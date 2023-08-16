Двойник Егора Шипа или большой артист в будущем: кто такой Ярик Лузер из TikTok

Ярик Лузер — еще один тиктокер, добившийся популярности до 18 лет. Внешне его можно легко спутать с другой звездой соцсетей Егором Шипом. Только почему юноша взял себе такой никнейм? Неудачники обычно так не выглядят.
Карьера блогера
Ярослав Данилов родился 11 февраля 2005 года в Екатеринбурге, но уже через три месяца мама перевезла его в российскую столицу. Когда мальчику стукнуло пять лет, семья перебралась в Подмосковье, где прошла юность будущего блогера.
Ярик с ранних лет загорелся музыкой. Заметив интерес сына к творчеству, мать подарила ему акустическую гитару, с которой паренек не расставался.
В 2020 году он завел себе аккаунт в TikTok и уже через четыре месяца набрал первый миллион подписчиков, снимая развлекательные ролики под музыку. В этом парню помогли зачесанные набок белокурые волосы, миловидная внешность и звонкий голос.
Сравни-ка: Ярик Лузер и Егор Шип. Фото: соцсети
Некоторые поклонники при первом знакомстве даже принимали его за девочку. Самому Ярику такие сравнения не нравятся. По его словам, внешняя красота не гарантирует блогеру успех — гораздо важнее харизма и качественный видеоконтент.
Впрочем, Ярослав не собирается останавливаться на звании популярного блогера, он мечтает состояться как актер и музыкант, сочиняет собственные песни. Летом 2021 года вышел его дебютный трек «Новые линии».
В 2023 году парню исполнилось 18 лет. Он является членом TikTok-дома Content Clan.
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Интересные факты
Ярик Лузер любит рисовать. Вторая его страсть после музыки — это татуировки. На руках у парня уже набито немало «партаков», которые его мама не одобряет.
После школы юноша собирался поступать на парикмахера, чтобы посвятить жизнь украшению людей. Затем в его планах было освоить навыки тату-мастера и пирсера.
На фотографиях в соцсетях молодого блогера можно часто увидеть в компании девушек, но свою любовь юноша еще не нашел. Ярослав признается, что у него просто не остается времени на личную жизнь.
Ярик Лузер. Фото: соцсети