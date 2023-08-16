Снова сделал Светлану Бондарчук мамой: кто такой Сергей Харченко, второй муж знаменитости

В середине августа 2023 года светская львица Светлана Бондарчук неожиданно объявила, что снова стала мамой. Оказалось, что они со вторым мужем Сергеем Харченко полгода скрывали рождение общего ребенка.

Сергей – дизайнер, бизнесмен, оператор и соведущий супруги в ее YouTube-шоу «Света вокруг света». У него, так же, как и у Бондарчук, есть наследница от предыдущего брака. И вся представители большой семьи дружат между собой.

Карьера

Сергей родился в 1974 году в Калининграде, там же учился. В молодости творческая натура привела его в музыку: какое-то время он играл на клавишах в местной группе «ЛондонParis», выступающей в жанре синти-поп. Большой славы ему это не принесло, и мужчина двинулся дальше по жизни.