Как цыганка предсказала Инне Вальтер любимого мужчину, а он сделал певицу знаменитой

Однажды цыганка нагадала молодой звезде шансона Инне Вальтер, что она встретит мужчину по имени Вадим, который живет в Санкт-Петербурге. Недолго думая, певица забила в поисковике социальной сети «ВКонтакте» список людей с таким именем и местом рождения.

И первым вышло имя Вадима Мамзина. Сегодня это и муж певицы, и по совместительству ее продюсер. Он организует концерты звезды шансона по всей России.

Инна Вальтер: детство и родители

Инна Вальтер появилась на свет 21 августа 1994 года в Барнауле, в Алтайском крае. Шансоном будущая певица увлеклась благодаря своему отцу, который отдавал предпочтение этому жанру. Вкусы папы во многом повлияли и на жизненный выбор артистки.

В младших классах родители отдали дочь в музыкальную школу, где она обучалась игре на гитаре и баяне. Занятиям гитарой девочка могла уделять по четыре часа в день.