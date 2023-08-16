Актер из «Дома-2» и папа красавиц-дочек: трудный путь к славе Дмитрия Дмитренко

Истории, когда бывшие участники «Дома-2» становились телеведущими, всем известны. А вот Дмитрий Дмитренко смог исполнить детскую мечту и использовал набранную популярность, чтобы стать актером. Еще и семью успел построить. Правда, она уже развалилась.
Трудное детство
Дмитрий родился 17 июня 1988 года во Владивостоке. Когда мальчику было всего четыре года, его мама умерла от тяжелой болезни. Паренек оказался в детдоме, откуда его забрала тетя, впоследствии воспитавшая племянника как собственного сына.
Дмитрий Дмитренко в детстве. Фото: соцсети
Родственница баловала ребенка и защищала его от всех напастей, из-за чего потом мальчику трудно было постоять за себя. Но он все равно очень благодарен тете и называет ее второй мамой.
Дима рос творческим ребенком и мечтал стать актером. Окончив школу, он поступил в Дальневосточную академию искусств. А после получения диплома снялся в малобюджетном фильме «Проект ГроZа». Молодой человек рассчитывал, что эта картина станет отправной точкой в его кинокарьере, но известность к нему не пришла.
Дмитренко не отчаялся и ушел сниматься в рекламных роликах. Параллельно устроился работать в краевую филармонию помощником звукорежиссера, а по вечерам подрабатывал ведущим в караоке-баре. Также молодой человек пытался начать собственный бизнес, но и тут не сложилось.
Дмитрий Дмитренко с мамой. Фото: соцсети
«Дом-2»
30 декабря 2015 года Дмитрий стал участником знаменитой телестройки, причем миновав отборы и кастинги. Все дело в том, что звезда проекта Ольга Рапунцель сразу заявила о своей готовности строить отношения с этим молодым человеком. Оказалось, что до встречи на шоу пара уже была две недели как знакома.
В популярной передаче Дмитренко быстро заработал себе репутацию подкаблучника, готового терпеть все скандалы и истерики, устраиваемые Ольгой. Мужчина даже сносил побои от своей возлюбленной и ввязывался в драки из-за нее. Так он подрался с Ильей Яббаровым, Иваном Барзиковым, Захаром Саленко и Николаем Должанским.
В конце января 2016-го Рапунцель улетела на Сейшелы, а Дмитрий остался на поляне, так как у него возникли сложности с оформлением документов. На острове любви Ольга решила устроит молодому человеку проверку и закрутила интрижку с другим участником — Константином Ивановым.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко в «Доме-2». Фото: кадр из эфира канала ТНТ
А Дмитрий, получивший возможность отдохнуть от скандального нрава и легкомысленности своей подруги, начал оказывать знаки внимания другим девушкам. Так он попытался сблизиться с Кристиной Лясковец, но получил нагоняй от ее парня Федора Стрелкова.
А потом и вовсе угодил в больницу, так как подрался с Сиэрджем Лавиндами. Последний сломал Дмитренко челюсть, и молодому человеку потребовалась операция. Оппонента Димы выгнали из проекта, а выздоровевший участник все же уехал к возлюбленной на Сейшелы. Правда, там Ольга устроила ему взбучку, найдя в Сети фотографии парня с неизвестной блондинкой.
Отношения пары долгое время оставались нестабильными, но Рапунцель настаивала на свадьбе. Дмитрий же не спешил делать предложение, к тому же его «вторая мама» не одобряла такую невестку. После пяти месяцев романа Дмитренко расстался с скандальной возлюбленной и улетел на Поляну строить любовь с Ольгой Райской.
