случится чуть позже.
Где учился и первые роли
А пока же по наставлению строго отца он поступает в Одесский национальный политехнический университет и получает «земную профессию» инженера-технолога. Ну а потом все же идет туда, куда его зовет мечта – во ВГИК, в мастерскую Алексея Баталова.
Дебютом Гогунского на большом экране стала роль в фильме «Прощайте, доктор Фрейд». Виталий так правдоподобно изобразил человека с психическими отклонениями, что на него обратили внимание сразу несколько продюсеров.
Следующей работой артиста в кино стала драма «Человек безвозвратный», рассказывающая о нескольких семьях – жителях провинциального города. По сюжету его герой теряет себя в погоне за материальными благами.
Кадр из фильма «Прощайте, доктор Фрейд»
Кроме того, во время учебы Гогунский принял участие еще в трех картинах: «Наследница», «Медвежья охота» и сериале «Грозовые ворота», но ни одна из них не принесла ему медийности, пока в жизни Виталия не появился «Универ».
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«Универ»
Сериал, рассказывающий о студенческих буднях, стартовал в 2008 году на телеканале ТНТ. Гогунский сыграл в нем наивного студента филологического факультета, увлеченного каратэ, Эдуарда Кузьмина по кличке Кузя.
После выхода сериала на экраны Виталий Гогунский, что называется, проснулся знаменитым. С ним начали фотографироваться, брать автографы, узнавать на улице. Кроме того, во время съемок третьего сезона проекта Виталий смог проявить себя и как композитор. Так, специально для сериала он написал две песни, одна из которых – «Шняга-шняжная» завоевала большую популярность в народе.
Всего же в сериале «Универ» Виталий снимался на протяжении трех лет и также принял участие в сиквеле проекта «Универ. Новая общага». В 2013 году Гогунский окончательно ушел из сериала, отметив, что хотел бы попробовать себя в более серьезных ролях.
Виталий Гогунский в сериале «Универ». Фото: кадр из сериала
После «Универа» Гогунский принял участие еще в ряде проектов: «Бармен», где сыграл незадачливого мужчину по имени Вадим, мечты которого вдруг начинают сбываться, (а компанию ему составили Иван Охлобыстин, Юлия Паршута, Юрий Стоянов, Жанна Эппле).
В фильме «Держи удар, детка» он снова воплотил образ Вадима – на этот раз капризного самодовольного телеведущего Вадима Смирнова. Также на счету Виталия Гогунского роли в сериалах «Специалист», «Очень женские истории», «Отель «Элеон» и многих других проектах.
«Один в один»
В 2014 году открылась еще одна грань таланта Виталия Гогунского. Когда актер выступил в шоу пародий «Один в один», все судьи были покорены его талантом перевоплощения. В проекте канала «Россия» Гогунскому удалось мастерски изобразить Фредди Меркьюри, Адриано Челентано, Валерия Меладзе и многих других знаменитостей.
А в одном из выпусков Гогунский выступил вместе с дочерью Миланой. Отец и дочь исполнили песню «Зеркала» Григория Лепса и Ани Лорак в образах этих артистов.
Виталий Гогунский в образе Фредди Меркьюри в шоу «Один в один». Фото: телеканал «Россия»
Спустя два года на экраны вышло шоу «Один в один. Битва сезонов», в котором были собраны самые сильные участники предыдущих выпусков. В их число попал и Виталий Гогунский.
Кроме того, он засветился в проекте «Главная сцена» и даже вошел в финал шоу, на котором исполнил песню Максима Фадеева и Ольги Серябкиной «Журавли».
Брак с Анной Жюсталь
В личной жизни Виталия Гогунского также кипят шескпировские страсти. Он то жил в гражданском браке с моделью и актрисой Ириной Маирко, от которой на свет появилась дочь Милана, то сходился со студенткой Анной Жюсталь. Виталий познакомился с Анной еще в 2008 году, но тогда их союз не сложился. В тот период Виталий жил с Ириной, но потом судьба вновь свела его с Анной.
Виталий Гогунский с Анной Жюсталь. Фото: Global Look Press
Пара поженилась в Италии, но в 2015 году Гогунский развелся с Анной Жюсталь. Причиной разрыва супругов, по словам актера, стала его постоянная занятость и усталость Анны от его отсутствия дома.
Брак и скандалы с Ириной Маирко
Затем не без участия дочери Миланы Виталий вновь вернулся к Ирине Маирко, в 2017 году женился на ней. Интересно, что оформление праздничного зала взяла на себя коллега Гогунского по сериалу «Универ» Анна Хилькевич. Также на торжество приехали Михаил Галустян, Александр Ревва и Андрей Гайдулян.
Однако недолго музыка играла. Уже в 2019 году супруги развелись, после чего начались многочисленные скандалы. И в передаче «Секрет на миллион» Ирина Маирко вдруг начала жаловаться, что Гогунский вообще не помогает семье материально.
Ирина Маирко. Фото: соцсети
А уже в 2021 году Виталий в свою очередь в разговоре с Аленой Блин сетовал на то, что не общается с дочерью. Мол, бывшая жена не разрешает говорить с ребенком даже по телефону, а алименты он не платит по личной договоренности с Ириной.
Еще спустя год, в 2022 году Маирко подала в суд на бывшего мужа, обвинив его в неуплате алиментов.
Отношение дочери Миланы
Меж тем Виталий Гогунский оставил экс-жене квартиру и права на Youtube-канал дочери, который, по собственному признанию, помог раскрутить.
Виталий Гогунский с дочерью Миланой. Фото: Global Look Press
Сегодня дочь актера – известный блогер Milana Star с аудиторией около трех милллионов подписчиков. Она записывает песни, снимает клипы, участвует в съемках разных передач.
И признается, что все ее профессиональные достижения – исключительно заслуга матери, несмотря на то, что Гогунский говорил, что помог раскрутиться дочери благодаря своему YouTube-каналу. А отца она и сама заблокировала в соцсетях несколько месяцев назад, призналась 13-летняя Милана.
Виталий Гогунский: рост и вес
Сейчас Виталий не женат, он считается выгодным женихом. Кстати, рост актера составляет 177 сантиметров, а вес - 82 килограмма.
Виталий Гогунский сейчас. Возвращение в «Универ»
Виталий Гогунский по-прежнему активно развивает свои соцсети и снимается в кино.
Так, телеканал ТНТ анонсировал съемки сериала «Универ. 13 лет спустя» и возвращение в проект Кузи спустя десять лет.
Известно, что герой Виталия Гогунского по сюжету становится богатым столичным бизнесменом, пельменным королем, как он сам выражается. Кузе снова предстоит побороться за сердце Маши (Анна Хилькевич), которая по сюжету сериала тянет на себе двоих детей, пока ее муж Валентин (Александр Мартынов) занимается наукой.
Виталий Гогунский и Анна Хилькевич в сериале «Универ». Фото: кадр из сериала
«Я немного волнуюсь, ведь все-таки уже 11 лет не играл в этом сериале. Самому будет интересно вернуться к роли, - заявил актер в одном из своих интервью. - Тем более что новые предлагаемые обстоятельства очень яркие. Я в предвкушении!»
Как впрочем и все мы…