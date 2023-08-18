Эталонный ковбой Голливуда: биография актера Сэма Эллиотта

Другие роли: «Дымок из ствола», «Дом у дороги» и «Большой Лебовски»

На протяжении 1970-х годов Эллиотт снимался в таких телевизионных проектах, как «Миссия невыполнима», «Дымок из ствола» и Hawaii Five-O. Он также сыграл Эвелла Книвела в телевизионном байопике о легендарном сорвиголове, прыгающем на мотоцикле.

Хотя приятная внешность Эллиота могла бы отнести его прямо к категории сердцеедов, он избегал обычной голливудской карьеры. Он не только отказался от типичных ролей исполнителя главной роли, но и начал поддерживать то, что станет его фирменным: длинными волосами и усами (которые, по его словам, отрастают «месяцы, несколько месяцев», если их сбрить для роли).

«Я не хочу, чтобы меня знали как секс-символ», - сказал он журналу Playgirl в 1976 году. «С этим ярлыком связано большое клеймо позора. Я хочу быть Сэмом Эллиотом».

Быть «Сэмом Эллиотом» означало брать на себя более сложные роли второго плана в широком спектре фильмов. В 1985 году Эллиотт снялся вместе с Шер и Эриком Штольцем в «Маске», драме, основанной на реальной истории Рокки Денниса, мальчика, который страдал от краниодиафизарной дисплазии, редкого и уродующего заболевания.

Три года спустя Эллиотт завоевал серьезных поклонников фильмом 1989 года «Дом у дороги», сыграв наставника Джеймса Далтона в исполнении Патрика Суэйзи, вышибалы с загадочным прошлым.

Однако самой любимой ролью актера, возможно, было его исполнение роли Незнакомца, таинственного рассказчика в культовом классическом фильме братьев Коэн «Большой Лебовски» (1998), который до сих пор вдохновляет фанатов подходить к нему на улице, умоляя его сказать, хотя бы раз, «Чувак остается».