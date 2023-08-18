Почему принц Уильям носит лысину и не делает пересадку волос, хотя у него есть на это деньги: четыре главные причины

Титул принца накладывает на Уильяма ряд обязанностей, избегать которых недопустимо. Среди всего прочего, он должен участвовать в множестве заседаний и советов, посещать торжественные мероприятия — то есть постоянно, практически ежедневно, быть на публике.

Пересадка волос требует ношения повязки на голове на протяжении восстановительного периода. Появиться на людях с такой повязкой — значит, вызвать скандал: представитель королевской династии не может себе этого позволить. После снятия повязок на голове будет заметна корка, а затем — шрамы. Пройдет довольно много времени, пока внешность станет привычной и не шокирующей. А значит — такая операция совершенно исключена.

Запрет на демонстрацию чрезмерного богатства

Большинство косметических операций среднему англичанину не по карману. Раз так — принц тоже не вправе показывать свои материальные возможности, способные ущемить гордость его подданных. Наследнику не пристало заботиться о своей красоте в то время, когда Великобритания сотрясается от забастовок учителей и врачей, требующих повышения зарплаты.

Дань уважения отцу

