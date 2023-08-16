Двойник Егора Шипа или большой артист в будущем: кто такой Ярик Лузер из TikTok

Ярик Лузер — еще один тиктокер, добившийся популярности до 18 лет. Внешне его можно легко спутать с другой звездой соцсетей Егором Шипом. Только почему юноша взял себе такой никнейм? Неудачники обычно так не выглядят.

Карьера блогера

Ярослав Данилов родился 11 февраля 2005 года в Екатеринбурге, но уже через три месяца мама перевезла его в российскую столицу. Когда мальчику стукнуло пять лет, семья перебралась в Подмосковье, где прошла юность будущего блогера.

Ярик с ранних лет загорелся музыкой. Заметив интерес сына к творчеству, мать подарила ему акустическую гитару, с которой паренек не расставался.

В 2020 году он завел себе аккаунт в TikTok и уже через четыре месяца набрал первый миллион подписчиков, снимая развлекательные ролики под музыку. В этом парню помогли зачесанные набок белокурые волосы, миловидная внешность и звонкий голос.