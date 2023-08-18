Почему принц Уильям носит лысину и не делает пересадку волос, хотя у него есть на это деньги: четыре главные причины

В ранней юности оба британских принца — Уильям и Гарри — носили густые шевелюры. Но позднее начали лысеть. Особенно облысение заметно у старшего брата — Уильяма. Когда вся страна праздновала его свадьбу с Кейт Миддлтон, это особенно бросалось в глаза: на кадрах с торжественной церемонии ясно были видны сильно поредевшие пряди.
Многие недоумевают: к чему мириться с этим недостатком? Ведь современная косметология предлагает эффективные способы по борьбе с облысение. Почему же принц Уильям, обладающий вполне достаточными для этого средствами, не прибегнет к услугам косметологов, не сделает пересадку волос? Поверьте, у него есть для этого очень серьезные причины.
Консерватизм британской королевской семьи
Принц Уильям. Фото: Global Look Press
Титул принца накладывает на Уильяма ряд обязанностей, избегать которых недопустимо. Среди всего прочего, он должен участвовать в множестве заседаний и советов, посещать торжественные мероприятия — то есть постоянно, практически ежедневно, быть на публике.
Пересадка волос требует ношения повязки на голове на протяжении восстановительного периода. Появиться на людях с такой повязкой — значит, вызвать скандал: представитель королевской династии не может себе этого позволить. После снятия повязок на голове будет заметна корка, а затем — шрамы. Пройдет довольно много времени, пока внешность станет привычной и не шокирующей. А значит — такая операция совершенно исключена.
Запрет на демонстрацию чрезмерного богатства
Большинство косметических операций среднему англичанину не по карману. Раз так — принц тоже не вправе показывать свои материальные возможности, способные ущемить гордость его подданных. Наследнику не пристало заботиться о своей красоте в то время, когда Великобритания сотрясается от забастовок учителей и врачей, требующих повышения зарплаты.
Дань уважения отцу
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Не секрет, что принц Уильям во многом подражает королю Карлу III. Как и положено старшему сыну, он старается быть похожим на отца. А ведь Карл тоже не стал привлекать к своей особе лишнее внимание косметической операцией — и с возрастом теряет волосы достойно, без лишней суеты. Кстати, Уильям перенял у отца еще одну привычку: оба не носят обручального кольца.
Опоздал…
По мнению экспертов, даже если бы Уильям захотел сделать пересадку волос, сейчас было бы уже поздно об этом думать, — потому что в донорской зоне осталось слишком мало волос, которые помогли бы заполнить облысевшие области головы. Лысина Уильяма давно уже захватила часть затылка, поэтому, раз уж он не сделал трансплантацию раньше, сейчас об этом говорить уже поздно.
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Как бы там ни было, принц Уильям остается одним из самых популярных членов британской королевской семьи, — несмотря на лысину.