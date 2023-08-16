Кого на самом деле любит Дмитрий Миллер: личная жизнь звезды «Склифосовского»

Одну из главных ролей Дмитрий Миллер играет в сериале «Андреевский флаг» — о буднях военных моряков. Командир подводной лодки в его исполнении получился весьма убедительным. Затем последовали другие работы Миллера в кино — он играл в сериале «Котейка», в детективной мелодраме «Закаты и рассветы», в фильме «Жестокий мир мужчин»…

«Ледниковый период» и другие телепроекты

Популярность Дмитрия Миллера росла с каждым годом. Его начали приглашать в качестве звезды в различные телепроекты. В «Ледниковом периоде» актер встал на коньки в паре с фигуристкой Маргаритой Дробязко, в «Танцах со звездами» вышел на паркет с Екатериной Осиповой — и занял третье место.

Поклонники смогли больше узнать о личной жизни артиста из программ с его участием — «Пока все дома», «Судьба человека», «Мой герой». В шоу «Сегодня вечером» Миллер появился в эфире выпуска «Секс-символы современности: мужчины» — одним из современных секс-символов назвали и его.

Сколько зарабатывает Дмитрий Миллер

У Дмитрия Миллера и Юлии Деллос имеются апартаменты в Италии — с уютной террасой на крыше. Точные цифры гонораров Миллера не озвучиваются, но известно, что он входит в список самых высокооплачиваемых актеров России.

Любовь, как в кино

