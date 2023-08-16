Как цыганка предсказала Инне Вальтер любимого мужчину, а он сделал певицу знаменитой

Однажды цыганка нагадала молодой звезде шансона Инне Вальтер, что она встретит мужчину по имени Вадим, который живет в Санкт-Петербурге. Недолго думая, певица забила в поисковике социальной сети «ВКонтакте» список людей с таким именем и местом рождения.
И первым вышло имя Вадима Мамзина. Сегодня это и муж певицы, и по совместительству ее продюсер. Он организует концерты звезды шансона по всей России.
Инна Вальтер: детство и родители
Инна Вальтер появилась на свет 21 августа 1994 года в Барнауле, в Алтайском крае. Шансоном будущая певица увлеклась благодаря своему отцу, который отдавал предпочтение этому жанру. Вкусы папы во многом повлияли и на жизненный выбор артистки.
В младших классах родители отдали дочь в музыкальную школу, где она обучалась игре на гитаре и баяне. Занятиям гитарой девочка могла уделять по четыре часа в день.
Инна Вальтер. Фото: соцсети
Вскоре Инна обнаружила в себе и поэтический талант. Они с братом по заданиям мамы часто устраивали стихотворные баталии. Кстати, первое стихотворение Инна написала уже в 13 лет и посвятила его бабушке.
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Учеба и первые шаги на сцене
После школы Инна поступила в Алтайский государственный институт культуры на режиссерский факультет.
Еще во время учебы певица активно участвовала в самодеятельности, выступала на студенческих праздниках и мероприятиях. И уже тогда твердо поняла, что хотела бы связать свою жизнь со сценой.
Свои первые вокальные опыты певица выкладывала на YouTube и, несмотря на неважное качество видео, начала получать первые зрительские отклики. Поначалу она выступала в Домах культуры, на вечеринках, праздничных мероприятиях за символический гонорар, но внимание публики формировало в Инне Вальтер уверенность в том, что она все делает правильно.
В 2016 году Инна выпустила первый альбом, все треки к которому написала сама. Диск нашел отклик в сердцах поклонников шансона, потому что артистка искренне пела о своих личных переживаниях.
Инна Вальтер. Фото: соцсети
В 2018 году в ротации появился трек «Дымом лечилась», клип на который собрал более четырех миллионов просмотров на YouTube.
Чтобы активнее продвигать свое творчество, Вальтер создала группу во «ВКонтакте», где делилась с подписчиками разными новостями. Ее аудитория постепенно расширялась. Параллельно Инна работала и над сценическим образом, на концертах ее поклонники познакомились со жгучей стройной брюнеткой, отдающей предпочтение темно-алой помаде. Кстати, рост Инны Вальтер — 169 сантиметров, а вес — 59 килограммов.
Певицу приглашают выступать по всей России. Так, она записала дуэты с такими шансонье, как Дрюня и Михаил Борисов, гастролировала в одном туре с Владимиром Ждамировым. А в 2019 году она дала сольный концерт в «Москонцертхолле».
По звучанию Инну Вальтер сравнивают с Юрием Шатуновым, а вот по манере исполнения — с Катей Огонек. Инна признается, что такие сравнения ей, конечно, лестны, но певица все же предпочитает быть собой.
Инна Вальтер владеет двумя языками — немецким и испанским, причем испанский у нее получилось выучить самостоятельно. В свободное время любит петь в караоке, особенно композиции Стаса Михайлова.
Личная жизнь
Как уже было написано выше, благодаря вмешательству гадалки Инна Вальтер познакомилась со своим будущим мужем Вадимом Мамзиным. После знакомства с певицей Вадим стал ее продюсером, начал организовывать концерты артистки во всех уголках страны.
В течении трех лет влюбленные жили вместе. А в 2019 году продюсер сделал своей подопечной официальное предложение руки и сердца. И она, конечно, ответила на него согласием.
Инна Вальтер с мужем Вадимом. Фото: соцсети
Дети
А уже в 2020 году артистка родила сына Марка. И вскоре в соцсетях артистки появилось фото малыша.
«Мой сын! Вся моя жизнь до тебя была существованием… Теперь, вместе с тобой, я начинаю жить…» — подписал снимок Вадим Мамзин.
В начале августа в этой творческой семье снова случилась радость — на свет появилась дочка Эрика.
«О таком наборчике я только и мечтала — сыночек и доченька. Это неимоверное счастье, когда исполняются мечты. Мои деточки. Мои «смыслики» жизни», — написала Инна в соцсетях.
Инна Вальтер с семьей после выписки из роддома. Фото: соцсети
Инна Вальтер сейчас
Инна Вальтер сегодня — счастливая жена и мама, которая не забывает и о самореализации. Уже в ноябре она планирует выйти на сцену после декрета.
У певицы запланированы выступления в городах Сибири: Томске, Новосибирске, Барнауле, Бийске, Красноярске, Кургане и Тюмени. А организовывает эти поездки, конечно, ее любимый Вадим.