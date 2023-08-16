Снова сделал Светлану Бондарчук мамой: кто такой Сергей Харченко, второй муж знаменитости

В середине августа 2023 года светская львица Светлана Бондарчук неожиданно объявила, что снова стала мамой. Оказалось, что они со вторым мужем Сергеем Харченко полгода скрывали рождение общего ребенка.
Сергей – дизайнер, бизнесмен, оператор и соведущий супруги в ее YouTube-шоу «Света вокруг света». У него, так же, как и у Бондарчук, есть наследница от предыдущего брака. И вся представители большой семьи дружат между собой.
Карьера
Сергей родился в 1974 году в Калининграде, там же учился. В молодости творческая натура привела его в музыку: какое-то время он играл на клавишах в местной группе «ЛондонParis», выступающей в жанре синти-поп. Большой славы ему это не принесло, и мужчина двинулся дальше по жизни.
Сергей Харченко в детстве (справа). Фото: соцсети
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В светских кругах Москвы он стал известен уже как директор студии Bestinspace Design, занимающейся рекламой, разработкой брендов, логотипов и тому подобным. Харченко также является дизайнером и амбассадором торговой марки «Тосква», выпускающей одежду с концептуальными принтами.
Кстати, Светлана Бондарчук активно продвигает бренд супруга в соцсетях. Он же помогает жене снимать ее шоу «Света вокруг света». Вместе они много путешествуют и посещают светские мероприятия.
Сергей Харченко со Светланой Бондарчук и дочерью. Фото: соцсети
Личная жизнь
О первом браке Харченко мало что известно. 4 апреля 2013 года у него родилась дочь Юна, в которой дизайнер души не чает. Однако появление девочки на свет, судя по всему, не спасло отношения мужчины с первой женой.
В 2018 году Сергей стал встречаться с эффектной дамой на 6 лет старше себя – бывшей женой режиссера Федора Бондарчука Светланой (развелись в 2016-м). Новая пара попала в поле зрения прессы, выложив в соцсети фото совместного отдыха на Бали.
Харченко и Бондарчук познакомились с детьми друг друга и стали проводить много времени вместе. В одном из интервью светская львица призналась, что второй муж зарабатывает значительно меньше, чем она, но это обстоятельство не помешало их любви.
Светлана Бондарчук и Юна - дочь Сергея Харченко. Фото: соцсети
В августе 2020 года стало известно, что пара связала себя узами брака, отметив свадьбу в одной из башен «Москва-Сити». Несмотря на то, что на подготовку торжества у супругов было всего две недели, Светлана сменила на празднике три дизайнерских платья, сшитых специально для нее.
Хоть Бондарчук и являлась дважды мамой (и даже бабушкой), она выказывала желание завести с новым мужем еще одного ребенка. Знаменитая модель хотела мальчика – так и случилось. В начале 2023-го у пары появился сын Петр, о существовании которого публике стало известно только через полгода.
Летом Светлана поделилась планами сыграть вторую свадьбу с Сергеем, на этот раз в Санкт-Петербурге.
Светлана Бондарчук с Петром Сергеевичем. Фото: соцсети
Интересные факты
Сергей Харченко оказался ревнивым: обнаружив, что Светлана оставляет лайки и комментарии под постами своего бывшего жениха, фотографа Сергея Табунова, он устроил возлюбленной скандал.
В 2022-м вместе с актером и продюсером Михаилом Мукасеем оператор снял короткометражный фильм «Я съем твою собаку» для благотворительного аукциона Action, который курирует его жена.
Весной того же года он вспомнил свою музыкальную молодость и написал песню «Обними», автором текста для которой выступил Павел Воля. В клипе на композицию снялась дочь Сергея - Юна.