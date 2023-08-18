Эталонный ковбой Голливуда: биография актера Сэма Эллиотта

Кто такой Сэм Эллиотт?
Актер Сэм Эллиотт дебютировал на большом экране в фильме «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» в 1969 году. В 1970-х годах он нашел постоянную работу в телешоу «Дымок из ствола», а затем завоевал серьезных поклонников фильмом 1989 года «Дом у дороги». В 1998 году Эллиотт появился в популярном фильме «Большой Лебовски».
На протяжении всей своей карьеры он играл ковбоев на телевидении и в фильмах, включая «Меткий и мёртвый» и «Тумстоун: Легенда дикого запада». Дожив до 70 лет, актер получил номинацию на премию «Оскар» в 2019 году за роль второго плана в фильме «Звезда родилась». Недавно он сыграл Ши Бреннана в приквеле «Йеллоустоуна» под названием «1883».
Сэм Эллиотт с женой на 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар» 24.02.2019 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Сэмюэл Пак Эллиотт родился 9 августа 1944 года в Сакраменто, Калифорния, вырос в штате Орегон, где проводил время, гуляя на свежем воздухе и смотря фильмы. К тому времени, когда ему исполнилось 9 лет, он принял решение о карьере актера. Его отец, работавший в Службе охраны рыбы и дикой природы США, скептически относился к выбранной сыном профессии. Эти двое не смогли разрешить эти разногласия до того, как старший Эллиотт умер от сердечного приступа, когда Сэму было 18 лет.
«Он умер с мыслью: «Чувак, этот парень пойдет по ложному пути», - сказал Эллиотт в более позднем интервью. «И я думаю, что в каком-то смысле это было либо тяжело для меня, либо сделало меня более сосредоточенным в моей решимости сделать карьеру».
Актерский дебют: «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
Эллиотт переехал в Голливуд и получил свою первую признанную роль: появление в классическом фильме 1969 года «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», в котором Роберт Редфорд и Пол Ньюман поразили зрителей в роли главной пары вестернов «Вне закона». Роль Эллиота, «Карточного игрока № 2», была явно менее заметной.
«Я думаю, я был тенью на стене или что-то в этом роде», - пошутил он.
Будучи эпизодическим игроком, Эллиотт так и не получил возможности поговорить с исполнительницей главной роли фильма, актрисой Кэтрин Росс, которая играла роль любовницы Редфорда. Однако почти десять лет спустя Эллиот и Росс встретились снова на съемках фильма «Наследие» (1978). Вскоре они полюбили друг друга.
«Не самый лучший фильм, но, тем не менее, наследие для нас с Кэтрин», - съязвил Эллиот.
Эллиот и Росс поженились в 1984 году, и у них есть дочь по имени Клео.
Сэм Эллиотт с женой и дочерью в Лос-Анджелесе на премьере к/ф «Звезда родилась» 24.09.2018 г. Фото: Global Look Press
Другие роли: «Дымок из ствола», «Дом у дороги» и «Большой Лебовски»
На протяжении 1970-х годов Эллиотт снимался в таких телевизионных проектах, как «Миссия невыполнима», «Дымок из ствола» и Hawaii Five-O. Он также сыграл Эвелла Книвела в телевизионном байопике о легендарном сорвиголове, прыгающем на мотоцикле.
Хотя приятная внешность Эллиота могла бы отнести его прямо к категории сердцеедов, он избегал обычной голливудской карьеры. Он не только отказался от типичных ролей исполнителя главной роли, но и начал поддерживать то, что станет его фирменным: длинными волосами и усами (которые, по его словам, отрастают «месяцы, несколько месяцев», если их сбрить для роли).
«Я не хочу, чтобы меня знали как секс-символ», - сказал он журналу Playgirl в 1976 году. «С этим ярлыком связано большое клеймо позора. Я хочу быть Сэмом Эллиотом».
Быть «Сэмом Эллиотом» означало брать на себя более сложные роли второго плана в широком спектре фильмов. В 1985 году Эллиотт снялся вместе с Шер и Эриком Штольцем в «Маске», драме, основанной на реальной истории Рокки Денниса, мальчика, который страдал от краниодиафизарной дисплазии, редкого и уродующего заболевания.
Три года спустя Эллиотт завоевал серьезных поклонников фильмом 1989 года «Дом у дороги», сыграв наставника Джеймса Далтона в исполнении Патрика Суэйзи, вышибалы с загадочным прошлым.
Однако самой любимой ролью актера, возможно, было его исполнение роли Незнакомца, таинственного рассказчика в культовом классическом фильме братьев Коэн «Большой Лебовски» (1998), который до сих пор вдохновляет фанатов подходить к нему на улице, умоляя его сказать, хотя бы раз, «Чувак остается».
Сэм Эллиотт и Джефф Бриджес. Фото: кадр из к/ф «Большой Лебовски» (1998)
Фильмы вестерны
Эллиотт наиболее известен своими работами, изображающими героев вестерна и преступников. На протяжении своей карьеры он играл вооруженных ковбоев как в телевизионных шоу, так и в фильмах, включая «Меткий и мёртвый» (1987), «Хьюстон: легенда Техаса» (1986), «Тумстоун: Легенда дикого запада» (1993) и «Ты знаешь мое имя» (1999).
За свою работу в качестве экранного ковбоя Эллиотт в 2007 году был принят в Национальный музей ковбоев и западного наследия. Эллиотт сказал о своей склонности к вестернам:
«Я думаю, это как—то связано с честностью, мужским словом, честью и тому подобными вещами - ценностями, моралью, всем тем, на что все смотрят как бы свысока».
Сэм Эллиотт, Курт Рассел, Вэл Килмер, Билл Пэкстон. Фото: кадр из к/ф «Тумстоун: Легенда дикого запада» (1993)
Последние роли в кино и на телевидении
В последние годы Эллиотт сыграл Ли Скорсби в фильме 2007 года «Золотой компас», первом фильме, основанном на трилогии Филипа Пулмана «Темные материалы»; пилота в фильме 2009 года «Мне бы в небо»; и голос Чупадогры в анимационном фильме 2010 года «Мармадюк».
Кроме того, он воспользовался своей убедительной репутацией героя вестерна на небольших экранах в сериалах «Правосудие» и «Ранчо», а также сыграл главную роль в фильме «Герой» (2017) о стареющем вестерне-актере, страдающем неизлечимой болезнью.
В 2018 году Эллиотт появился в долгожданном ремейке фильма «Звезда родилась» в роли сводного брата и менеджера певца Брэдли Купера в стиле кантри. Фильм произвел впечатление на критиков, в результате чего актер-ветеран был номинирован на премию «Оскар».
Шумиха вокруг премии помогла привлечь внимание к другому проекту Эллиотта «Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека», который вышел в 2019 году. В том же году он также исполнил озвучку пса Трасти в ремейке фильма «Леди и бродяга» с Тессой Томпсон и Джастином Теру в главных ролях.
Взяв на себя еще одну роль в вестерне, Эллиотт снялся в приквеле «Йеллоустоун» «1883» вместе с Тимом Макгроу и Фейт Хилл. Шоу дебютировало на Paramount + в конце 2021 года, и Эллиотт получил премию Гильдии киноактеров за свою игру.
Сэм Эллиотт. Фото: кадр из сериала «1883» (2021-2022)