Актер из «Дома-2» и папа красавиц-дочек: трудный путь к славе Дмитрия Дмитренко

Родственница баловала ребенка и защищала его от всех напастей, из-за чего потом мальчику трудно было постоять за себя. Но он все равно очень благодарен тете и называет ее второй мамой.

Дима рос творческим ребенком и мечтал стать актером. Окончив школу, он поступил в Дальневосточную академию искусств. А после получения диплома снялся в малобюджетном фильме «Проект ГроZа». Молодой человек рассчитывал, что эта картина станет отправной точкой в его кинокарьере, но известность к нему не пришла.

Дмитренко не отчаялся и ушел сниматься в рекламных роликах. Параллельно устроился работать в краевую филармонию помощником звукорежиссера, а по вечерам подрабатывал ведущим в караоке-баре. Также молодой человек пытался начать собственный бизнес, но и тут не сложилось.