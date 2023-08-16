Кого на самом деле любит Дмитрий Миллер: личная жизнь звезды «Склифосовского»

Дмитрий Миллер учился на врача-педиатра, когда внезапно изменил свое решение — и стал актером. Сегодня его называют «секс-символом» российского кино.
Почти стал врачом
Дмитрий Миллер родился 2 апреля 1972 года в подмосковном городе Мытищи, его отец работал плотником, а мама была бухгалтером. Непривычной фамилией Дмитрий обязан предкам — еще во времена правления Екатерины II они переехали в Россию из Германии, так что у актера — немецкие корни.
Дмитрий Миллер (слева) в юности с армейскими друзьями. Фото: соцсети
Окончив школу и отслужив в армии, Дмитрий решил получить специальность врача-педиатра и поступил в медицинский техникум. Вероятно, из него получился бы неплохой врач, но все изменил случай. Гуляя по Москве, парень увидел объявление о наборе в театральную студию. Ему стало любопытно, и он пошел просто послушать, как выступают абитуриенты.
Дмитрий Миллер в юности. Фото: соцсети
Творческая атмосфера неожиданно захватила впечатлительного молодого человека, и он вдруг тоже вызвался на сцену — прочесть отрывок из пьесы «Мой Гамлет», который помнил в исполнении Владимира Высоцкого. Дмитрий был очень удивлен, когда услышал: «Вы приняты». Так он стал студентом Щепкинского театрального училища.
Работа в театре
Дмитрий Миллер на сцене. Фото: Global Look Press
В 2001 году Миллер окончил училище. Получив диплом актера, он был принят на работу в театр «На Басманной», а спустя 4 года стал актером Московского Губернского театра. Он играл как в классических пьесах, так и в современных постановках. Но вскоре его основная карьера стала строиться в кино. Высокий, стройный (он весит 78 кг при росте 185 см), харизматичный молодой актер начал сниматься одновременно с учебой в «Щепке».
Экранный аристократ и ловелас Эдик из «Светофора»
Дмитрий Миллер в фильме «Слуга государев». Фото: кадр из фильма
Некоторое время ему доставались только небольшие эпизоды на экране. Узнаваемым Миллер стал после работы в фильме «Слуга государев», вышедшем в 2007 году. Дмитрий исполнил роль французского шевалье. Для этого он научился ездить верхом и фехтовать — и в результате он выглядел в кадре весьма эффектно. Роль открыла ему дорогу в другие исторические ленты — у него великолепно получались роли аристократов.
Дмитрий Миллер в роли Эдика. Фото: кадр из сериала «Светофор»
Еще один прорыв в карьере Миллера произошел в 2011 году, когда на экраны вышли первые эпизоды сериала «Светофор». История о троих друзьях, в которой он сыграл Эдика — свободного, харизматичного, пользующегося успехом у девушек, — сразу понравилась зрителям. Сериал был удостоен премии «ТЭФИ».
«Склифосовский» и «Андреевский флаг»
Дмитрий Миллер в сериале «Склифосовский». Фото: кадр из сериала
Еще больше популярность Миллера выросла после работы в сериале «Склифосовский», в котором ему досталась роль хирурга Петра Пастухова. Вместе с Миллером в «Склифосовском» приняли участие такие звезды, как Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева.
В комедии «Любовь напрокат» Дмитрий сыграл не слишком порядочного бизнесмена, в «Анне Карениной» — брата Алексея Вронского, а во втором сезоне сериала «Ищейка» актер работал вместе с известной актрисой Анной Банщиковой, — играл влюбленного в нее мужчину.
Дмитрий Миллер в сериале «Котейка». Фото: кадр из сериала
Одну из главных ролей Дмитрий Миллер играет в сериале «Андреевский флаг» — о буднях военных моряков. Командир подводной лодки в его исполнении получился весьма убедительным. Затем последовали другие работы Миллера в кино — он играл в сериале «Котейка», в детективной мелодраме «Закаты и рассветы», в фильме «Жестокий мир мужчин»…
«Ледниковый период» и другие телепроекты
Популярность Дмитрия Миллера росла с каждым годом. Его начали приглашать в качестве звезды в различные телепроекты. В «Ледниковом периоде» актер встал на коньки в паре с фигуристкой Маргаритой Дробязко, в «Танцах со звездами» вышел на паркет с Екатериной Осиповой — и занял третье место.
Поклонники смогли больше узнать о личной жизни артиста из программ с его участием — «Пока все дома», «Судьба человека», «Мой герой». В шоу «Сегодня вечером» Миллер появился в эфире выпуска «Секс-символы современности: мужчины» — одним из современных секс-символов назвали и его.
Сколько зарабатывает Дмитрий Миллер
У Дмитрия Миллера и Юлии Деллос имеются апартаменты в Италии — с уютной террасой на крыше. Точные цифры гонораров Миллера не озвучиваются, но известно, что он входит в список самых высокооплачиваемых актеров России.
Любовь, как в кино
Дмитрий Миллер с женой Юлией Деллос. Фото: соцсети
По словам Дмитрия Мииллера, он не стал бы успешным актером, если бы не поддержка жены — Юлии Деллос. Именно она настойчиво уговаривала его посещать кастинги. Миллер называет Юлию своей судьбой и уверяет, что об их истории любви можно снять захватывающий фильм. Их первая встреча произошла в Германии — Дмитрий проходил там срочную службу, а Юлия приехала на гастроли.
Молодые люди случайно столкнулись в баре — причем столкнулись в буквальном смысле, Дмитрий нечаянно облил девушку содержимым своего бокала. Следующая встреча состоялась спустя 7 лет. Миллер учился в театральном училище и отлично танцевал степ, так что именно его порекомендовали Юлии в качестве педагога, когда ей понадобилось научиться танцам. К тому времени Дмитрий уже успел пройти через бурный роман и разочароваться.
А у Юлии за плечами был развод, она растила сына Даниила. После первого же урока степа их отношения вышли за рамки «учитель-ученица». Они стали встречаться, а спустя некоторое время выяснили, что уже знакомились когда-то — в немецком баре, и сочли это знаком судьбы, которая снова свела их.
Материальные трудности и дочки-близняшки
Дмитрий Миллер с женой и дочками. Фото: соцсети
Конечно, не все в их романе было гладко. Пришлось долго притираться. Дмитрий в то время был бедным студентом, а Юлия — уже довольно успешной актрисой. Решив жить вместе, им пришлось смириться с небольшими и непостоянными заработками Дмитрия, который только прокладывал себе дорогу в кино.
Основная забота о заработке легла на плечи Юлии — она играла в театре и подрабатывала экскурсоводом и переводчиком. Однажды они решили расстаться — но выдержали друг без друга только несколько месяцев. В 2009 году влюбленные поженились, а спустя 5 лет на свет появились дочки-двойняшки: Марианна-Дарина и Алиса-Виктория.
Рок-музыкант Дмитрий Миллер
Среди последних по времени проектов с участием Дмитрия Миллера — 10-й сезон «Склифосовского»: создатели сериала вернули в сюжетную линию его героя и героиню Ольги Павловец после настойчивых просьб телезрителей, успевших полюбить эту яркую пару. Кроме того, Миллер сыграл в детективном сериале «Агентство «Справедливость» — вместе с Владимиром Ильиным.
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А еще Дмитрий играет на гитаре и поет песни собственного сочинения в рок-группе «Чинтамани». Поклонники продолжают ждать новых работ харизматичного актера и с удовольствием следят за его жизнью в соцсетях, где он выкладывает свои фото в окружении близких.