Через пару недель ухаживаний у него случилась интимная связь с новой подругой. Узнав об этом, Рапунцель срочно вернулась в Москву и поставила себе цель вернуть мужчину. Она устраивала заговоры против соперницы и напрямую угрожала ей изгнанием из «Дома-2». Увидев, как сильно ревнует бывшая возлюбленная, Дмитрий решил дать их отношениям второй шанс.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко в браке. Фото: соцсети
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Брак и семья
Вскоре Ольга Рапунцель получила свое долгожданное предложение руки и сердца от Дмитренко. Летом 2017 года воссоединившаяся пара сыграла свадьбу и покинула шоу, чтобы построить семью за периметром. По их словам, постоянные насмешки от других участников проекта и образы главных скандалистов «Дома-2» были очень утомительными.
Вскоре пара объявила, что ждет ребенка, но уже в сентябре Рапунцель заговорила о разводе. Ольга рассказала журналистам, что нашла в телефоне мужа переписку интимного содержания и устроила ему скандал. Дмитрий в ответ якобы заявил, что избранница два года публично издевалась над ним, и теперь пришел его черед отплатить ей.
По словам девушки, она перебралась жить в гостиницу и вызвала на помощь маму, но муж якобы разбил теще губу, и ей самой угрожал физической расправой. По версии Дмитренко, всех этих ужасов не было, а супруга специально раздула ситуацию с перепиской, чтобы вернуться в «Дом-2», где ей хорошо платили за скандальное поведение.
Дмитрий Дмитренко с дочерями. Фото: соцсети
И вот уже в 2018 году пара вернулась на проект, где продолжила выяснять отношения. Проверка на детекторе лжи показала, что Дмитрий действительно изменял своей избраннице. Но и репутация Ольги оказалась не чиста.
Участник Илья Яббаров заявил, что у него тоже была интимная связь с Рапунцель. Зрители даже заподозрили, что ребенок Ольги может быть не от мужа. Но этот скандал не получил продолжения, и вскоре Дмитренко помирился с женой. Вопрос о разводе был снят, чему также поспособствовало появление у супругов красавицы-дочки Василисы.
Семейная пара осталась в «Доме-2» вплоть до самого закрытия передачи на канале ТНТ. В одном из интервью Рапунцель заявила, что проект закончился именно из-за их желания окончательно покинуть его.
Дмитрий проявил себя как хороший муж и отец, помогал жене заботиться о ребенке — и в 2020 году у них родилась вторая дочь, София. Правда, мужчине долгое время приходилось отбиваться от сплетен, мол, сам он не зарабатывает, а живет за счет своей более знаменитой избранницы.
Его жена уверяла, что это не так. По ее словам, доход семье приносило общее ведение сетевого бизнеса, но многие подписчики ей не верили. Однако Дмитренко, которого теперь стали узнавать как участника «Дома-2», продолжил свою актерскую карьеру.
Дмитрий Дмитренко на съемках с Владимиром Епифанцевым. Фото: соцсети
Только за 2022 год он снялся в девяти проектах. В основном, в ролях военных и сотрудников правоохранительных органов. Параллельно он решил попробовать себя в качестве интервьюера и стал приглашать на беседы моделей, артистов и других знаменитостей.
Развод
Казалось, что в звездной семье наконец-то все утихомирилось. Супруги занимались детьми и снимали радостные видео для TikTok. Но в феврале 2023 года Дмитрий вдруг заявил, что разводится с женой.
Журналистам он рассказал, что Ольга якобы настраивает дочерей против него, а теща Татьяна Владимировна постоянно «пилит» зятя. Мол, у Рапунцель давно есть весьма обеспеченный поклонник, и ее мать настаивает на разводе, чтобы дочь продолжила строить свою жизнь с более состоятельным мужчиной.
Дмитрий нанял адвокатов и вплотную занялся бракоразводным процессом, продолжая при этом осваивать новые роли в кино. Кроме того, он решил вернуться на «Дом-2» ради поисков следующей любви и нашел на проекте Анну Самонину. Новая пара пробует строить отношения.
Дмитрий Дмитренко и Анна Самонина. Фото: соцсети